Boris Johnson : de quoi le Premier ministre britannique est-il accusé et que pourrait-il se passer ensuite ?

L'avenir politique du Premier ministre britannique Boris Johnson est en jeu, alors qu'un rapport sur les fêtes qui auraient eu lieu au 10 Downing St lors d'un confinement dû à la pandémie de Covid approche de sa publication.

La police a ouvert une enquête criminelle sur la violation présumée des lois Covid, et le Premier ministre pourrait également être contraint de démissionner de son poste s'il s'avère qu'il a menti au Parlement.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mandat de Boris Johnson en tant que Premier ministre du Royaume-Uni a été mouvementé.

En un peu plus de deux ans à la tête du pays, il a mené à bien le Brexit, c'est-à-dire la sortie du pays de l'Union européenne, a guidé le Royaume-Uni à travers la pandémie mondiale de Covid-19 et a fait face à des rébellions et des démissions de la part de ses plus proches conseillers.

Pourtant, c'est le "Partygate", le dernier drame en date de la politique britannique, qui a rapproché l'ancien maire de Londres de la perte du pouvoir.

Mais de quoi l'accuse-t-on exactement ?

Des rapports sont apparus dans les médias selon lesquels la femme de Boris Johnson, Carrie, a participé à des soirées présumées

Qu'est-ce que le "Partygate" ?

Selon les médias, au moins 17 rassemblements auraient eu lieu soit à Downing Street - où le Premier ministre vit et travaille - soit dans d'autres départements gouvernementaux pendant la pandémie de Covid.

Le Royaume-Uni était en état de confinement à des degrés divers lorsque ces fêtes auraient eu lieu, avec une interdiction de la plupart des rassemblements intérieurs de plus de deux personnes et d'autres restrictions pour les événements extérieurs.

Une centaine de personnes ont été invitées à un "apportez votre propre alcool" à un événement avec distanciation sociale dans le jardin de Downing Street en mai 2020.

Des témoins ont déclaré à la BBC que Johnson et sa fiancée de l'époque, Carrie Symonds, faisaient partie de la trentaine de personnes présentes.

Le Premier ministre a confirmé qu'il y était resté 25 minutes, mais qu'il "croyait implicitement qu'il s'agissait d'un événement professionnel".

Joyeux anniversaire

Un mois plus tard, l'anniversaire du Premier ministre aurait été célébré dans la salle du Cabinet à Downing Street avec un gâteau. Le personnel de Number 10 affirme que la célébration a eu lieu pendant "moins de dix minutes".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson brandit un gâteau d'anniversaire lors de sa visite de la Bovingdon Primary Academy dans le Hertfordshire, quelques heures avant de recevoir un autre gâteau à Londres

Alors que Londres passait au niveau de restriction le plus strict en décembre 2020, un certain nombre de fêtes auraient eu lieu, dont un "rassemblement non autorisé" au siège du Parti conservateur.

Plus récemment, deux fêtes auraient été organisées par le personnel de Downing Street le 16 avril 2021, la nuit précédant les funérailles du prince Philip. Lors de l'office, sa veuve, la reine, a été filmée assise seule, conformément aux restrictions du Covid de l'époque.

Le pays était alors en état de deuil national, les drapeaux officiels étant mis en berne.

Johnson n'était présent à aucune des deux soirées présumées du 16 avril.

La reine du Royaume-Uni s'est assise seule, en raison des restrictions liées au coronavirus, lors des funérailles de son mari, le prince Philip

Quelle a été la réaction ?

Le Premier ministre a dû faire face à une sévère réaction aux rassemblements présumés et est régulièrement critiqué par le chef de l'opposition au Parlement, Sir Keir Starmer.

La première victime du scandale a été l'attachée de presse du gouvernement, Allegra Stratton.

Au début des reportages en décembre, après une semaine où le Number 10 a nié qu'une quelconque fête avait eu lieu, une vidéo a été divulguée montrant Mme Stratton en train de répéter comment répondre aux questions des journalistes lorsqu'elle a plaisanté sur une réunion d'affaires avec "fromage et vin".

Le lendemain, elle a démissionné de son poste par une déclaration en larmes.

Le même mois, les conservateurs ont perdu un siège ultra-sûr dans le North Shropshire au profit des libéraux-démocrates, lors d'une élection partielle surprenante que beaucoup ont attribuée aux controverses entourant le gouvernement de Johnson.

Au début du mois, un autre député conservateur, Christian Wakeford, a annoncé sa défection au parti travailliste rival, bien que son premier contact avec l'opposition soit antérieur au Partygate.

La décoratrice d'intérieur du Premier ministre, Lulu Lytle, aurait assisté à la réunion au Cabinet Office où l'on aurait chanté "Happy Birthday" à Boris Johnson

"Au nom de Dieu, va-t-en"

De nombreux autres députés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parti conservateur, ont appelé à la démission du Premier ministre, avec un coup particulièrement fort de l'ancien secrétaire conservateur au Brexit, David Davis.

Il a cité un député conservateur de 1940, qui a appelé le premier ministre de l'époque, Neville Chamberlain, à démissionner après les premières défaites militaires de la Seconde Guerre mondiale.

Davis a dit : "Vous êtes resté assis là trop longtemps pour tout le bien que vous avez fait. Au nom de Dieu, partez."

Tous les regards sont désormais tournés vers Westminster, dans l'attente d'un rapport faisant suite à une enquête sur les violations présumées, menée par la haute fonctionnaire Sue Gray.

Qui est Sue Gray ?

Sue Gray dirige l'enquête sur le "Partygate"

Sue Gray est actuellement deuxième secrétaire permanente au Cabinet Office, sous la direction du plus haut fonctionnaire du Royaume-Uni, Simon Case. Un fonctionnaire est une personne qui aide le gouvernement à mettre en œuvre ses politiques.

Case était initialement responsable de l'enquête. Il s'est toutefois récusé et a confié l'enquête à M. Gray, après avoir appris que l'une des fêtes de Noël organisées en 2020 avait eu lieu dans son propre bureau.

M. Gray examinera la nature et l'objectif des rassemblements, y compris les personnes qui s'y sont rendues, "en se référant au respect des directives en vigueur à l'époque".

Le rapport devrait donner un compte rendu factuel de ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il dira s'il y a eu des violations des directives.

Il s'agit d'une enquête interne, plutôt que d'une enquête indépendante. Elle a été ordonnée par le 10 Downing St, qui en a fixé les termes de référence. Gray est tenue d'être impartiale.

La prétendue réunion d'anniversaire de Boris Johnson s'est déroulée dans la salle du Cabinet - photographiée ici le jour de la prise de fonction de Boris Johnson en juillet 2019

M. Starmer a insisté pour que Downing Street veille à ce que le rapport soit publié dans son intégralité, dès qu'il le recevra, afin que le public puisse en prendre connaissance.

Le bureau du Premier ministre a déclaré qu'il avait la ferme intention de publier l'intégralité du rapport, mais qu'il ne souhaitait pas interférer avec une enquête de police concomitante sur les parties présumées.

Sur quoi la police enquête-t-elle ?

Le chef de l'opposition, Sir Keir Starmer, a déclaré à la BBC au début du mois : "Je pense qu'il (le Premier ministre) a enfreint la loi. Je pense qu'il a pour ainsi dire admis avoir enfreint la loi. Et, après tout, Downing Street a maintenant présenté ses excuses à la Reine pour certaines des fêtes qui ont eu lieu.

Puis, cette semaine (mardi 25 janvier 2021), la police de Londres, la Metropolitan Police, a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête.

On ne sait pas combien d'événements la police examine.

La police métropolitaine a seulement déclaré qu'elle enquêtait sur "un certain nombre d'événements qui se sont déroulés à Downing Street et à Whitehall au cours des deux dernières années, en relation avec des violations potentielles du règlement Covid-19".

La décision d'ouvrir l'enquête est le résultat d'informations fournies par l'équipe d'enquête de Sue Gray et de "l'évaluation des officiers", a déclaré Dame Cressida Dick, commissaire du Met.

En vertu de la loi sur les coronavirus, les infractions à la réglementation Covid sont passibles d'amendes.

Certaines des parties présumées ont eu lieu pendant les restrictions les plus strictes du Royaume-Uni en matière de verrouillage de Covid

Au cours de l'été 2020, la Met Police avait le pouvoir d'infliger une amende de 100 £ (78 658 FCFA) pour la première infraction au Covid (abaissée à 50 £ (39 332 FCFA) si elle était payée dans les 14 jours). Les amendes pour les infractions suivantes pourraient ensuite doubler, jusqu'à un maximum de 3 200 £ (2 517 558 FCFA).

Le Premier ministre a déclaré qu'il se félicitait de l'annonce de la police, car elle "contribuera à donner au public la clarté dont il a besoin et à mettre un terme aux problèmes".

Son porte-parole a déclaré que M. Johnson ne pensait pas avoir enfreint la loi.

Boris Johnson va-t-il démissionner ?

Alors que le pays attend la publication du rapport de Gray et le résultat d'une éventuelle enquête criminelle, il y a plusieurs possibilités sur la table de ce qui pourrait se passer ensuite.

Johnson s'est retranché, comme il le fait habituellement lorsqu'il est confronté à des allégations d'actes répréhensibles et de mensonges, et a exhorté ses députés à attendre la publication du rapport.

Il s'est excusé auprès de la Reine pour le comportement de son personnel, à un moment où elle avait scrupuleusement respecté le règlement du Covid en restant seule aux funérailles de son mari.

Des scandales qui auraient coulé d'autres politiciens ont été surmontés par Johnson dans le passé, ses gaffes et maladresses faisant partie de sa marque.

La carrière politique de Boris Johnson est jalonnée de comportements joviaux et d'événements amusants, comme le fait de rester coincé sur une tyrolienne lors d'un événement olympique en 2012 alors qu'il était maire de Londres

Beaucoup s'attendent à ce qu'il reste en fonction une fois la tempête du Partygate passée.

Mais il se peut aussi que les conclusions du rapport l'amènent à décider lui-même qu'il ne peut plus rester Premier ministre et qu'il doit démissionner, ce qui déclencherait une élection à la tête du parti conservateur au pouvoir.

Y aura-t-il un vote de défiance ?

Plusieurs membres éminents de son propre parti ont demandé qu'il soit démis de ses fonctions de premier ministre et de chef du parti. S'il ne se retire pas de son plein gré, ils devront donc s'en remettre à un vote de défiance.

Il s'agit d'un vote secret au cours duquel le Premier ministre doit obtenir une majorité simple des députés de son propre parti pour rester au pouvoir.

Pour déclencher ce vote, au moins 15 % des députés en exercice doivent écrire une lettre indiquant qu'ils n'ont plus confiance dans le Premier ministre.

Étant donné qu'il y a actuellement 359 députés conservateurs, cela représente 54 députés.

Tant que le seuil de 15 % n'est pas atteint, personne, à l'exception de Sir Graham Brady, président du Comité 1922 (qui représente les députés conservateurs d'arrière-ban), ne saura nécessairement combien de lettres de défiance ont été envoyées.

Toutefois, si le seuil est atteint, le président du comité 1922 doit dire à la Première ministre de programmer un vote de défiance.

Son prédécesseur, Theresa May, a survécu à un vote de défiance en décembre 2018, avant de démissionner de son propre chef six mois plus tard.