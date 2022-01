Astronomie : des scientifiques australiens découvrent un objet tournant "effrayant" dans la Voie lactée

il y a une heure

L'équipe s'efforce d'en savoir plus.

L'objet a été découvert pour la première fois par Tyrone O'Doherty, étudiant à l'Université Curtin, dans une région de l'Australie occidentale connue sous le nom de Murchison Widefield Array, à l'aide d'un télescope et d'une nouvelle technique qu'il a développée.

"Il apparaissait et disparaissait en quelques heures au cours de nos observations", explique-t-elle dans un communiqué de presse de l'ICRAR qui documente la découverte.

Les objets qui s'allument et s'éteignent dans l'Univers ne sont pas nouveaux pour les astronomes - ils les appellent "transitoires". Mais un objet qui s'allume pendant une minute entière est "vraiment bizarre", affirme Gemma Anderson, astrophysicienne à l'ICRAR-Curtin, citée dans le communiqué.

L'ICRAR ajoute qu'après avoir parcouru des années de données, l'équipe a pu établir que l'objet se trouve à environ 4 000 années-lumière de la Terre, qu'il est incroyablement brillant et qu'il possède un champ magnétique extrêmement puissant.

"D'autres détections permettront aux astronomes de savoir s'il s'agit d'un événement unique et rare ou d'une nouvelle et vaste population que nous n'avions jamais remarquée auparavant", souligne le Dr Hurley-Walker. "J'ai hâte de comprendre cet objet et d'étendre les recherches pour en trouver d'autres", précise-t-elle.