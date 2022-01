Covid : comment votre régime alimentaire peut améliorer la récupération

Comme pour toute infection, votre corps a besoin de plus d'énergie et de liquides que d'habitude, ainsi que de protéines supplémentaires pour réparer les cellules et les tissus.

Mais le Covid-19 est différent des autres infections à bien des égards. Existe-t-il donc un régime post-Covid idéal pour favoriser votre retour à la santé ?

Crédit photo, NA Légende image, Les protéines et les nutriments contenus dans les œufs et les poissons gras peuvent aider votre corps à récupérer, même si votre appétit est faible

Votre système immunitaire est un réseau d'organes, de cellules et de substances chimiques qui combattent l'infection de multiples façons. Les globules blancs, les anticorps et d'autres mécanismes se mettent au travail pour détruire les agents pathogènes envahissants (micro-organismes nuisibles), ainsi que pour réparer et remplacer les cellules et les tissus endommagés.

Les protéines, et les acides aminés dont elles sont composées, sont particulièrement importants. Pendant l'infection, les protéines sont extraites de vos muscles et décomposées en acides aminés, que le système immunitaire utilise pour fabriquer de nouvelles protéines, explique Philip Calder, professeur d'immunologie nutritionnelle au sein de la médecine à l'université de Southampton. Par conséquent, de nombreuses personnes perdent du poids et remarquent que leurs muscles s'affaiblissent lorsqu'elles sont malades.

"Pendant la convalescence, il faut réintégrer les protéines", explique le professeur Calder. "Cela fournit les blocs de construction dont votre corps a besoin pour vaquer à ses occupations... en particulier pour ceux qui ont été immobiles dans un lit d'hôpital."

Votre corps a également besoin de plus d'énergie, car il travaille plus que d'habitude. "Le système immunitaire a besoin de beaucoup d'énergie lorsqu'il est actif et qu'il s'occupe d'agents pathogènes", explique le Pr Calder. "La réponse immunitaire implique beaucoup de travaux de construction". Manger beaucoup d'aliments riches en glucides comme l'avoine, le pain et les pâtes, ainsi que des aliments riches en énergie et en protéines comme le yaourt entier, les œufs et les noix, vous aidera à récupérer, même si votre appétit est faible.

Vitamines, minéraux et acides gras essentiels

Des vitamines et des minéraux en quantité suffisante sont également essentiels. "Ce sont les ouvriers de l'usine qui réalisent tous les processus, et ils sont vraiment importants", explique le professeur Calder. Certaines vitamines et certains minéraux jouent un rôle clé dans le soutien du système immunitaire et de la récupération :

les vitamines A, C, D, E, B6, B9 (folate), B12.

les minéraux zinc, cuivre, sélénium et fer.

Ces micronutriments se trouvent dans de nombreux aliments, notamment dans l'arc-en-ciel des fruits et légumes, la viande, les œufs et les produits laitiers, de sorte que le fait de consommer une grande variété d'aliments est généralement suffisant. Toutefois, le NHS recommande de prendre un supplément de vitamine D (10 microgrammes par jour) pendant les mois d'hiver. La vitamine B12 ne se trouve que dans les produits d'origine animale ; prenez donc un supplément si vous suivez un régime végétalien.

Les graisses saines, notamment celles que l'on trouve dans l'huile d'olive, l'huile de colza et les poissons gras, sont importantes pour l'énergie et la fabrication de nouvelles cellules. Les acides gras oméga-3, des acides gras essentiels que votre corps ne peut pas fabriquer en quantité suffisante et qui doivent provenir de votre alimentation, sont particulièrement bénéfiques pour le système immunitaire. Les sardines, le saumon et le maquereau sont de bonnes sources d'oméga-3. Si vous ne vous sentez pas capable de manger beaucoup lorsque vous êtes malade, vous pouvez envisager de prendre un supplément multivitaminique enrichi en oméga-3.

Aucune substance, vitamine ou minéral n'accélère miraculeusement la guérison - chacun a un rôle distinct à jouer.

Ce que vous devez manger pour vous remettre de Covid-19

Le professeur Calder affirme qu'un régime traditionnel de type méditerranéen, riche en aliments végétaux, est idéal pour se remettre du Covid-19. Il contient tous les nutriments dont votre corps a besoin après avoir été " malmené " par l'infection. "Cela signifie qu'un régime comportant beaucoup de fruits, de légumes, de baies, de noix, de graines et de légumineuses, ainsi que du poisson gras et des huiles saines est idéal", explique le professeur Calder.

La viande est une bonne source de protéines, mais les plantes sont également excellentes. Le quinoa, les légumineuses (haricots, lentilles et pois), le tofu et les noix en sont tous de bonnes sources. Si vous êtes végétarien ou végétalien, combiner différents aliments végétaux riches en protéines est le meilleur moyen de vous assurer que vous obtenez tous les acides aminés dont vous avez besoin.

Ce type de régime varié et riche en fibres favorise également la présence de diverses bonnes bactéries intestinales et d'une muqueuse intestinale saine, deux éléments qui jouent un rôle important dans la régulation du système immunitaire, explique le professeur Calder. Il ajoute qu'il est bon de réintroduire progressivement les aliments après une période où l'on a mangé peu ou pas du tout, afin de ne pas surcharger l'intestin. "Faites-le en douceur", dit-il. "Les aliments plus doux sont plus faciles à gérer pour l'intestin. Le rétablissement de l'intestin sera relativement rapide, mais cela peut prendre quelques jours, le temps que les patients se remettent à manger davantage."

Selon le NHS, si vous n'êtes pas en sous-poids et que vous n'avez pas perdu de poids important au cours de votre maladie, essayez d'inclure les éléments suivants dans votre alimentation quotidienne pour optimiser votre rétablissement après un Covid-19.

Protéines : trois portions de la taille d'une paume de main de viande, de poisson, d'œufs, de haricots, de légumineuses, de noix, de pois chiches et d'alternatives à la viande comme le Quorn ou le tofu. (Plus de haricots et de légumes secs, moins de viande rouge et de viande transformée).

Fruits et légumes : 5 portions de 80 g (environ une poignée), qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve, idéalement dans une gamme de couleurs.

Produits laitiers/alternatives laitières : trois portions de la taille d'un pouce de lait, de fromage et de yaourt ou d'alternatives laitières riches en protéines et enrichies en calcium (plus de lait de soja enrichi et moins de produits à base d'huile de noix de coco).

Crédit photo, NA Légende image, Si vous n'avez pas envie de manger un repas complet, un smoothie froid avec de l'avoine et du beurre de noix peut vous aider à obtenir des glucides, des nutriments et des protéines essentiels

Faire face à la fatigue

Faire les courses, cuisiner et manger le régime optimal pour la récupération peut être difficile si vous avez perdu l'appétit, si vous vous sentez fatigué, faible ou souffrant. Si tel est le cas, minimiser la perte de poids, stimuler votre énergie et retrouver votre force musculaire doit être une priorité, explique Kirsten Jackson, diététicienne et porte-parole de la British Dietetic Association.

"Beaucoup de gens s'empêchent de manger sainement, mais si vous êtes si mal en point que vous ne pouvez pas cuisiner et que votre énergie est faible, il est important de consommer des calories sous quelque forme que ce soit", explique-t-elle.

Les boissons lactées telles que le chocolat chaud et les smoothies contenant des produits laitiers vous permettront de vous hydrater et de faire le plein d'énergie. "Les personnes qui ont peu d'appétit trouvent souvent plus facile de boire leurs calories que d'affronter un repas complet."

Les boissons de substitution de repas et les plats cuisinés sains peuvent également constituer un palliatif utile. Cependant, Jackson recommande la prudence lors de l'achat de boissons.

"De nombreux shakes sur le marché sont en fait soit destinés à la perte de poids, donc très pauvres en calories, soit des shakes protéinés, qui sont juste riches en protéines et non en calories", dit-elle. "Si les gens s'informent auprès de leur pharmacie, ils peuvent acheter des shakes plus adaptés qui sont meilleurs pour les substituts de repas et qui contiennent une variété de vitamines, de calories et de protéines."

Manger peu et souvent peut être plus facile et plus attrayant que de préparer trois gros repas chaque jour, et le BDA suggère d'opter pour trois petits repas nourrissants plus des collations et des boissons jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.

Crédit photo, NA Légende image, Yaourt glacé à la mangue et à la cardamome

Perte du goût et de l'odorat

Environ la moitié des patients atteints de Covid-19 perdent leur odorat (anosmie) et, avec lui, leur capacité à goûter les aliments. Pour la plupart des gens, l'odorat revient après deux ou trois semaines, mais pour 10% des patients, cela peut prendre plusieurs mois.

"Cela peut avoir un impact significatif sur l'appétit, car vous n'avez pas tous ces repères normaux, les odeurs et les goûts, pour vous ouvrir l'appétit", explique Sarah Oakley, directrice générale d'Abscent, une organisation caritative qui soutient les personnes ayant perdu leur odorat.

Elle suggère d'essayer des aliments présentant d'autres qualités sensorielles. "Essayez des aliments avec des éléments croustillants et lisses, ou pensez à différentes couleurs et températures", explique Sarah Oakley. "De cette façon, vous obtenez une variété de sensations, ce qui est important lorsque vous avez perdu votre sens du goût et de l'odorat."

L'entraînement olfactif peut vous aider à retrouver votre odorat. Cela consiste à renifler activement les mêmes odeurs deux fois par jour, en se concentrant fortement, pendant quatre mois. "L'entraînement olfactif est, essentiellement, de la physiothérapie pour le nez", explique Oakley. "Les neurones ont été endommagés et la thérapie olfactive est un processus de guérison".

Les odeurs et les goûts déformés et désagréables (parosmie) sont également une partie courante du rétablissement de Covid-19. Cela peut rendre l'alimentation très difficile, surtout si la parosmie rend le goût de certains aliments répugnant. Les aliments déclencheurs varient d'une personne à l'autre, mais comprennent souvent le café, l'ail, les oignons, le pain et les viandes rôties ou frites. "Cela peut devenir très pénible et difficile à vivre", explique Mme Oakley.

Lorsque la maladie est la plus intense, il faut trouver des calories par tous les moyens. "Les substituts de repas sans saveur et les aliments froids comme la crème glacée ont tendance à être moins déclencheurs", explique Oakley. "Dans les premiers temps, il ne s'agit pas tant de s'inquiéter de l'équilibre nutritionnel que de maintenir le niveau d'énergie. Une fois que les choses s'améliorent, vous pouvez consommer des légumes et des fruits."

Manger fait tellement partie de notre quotidien qu'il est facile de négliger l'importance d'une bonne alimentation lors du rétablissement après un Covid-19.

"L'alimentation est vitale dans le rétablissement du Covid-19 et plus la qualité de votre alimentation est bonne, plus il est probable que vous vous rétablissiez rapidement et efficacement", affirme le Pr Calder.