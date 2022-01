Géopolitique : qu'est-ce que l'Otan et pourquoi la Russie ne lui fait-elle pas confiance ?

L'alliance - qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne - intensifie la préparation militaire et l'aide à l'Ukraine.

Qu'est-ce que l'Otan ?

L'OTAN - l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord - est une alliance militaire formée en 1949 par 12 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France.

En 1955, la Russie soviétique a répondu à l'OTAN en créant sa propre alliance militaire de pays communistes d'Europe de l'Est, appelée le Pacte de Varsovie.

Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, un certain nombre d'anciens pays du Pacte de Varsovie sont devenus membres de l'OTAN. L'Alliance compte aujourd'hui trente (30) membres.

Quel est le problème actuel de la Russie avec l'Otan et l'Ukraine ?

L'Ukraine est une ancienne république soviétique limitrophe de la Russie et de l'UE.

L'Ukraine a une grande population de Russes de souche et des liens sociaux et culturels étroits avec la Russie. Stratégiquement, le Kremlin y voit l'arrière-cour de la Russie.

De quoi d'autre la Russie s'inquiète-t-elle ?

Le président Poutine affirme que les puissances occidentales utilisent l'alliance pour encercler la Russie et il souhaite que l'OTAN cesse ses activités militaires en Europe de l'Est.

Il a longtemps soutenu que les États-Unis avaient rompu un accord qu'ils avaient signé en 1990 selon lequel l'Otan ne s'étendrait pas vers l'est.

L'Otan rejette les affirmations de la Russie et affirme que seul un petit nombre de ses États membres partagent des frontières avec la Russie et qu'il s'agit d'une alliance défensive.

Qu'a fait l'OTAN dans le passé à propos de la Russie et de l'Ukraine ?

Lorsque les Ukrainiens ont renversé leur président pro-russe au début de 2014, la Russie a annexé la péninsule de Crimée, au sud de l'Ukraine. Il a également soutenu les séparatistes pro-russes qui ont pris le contrôle de larges pans de l'est de l'Ukraine.

L'OTAN n'est pas intervenue, mais elle a répondu en plaçant pour la première fois des troupes dans plusieurs pays d'Europe de l'Est.

Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, l'OTAN a placé des groupements tactiques en Europe de l'Est.

Elle compte quatre groupements tactiques multinationaux de la taille d'un bataillon en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, et une brigade multinationale en Roumanie.

L'OTAN a également étendu sa police aérienne dans les États baltes et en Europe de l'Est pour intercepter tout avion russe qui franchit les frontières des États membres.

Quels engagements l'OTAN a-t-elle donnés à l'Ukraine ?

Le président américain Joe Biden a déclaré que la Russie paierait un « prix sérieux et cher » pour son invasion.

L'OTAN a renforcé ses défenses militaires en Europe de l'Est.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a averti que toute nouvelle escalade militaire "aurait un prix élevé pour le régime russe - économique, politique et stratégique".

L'OTAN est-elle unie sur l'Ukraine ?

Certains membres de l'OTAN, dont le Danemark, l'Espagne, la France et les Pays-Bas, envoient des avions de chasse et des navires de guerre en Europe de l'Est pour renforcer la défense de la région.