Nathuram Godse : le mystère entourant l'assassin du Mahatma Gandhi

Soutik Biswas

Correspondant en Inde

il y a une heure

Crédit photo, Mondadori via Getty Images Légende image, Nathuram Godse avait abandonné l'école et travaillait comme tailleur

Le soir du 30 janvier 1948, Nathuram Vinayak Godse abat Mohandas Karamchand Gandhi à bout portant, alors que le leader le plus vénéré de l'Inde sort d'une réunion de prière dans la capitale, Delhi.

Le zélateur de 38 ans était membre de l'Hindu Mahasabha, un parti de droite. Ce parti avait accusé Gandhi d'avoir trahi les hindous en étant trop pro-musulman et trop indulgent envers le Pakistan. Ils l'ont même rendu responsable de l'effusion de sang qui a marqué la Partition, qui a vu la création de l'Inde et du Pakistan après l'indépendance de la Grande-Bretagne en 1947.

Un an après l'assassinat, un tribunal de première instance a condamné Godse à la peine de mort. Il a été exécuté en novembre 1949, après que la haute cour ait confirmé le verdict. (Un complice, Narayan Apte, a également été condamné à mort, et six autres personnes ont été condamnées à la prison à vie).

A surtout lire sur BBC Afrique :

Avant de rejoindre l'Hindu Mahasabha, Godse était membre du Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organisation nationale des volontaires) ou RSS, la source idéologique du Bharatiya Janata Party (BJP) au pouvoir en Inde. Le Premier ministre Narendra Modi lui-même est un membre de longue date de cette organisation, vieille de 95 ans, qui incarne le nationalisme hindou. Le RSS joue un rôle très influent dans son gouvernement et à l'extérieur.

Pendant des décennies, le RSS a évincé Godse qui a assassiné le "Père de la Nation", comme les Indiens aiment à appeler leur plus grande icône. Pourtant, ces dernières années, un groupe d'hindous de droite a fait l'éloge de Godse et a ouvertement célébré l'assassinat de Gandhi. L'année dernière, un député BJP incendiaire a décrit Godse comme un "patriote". Tout cela a irrité la plupart des Indiens, mais le RSS est resté sur ses positions : Godse avait quitté l'organisation bien avant de tuer Gandhi.

Un nouveau livre affirme maintenant que ce n'est pas tout à fait vrai.

Godse, un timide lycéen qui a abandonné ses études, a travaillé comme tailleur et vendu des fruits avant de rejoindre le Mahasabha, dont il a édité le journal. Au cours du procès, il a mis plus de cinq heures à lire une déclaration de 150 paragraphes devant la cour.

Crédit photo, Haynes Archive/Popperfoto Légende image, Un garde de la marine escorte le cercueil lors de la procession funéraire de Gandhi

Il révèle qu'il n'y avait "aucune conspiration" pour tuer Gandhi, essayant ainsi d'absoudre ses complices de tout méfait. Il rejette l'accusation selon laquelle il aurait agi sous la direction de son chef, Vinayak Damodar Savarkar, qui a donné naissance à l'idée d'Hindutva ou d'hindouisme. (Bien que Savarkar ait été exonéré de toute accusation, les critiques pensent que le droitier radical qui détestait Gandhi est lié à l'assassinat).

Godse a également déclaré à la cour qu'il avait rompu avec le RSS bien avant de tuer Gandhi.

Dhirendra Jha, auteur de Gandhi's Assassin, écrit que Godse - fils d'un père postier et d'une mère au foyer - était un "travailleur éminent" du RSS. Il n'y a aucune "preuve" qu'il ait été exclu de l'organisation. Une déclaration de Godse enregistrée avant le procès "ne mentionne jamais son départ du RSS après qu'il soit devenu membre de l'Hindu Mahasabha". Toutefois, sa déclaration au tribunal indique qu'il "a rejoint l'Hindu Mahasabha après avoir quitté le RSS, mais ne dit pas quand exactement il l'a fait".

"Cette affirmation est restée l'un des aspects les plus controversés de la vie de Godse", déclare M. Jha. Il pense que les "auteurs pro-RSS" ont utilisé cette affirmation pour "faire passer discrètement l'idée que Godse avait déjà rompu avec le RSS et rejoint l'Hindu Mahasabha près de dix ans avant de tuer Gandhi".

Le chercheur américain JA Curran Jr affirme que Godse a rejoint le RSS en 1930 et l'a quitté quatre ans plus tard, mais ne fournit aucune preuve de son affirmation. M. Jha écrit que dans une déclaration faite à la police avant le début de son procès, Godse a admis qu'il travaillait pour les deux organisations simultanément.

Des membres de la famille ont également rejoint le débat par le passé. Gopal Godse, le frère de Nathuram, décédé en 2005, avait déclaré que son frère "n'avait pas quitté le RSS". Par ailleurs, un petit-neveu de Godse a déclaré à un journaliste en 2015 que Godse avait rejoint le RSS en 1932 et qu'il n'avait "ni été expulsé ni quitté l'organisation".

Crédit photo, AFP Légende image, Le Premier ministre Narendra Modi est un membre de longue date du RSS

M. Jha, qui a fouillé dans les archives, s'attarde également sur les liens entre les deux organisations hindoues. Il écrit que l'Hindu Mahasabha et le RSS avaient une "relation fluide et qui se chevauchait" et une idéologie identique. Les deux groupes, souligne-t-il, "ont toujours eu des liens étroits et parfois même des membres qui se chevauchaient" jusqu'à l'assassinat de Gandhi. (Le RSS a été interdit pendant plus d'un an après le meurtre de Gandhi).

Le RSS a toujours fait écho à ce que Godse a dit au tribunal - qu'il a quitté l'organisation au milieu des années 1930, et le jugement a prouvé qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre. "Dire qu'il était membre du RSS ne fait que projeter un mensonge à des fins politiques", expliaue Ram Madhav, un haut dirigeant du RSS.

MS Golwalkar, l'un des dirigeants les plus influents du RSS, a décrit l'assassinat de Gandhi comme une "tragédie d'une ampleur inégalée - d'autant plus que le génie du mal est un compatriote et un hindou". Plus récemment, des dirigeants du RSS comme MG Vaidya ont qualifié Godse de "meurtrier" qui a "insulté" l'Hindutva en tuant une figure aussi respectée de l'Inde".

Des auteurs comme Vikram Sampath pensent que le RSS et l'Hindu Mahasabha avaient une relation orageuse. M. Sampath, qui a écrit une biographie exhaustive de Savarkar en deux volumes, écrit que la décision de l'Hindu Mahasabha de créer un groupe de volontaires semblable à une "société secrète révolutionnaire" pour "sauvegarder les intérêts des Hindous" a "aigri" ses relations avec le RSS.

En outre, selon M. Sampath, le RSS "s'est abstenu d'idolâtrer des individus, contrairement au leader du Mahasabha, Savarkar, qui croyait au "culte du héros et à l'adulation exagérée". Dans un autre livre, RSS : A View to the Inside, Walter K Andersen et Shridhar D Damle expliquent comment le RSS a été "entaché de l'implication d'un ancien membre (Nathuram Godse)" dans l'assassinat de Gandhi, et "calomnié avec le soutien des autorités comme étant fasciste, autoritaire et obscurantiste".

Pourtant, les doutes selon lesquels Godse faisait inextricablement partie du RSS et ne l'a jamais quitté ne se sont jamais estompés.