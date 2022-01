Srikanth Bolla : son entreprise de plus de 60 millions de dollars a failli ne pas voir le jour parce qu'il est aveugle

Crédit photo, Srikanth Bolla Légende image, Srikanth Bolla debout devant un microphone

Srikanth Bolla est sur le point de faire l'objet d'un film de Bollywood sur sa vie. Ce jeune PDG a créé une entreprise d'une valeur de plus de 60 millions de dollars, mais cela a failli ne pas se produire. Adolescent, Srikanth s'est vu dire qu'il était illégal pour lui d'étudier les maths et les sciences dans une école supérieure parce qu'il est aveugle. Il a donc intenté un procès à un État indien pour que cela soit possible, comme l'explique Arundhati Nath.

Chaque jour, pendant deux ans, Srikanth Bolla, six ans, a parcouru plusieurs kilomètres à pied pour se rendre à l'école dans une région rurale de l'Inde, guidé par son frère et suivant ses camarades de classe.

Le trajet était un chemin boueux, bordé d'arbustes, qui s'inondait pendant la mousson. Ce n'était pas une période heureuse.

"Personne ne me parlait car j'étais un enfant aveugle", dit-il.

Né de parents pauvres et analphabètes, il a été rejeté par la communauté.

"On disait à mes parents que je ne pouvais même pas être gardien de ma propre maison parce que je ne pouvais pas voir si un chien de la rue était entré", raconte-t-il.

"Beaucoup de gens venaient voir mes parents et leur demandaient de m'assassiner avec un oreiller", explique cet homme de 31 ans.

Ignorant tout cela, ses parents l'ont beaucoup soutenu et, lorsqu'il a eu huit ans, le père de Srikanth lui a annoncé qu'il avait de bonnes nouvelles. Srikanth avait obtenu une place dans un internat pour enfants aveugles et allait déménager à Hyderabad, la ville la plus proche, à 400 km de là. À l'époque, la ville se trouvait dans l'État d'Andhra Pradesh.

Bien que loin de ses parents, Srikanth est enthousiaste et s'installe rapidement. Il a appris à nager, à jouer aux échecs et à jouer au cricket avec une balle qui émettait des sons de cliquetis pour qu'il puisse la localiser. "Il s'agit de la main et de l'oreille", révèle-t-il.

Srikanth apprécie ses loisirs mais commence aussi à s'interroger sur son avenir. Il avait toujours rêvé de devenir ingénieur et savait qu'il devait étudier les sciences et les mathématiques pour cela.

Le moment venu, il a choisi ces matières cruciales, mais son école lui a dit "non" et l'a informé que c'était illégal.

Les écoles indiennes sont gérées par plusieurs organismes, chacun ayant ses propres règles. Certaines relèvent des gouvernements des États ou des conseils centraux, d'autres sont gérées par des organismes privés.

L'école de Srikanth était gérée par le Conseil de l'éducation de l'État d'Andhra Pradesh et, à ce titre, elle n'était pas autorisée à enseigner les sciences et les mathématiques aux élèves aveugles de dernière année, car ces matières étaient considérées comme un trop grand défi avec leurs éléments visuels tels que les diagrammes et les graphiques. À la place, ils pouvaient étudier les arts, les langues, la littérature et les sciences sociales.

C'était en 2007 et Srikanth était frustré par cette loi arbitraire qui n'était pas la même pour toutes les écoles. L'un de ses professeurs, Swarnalatha Takkilapati, était lui aussi frustré et a encouragé son jeune élève à agir.

Crédit photo, Srikanth Bolla Légende image, Srikanth, un adolescent, travaille au centre de formation informatique de Samanvai pour les étudiants souffrant de handicaps multiples

Le duo s'est rendu au conseil de l'enseignement secondaire de l'Andhra Pradesh pour plaider leur cause, mais on leur a répondu que rien ne pouvait être fait.

Sans se décourager, ils ont trouvé un avocat et, avec le soutien de l'équipe de direction de l'école, ont déposé un dossier auprès de la Haute Cour de l'Andhra Pradesh, demandant une modification de la loi sur l'éducation afin de permettre aux élèves aveugles d'étudier les mathématiques et les sciences.

"L'avocat s'est battu en notre nom", dit Srikanth, l'étudiant n'a pas eu besoin de se présenter lui-même au tribunal.

Pendant que l'affaire se poursuivait, Srikanth a entendu une rumeur : une école ordinaire d'Hyderabad - Chinmaya Vidyalaya - fonctionnait sous l'égide d'un organisme éducatif différent et proposait des sciences et des mathématiques aux étudiants aveugles. Elle avait une place pour lui s'il était intéressé.

Srikanth s'est inscrit avec plaisir.

Il était le seul élève aveugle de sa classe, mais il dit "qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts".

"Mon professeur de classe était très sympathique. Elle a fait tout ce qui était possible pour m'aider. Elle a appris à dessiner des diagrammes tactiles", raconte-t-il.

Les diagrammes tactiles peuvent, par exemple, être créés en utilisant un film mince sur un tapis en caoutchouc. Lorsque l'on dessine dessus avec un stylo ou un crayon, cela crée une ligne en relief que l'on peut sentir.

Au bout de six mois, le tribunal a donné des nouvelles : Srikanth avait gagné son procès.

Le tribunal avait décidé que les élèves aveugles pouvaient étudier les sciences et les mathématiques en dernière année dans toutes les écoles publiques de l'Andhra Pradesh.

"Je me suis senti extrêmement heureux", dit Srikanth. "J'ai eu la première occasion de prouver au monde que j'étais capable de le faire et que la jeune génération n'a pas à s'inquiéter de déposer des dossiers et de se battre au tribunal", dit-il.

Une pluie battante sur un petit arbre

Srikanth est rapidement retourné dans une école publique et a étudié ses mathématiques et ses sciences préférées, obtenant une moyenne de 98 % à ses examens.

Il avait l'intention de s'inscrire dans les prestigieuses écoles d'ingénieurs indiennes connues sous le nom d'IIT (Indian Institutes of Technology).

La concurrence est féroce et les étudiants suivent souvent un entraînement intensif avant les examens d'entrée, mais aucune école d'entraînement n'accepte Srikanth.

"Les meilleurs instituts de coaching m'ont dit que la charge de cours serait comme une pluie battante sur un petit arbre", dit-il, expliquant qu'ils supposaient qu'il ne répondrait pas au niveau académique.

"Mais je ne regrette rien. Si l'IIT ne voulait pas de moi, je ne voulais pas non plus de l'IIT", dit Srikanth, en s'installant.

Il s'est inscrit dans des universités américaines et a reçu cinq offres. Il a choisi le MIT à Cambridge, dans le Massachusetts, où il est devenu le premier étudiant aveugle international. Il est arrivé en 2009 et décrit ses premiers jours là-bas comme une "expérience mitigée".

"Le froid extrême a été le premier choc, car je n'étais pas habitué à un temps aussi froid. L'odeur et le goût de la nourriture étaient différents. Pendant le premier mois, je n'ai mangé que des frites et des doigts de poulet frits."

Mais Srikanth a rapidement commencé à s'adapter.

"Le temps passé au MIT a été la période la plus agréable de ma vie.

"En termes de rigueur académique, c'était dur et effroyable. Les services d'aide aux personnes handicapées ont fait un excellent travail en me soutenant, en m'accommodant et en me mettant à niveau."

Tout en étudiant, il a également créé une organisation à but non lucratif, Samanvai Center for Children with Multiple Disabilities, pour former et éduquer les jeunes handicapés à Hyderabad . Il y a également ouvert une bibliothèque en braille avec l'argent qu'il a récolté.

La vie est belle. Après avoir étudié les sciences de la gestion au MIT, on lui a proposé plusieurs emplois, mais il a choisi de ne pas rester aux États-Unis.

L'expérience scolaire de Srikanth avait laissé des traces, et il avait l'impression d'avoir un travail inachevé dans son pays natal.

"J'ai dû me battre pour tout dans la vie, alors que tout le monde ne peut pas se battre comme moi ou avoir des mentors comme moi", dit-il, ajoutant qu'une fois qu'il a pris du recul, il a réalisé qu'il était inutile de se battre pour une éducation équitable s'il n'y avait pas d'opportunités d'emploi pour les personnes handicapées par la suite.

Il s'est dit : "pourquoi ne pas créer ma propre entreprise et employer des personnes handicapées ?"

Srikanth est retourné à Hyderabad en 2012 et a fondé Bollant Industries. Cette entreprise d'emballage fabrique des produits écologiques, tels que des emballages en carton ondulé, à partir de feuilles de palmier d'arec tombées au sol et est évaluée à plus de 60 millions de dollars.

Elle emploie autant de personnes handicapées et de personnes souffrant de troubles mentaux que possible. Avant la pandémie, ces personnes représentaient 36 % de son effectif de 500 personnes.

Crédit photo, Bollant Industries Légende image, Un groupe d'employés de Bollant Industries

L'année dernière, à l'âge de 30 ans, Srikanth a figuré sur la liste des "Young Global Leaders 2021" du Forum économique mondial. Il espère que d'ici trois ans, sa société Bollant Industries deviendra une "Global IPO", c'est-à-dire que ses actions seront cotées simultanément sur plusieurs bourses internationales.

Bollywood a également fait appel à lui. Un biopic avec l'acteur bien connu Rajkummar Rao a été annoncé et le tournage commencera en juillet. Srikanth espère que cela empêchera les gens de le sous-estimer lorsqu'ils le rencontreront pour la première fois.