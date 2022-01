Cybersécurité : qu'est-ce que l'apocalypse quantique et devons-nous avoir peur ?

Voleurs de données

Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni, travaillent d'arrache-pied et investissent d'énormes sommes d'argent pour développer ces ordinateurs quantiques ultra-rapides afin d'obtenir un avantage stratégique dans la cyber-sphère.

Chaque jour, de grandes quantités de données cryptées - y compris les vôtres et les miennes - sont collectées sans notre permission et stockées dans des banques de données, prêtes pour le jour où les ordinateurs quantiques des voleurs de données seront assez puissants pour les décrypter.

L'épreuve quantique

Des géants de la technologie comme Google, Microsoft, Intel et IBM travaillent sur des solutions, ainsi que des entreprises plus spécialisées comme Quantinuum et Post-Quantum.

Plus important encore, une sorte de "parade de beauté" de la cryptographie post-quantique se déroule actuellement au National Institute for Science and Technology (NIST), à proximité de Washington DC. L'objectif est d'établir une stratégie de défense standardisée qui protégera l'industrie, le gouvernement, le monde universitaire et les infrastructures nationales critiques contre les périls de l'apocalypse quantique.