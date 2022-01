Jeux olympiques Pékin 2022 vs 2008 : deux JO et deux Chines très différents

Par Stephen McDonell

BBC News, Beijing

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Un homme portant un masque et un manteau passe devant un bâtiment portant le logo des Jeux olympiques.

Pékin est sur le point de devenir la première ville à avoir accueilli à la fois les Jeux olympiques d'été et d'hiver. Mais beaucoup de choses ont changé entre 2008 et 2022.

Cette fois, l'ambiance, l'attitude du gouvernement hôte et les attentes mondiales sont toutes très différentes.

"J'ai couvert les Jeux de Pékin en 2008 et je vis toujours dans la capitale chinoise. En 2022, l'atmosphère ne sera certainement pas la même".

Naturellement, les Jeux olympiques d'été seront toujours plus importants que les Jeux d'hiver, simplement parce que beaucoup plus de pays y participent. Et puis, bien sûr, il y a Covid.

Il est impossible d'organiser des Jeux "normaux" avec l'épidémie de coronavirus qui explose dans toutes les villes de Pékin, dans un pays toujours officiellement engagé dans une stratégie "zéro Covid".L'une des conséquences de cette situation est qu'il n'y a pas de vente de billets pour le public.

Au lieu de cela, les entreprises d'État ou d'autres organisations du Parti communiste les distribuent à leurs employés, qui devront se conformer à des mesures strictes d'atténuation du virus, notamment une éventuelle quarantaine et de multiples tests avant et après leur participation.

Toutefois, même s'il n'y avait pas de Covid-19, la Chine actuelle n'est pas la Chine de 2008.

Avec une tempête de neige désastreuse dans le sud du pays, 2008 a commencé comme une année d'enfer. Puis est survenu un soulèvement mené par des moines au Tibet, suivi d'un tremblement de terre catastrophique dans le Sichuan, qui a tué environ 70 000 personnes.

Le tremblement de terre et la course désespérée pour retrouver les survivants ont suscité une sympathie internationale massive pour la Chine.

Au moment où les Jeux ont commencé, les dirigeants du parti communiste de l'époque ont pu utiliser cette bonne volonté pour mettre la Chine en valeur, en soulignant son économie en plein essor, l'accumulation de nouveaux chefs-d'œuvre architecturaux saisissants, des villes animées et amusantes, et une société devenue beaucoup plus ouverte, avec une scène artistique avant-gardiste, des groupes de musique underground et une exposition toujours plus grande aux idées étrangères.

Crédit photo, Reuters Légende image, La transformation de Pékin s'est faite à une vitesse fulgurante.

En 2022, le pays a une nouvelle direction du Parti avec des priorités différentes.

L'attitude à l'égard de la perception de la Chine dans le monde, sous la direction du président Xi Jinping, est davantage axée sur le principe suivant : Nous avons subi 100 ans d'humiliation au cours du 20e siècle ; notre heure est arrivée ; et c'est à vous autres de nous accueillir alors que nous nous élevons à la place qui nous revient sur la scène mondiale.

La Chine "tournée vers l'avenir" en 2008

Après la répression sanglante de la place Tiananmen en 1989, Pékin a perdu sa candidature à l'organisation des Jeux olympiques de 2000 au profit de Sydney.

Afin d'obtenir les Jeux de 2008, certains changements ont été annoncés pour montrer que la Chine avait évolué et était un hôte digne de ce nom.

L'un de ces changements a consisté à assouplir les restrictions de voyage imposées aux correspondants étrangers.

Jusqu'alors, les journalistes devaient obtenir l'autorisation d'un gouvernement local pour se rendre n'importe où dans le pays.

"En 2008, j'ai assisté à une réception et, avec un groupe d'autres journalistes, j'ai discuté avec Qin Gang, du ministère des affaires étrangères, qui est aujourd'hui l'ambassadeur de Chine aux États-Unis".

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2008, il semblait que la Chine ne pouvait qu'aller de l'avant.

Nous lui avons demandé s'il pensait que les règles pour les journalistes allaient redevenir ce qu'elles étaient, une fois les Jeux terminés.

"Pas question", a-t-il répondu en souriant et, imitant le mouvement du levier de vitesse d'une voiture. "La Chine n'a qu'une seule vitesse et c'est la marche avant."

À l'époque, c'est ce que l'on ressentait.

Et, sur de nombreux fronts, la Chine a clairement avancé. Si vous étiez venu à Pékin pour les derniers Jeux olympiques et n'y reveniez que maintenant, vous verriez la différence.

L'infrastructure de transport de la ville, par exemple, a explosé.

En 2008, le système de métro de Pékin ne comptait que quatre lignes, auxquelles s'ajoutaient deux lignes et un peu plus juste avant les Jeux. Aujourd'hui, avec 27 lignes et 459 stations (et d'autres à venir), il est devenu le plus grand réseau du monde.

Les espaces de fuite de 2022

Toutefois, si un visiteur de retour au pays creusait un peu plus profondément, il pourrait également découvrir que la tolérance envers les idées non approuvées par le parti communiste a considérablement diminué. Certains diraient même qu'elle est en train de disparaître.

Ces dernières semaines, les dissidents ont subi des pressions pour ne pas faire de vagues à un moment où tous les regards sont tournés vers la Chine. Cela s'est également produit en 2008. La différence aujourd'hui est qu'il n'y a plus beaucoup d'intellectuels ou d'avocats des droits de l'homme à faire taire. Ils ont été raflés depuis longtemps.

Même les universitaires ordinaires hésitent à donner des interviews, au cas où leurs commentaires pourraient être perçus comme donnant une mauvaise image de leur pays d'origine.

En fait, un groupe d'intellectuels, considérés comme des fauteurs de troubles, vient d'être exclu de la partie partage de groupe de la plus importante plateforme de médias sociaux ici, Wechat.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le stade en Nid d'oiseau de Pékin sera à nouveau le centre des Jeux olympiques de la Chine, mais il s'agit d'une période très différente pour le pays.

L'un des membres, Zhang Yihe, a déclaré à la BBC : "Au début, j'étais en colère parce que je ne pouvais pas faire entendre ma voix. Mais plus tard, j'ai décidé que les sentiments de colère étaient inutiles et ne faisaient que nuire à ma santé".

Elle a ajouté qu'elle ne s'attendait pas à ce que les nouvelles restrictions imposées à elle et aux autres - introduites en raison des Jeux olympiques - soient allégées même après la fin des Jeux.

Ce n'est pas tout ce qui a changé.

Avant les Jeux olympiques de 2008, il existait à Pékin une vie nocturne unique et sans entrave. Vous pouviez être sûr que tout visiteur étranger serait époustouflé par l'énergie de la scène. Tout se passait.

Cette métropole a encore beaucoup à offrir, mais les démolitions incessantes ont fait disparaître de nombreux petits lieux créatifs fonctionnant avec des moyens limités.

Je parlais récemment avec un architecte chinois qui disait en plaisantant qu'il y a dix ans, il avait l'impression de sortir tous les soirs.

Il a ri et a ajouté, "peut-être que c'est parce que j'étais plus jeune" mais il a ensuite fait une pause et a réfléchi, ajoutant : "La ville était différente à l'époque. J'avais tellement d'amis étrangers."

À l'époque, les architectes étaient la coqueluche de la ville. De nombreux bâtiments spectaculaires ont été dévoilés, qu'il s'agisse de la tour CCTV à la manière d'Escher, du magnifique dôme abritant le National Centre for the Performing Arts ou de l'aéroport de Pékin à l'échelle du dragon.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les bâtiments de Pékin, dont le bureau de la CCTV inspiré d'Escher à droite, vus en 2016.

Les structures olympiques étaient également à couper le souffle.

L'artiste enragé Ai Weiwei a travaillé en tant que conseiller sur la conception du stade dit du Nid d'oiseau, le stade national de la ville.

À l'époque, je me souviens de l'avoir interrogé sur ce stade et sur toutes les autres structures de la capitale qui attiraient l'attention, ainsi que sur ce qu'il pensait que la ville pourrait devenir à l'avenir en termes d'architecture d'avant-garde.

"Non, non, c'est fini", a-t-il dit.

Je n'ai pas compris.

"Cette fenêtre, ce moment dans le temps s'est maintenant terminé", a-t-il dit.

Ce que l'artiste, aujourd'hui en exil à l'étranger, voulait dire, c'est que l'espace préolympique pour une expression artistique audacieuse en architecture était en train de se refermer, avant même la fin des Jeux.

J'étais un peu sceptique, mais en 2014, le président Xi l'a dit à haute voix lorsqu'il a déclaré lors d'un grand symposium culturel qu'il en avait assez de toute "l'architecture bizarre".

Très bientôt, les yeux du monde entier se tourneront à nouveau vers le Nid d'oiseau, pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'hiver de 2022.

Les gouvernements représentés seront moins nombreux, suite à une série de boycotts diplomatiques en raison de violations présumées des droits de l'homme, notamment au Xinjiang, où des fonctionnaires ont été accusés de graves violations des droits de l'homme à l'égard de la population de l'ethnie Uyhgur.

Et tout comme l'attitude de Pékin s'est durcie à l'égard des autres administrations ces dernières années, un certain nombre de gouvernements étrangers ont également durci leur position à l'égard de la Chine.

Ils sont moins disposés à fermer les yeux sur les mauvais traitements infligés par le Parti à ses propres citoyens.

Dans une certaine mesure du moins, la vision culturelle des cérémonies de ces Jeux olympiques sera constante, avec le réalisateur Zhang Yimou à nouveau aux commandes.

Certains l'ont accusé de se vendre depuis l'époque de ses films durs sur la Révolution culturelle et le Grand Bond en avant, au cours desquels des millions de personnes seraient mortes de faim, mais il a été très applaudi pour son festin visuel en 2008.

Il pourrait faire valoir que les Jeux ne sont qu'une nouvelle toile sur laquelle présenter une vision de la Chine - où elle a été et où elle va.

Compte tenu de l'évolution de la position de la Chine dans le monde, il sera fascinant de voir ce qu'il a imaginé pour les cérémonies des Jeux olympiques d'hiver. Cela pourrait influencer la façon dont le reste du monde perçoit les Jeux dans leur ensemble.

Ce sera un événement télévisé. Il fait un froid glacial. On ne peut pas avoir de billets. Les seuls étrangers présents pour l'événement sont ceux qui y participent ou y travaillent, et tout ce qu'ils verront de Pékin, c'est ce qu'il y a à voir à l'intérieur d'une bulle géante de protection Covid.

Tous ces facteurs ont également façonné ce que ces Jeux olympiques deviendront.