Changement climatique : pourquoi il est intrinsèquement raciste

Jeremy Williams

BBC Future

il y a 27 minutes

Crédit photo, Andrew Lichtenstein/Getty Légende image, Lorsque le racisme devient structurel, il peut agir sans intention évidente

Le changement climatique divise selon les races. S'y attaquer pourrait-il permettre de remédier à des injustices de longue date ?

Lorsque l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans en 2005, ce sont les quartiers noirs de la ville qui ont subi le plus gros de la tempête. Douze ans plus tard, ce sont les quartiers noirs de Houston qui ont subi de plein fouet l'ouragan Harvey. Dans les deux cas, les catastrophes naturelles ont aggravé les problèmes de quartiers déjà éprouvés.

Le changement climatique et le racisme sont deux des plus grands défis du XXIe siècle. Ils sont aussi fortement imbriqués. Il existe un fossé entre les responsables du changement climatique et ceux qui en subissent les effets. Les personnes de couleur des pays du Sud sont celles qui seront les plus touchées par la crise climatique, même si leur empreinte carbone est généralement très faible. Des clivages raciaux similaires existent également au sein des nations, en raison de profondes inégalités structurelles dues à un long héritage de relations de pouvoir inégales.

Pour certains, il peut être déconcertant d'entendre des termes tels que "racisme" et "suprématie blanche" dans les discussions sur le changement climatique. Le changement climatique est souvent considéré comme un problème environnemental, dans lequel nous sommes tous impliqués, et qui ne peut donc en aucun cas être considéré comme raciste.

Mais le racisme a de nombreuses dimensions. La plus visible est le racisme inter-personnel, qui est laid et trop familier. Dans sa forme la plus évidente, il peut s'agir de graffitis racistes, d'abus en ligne ou de chants racistes lors de matchs de football. Une grande partie du racisme est moins visible que cela, il s'agit de préjugés et de stéréotypes.

C'est souvent là que s'arrête la discussion sur le racisme, le monde étant clairement divisé entre "racistes" et "non racistes". Avec cette vision simpliste du problème, tant que les gens peuvent se rassurer en se disant que personne n'est activement raciste, tout va bien. Mais le racisme a des racines plus profondes. Il peut être institutionnel, lorsque les personnes de couleur reçoivent un niveau inférieur de service ou de soins. Dans le cas du racisme institutionnel, il se peut qu'aucun événement ou personne spécifique ne puisse être identifié comme étant le problème. La différence de traitement des personnes est enfouie dans des processus et des systèmes - un "racisme sans racistes", comme on le décrit parfois.

Ce sont les organisateurs de la lutte pour les droits civiques Charles Hamilton et Kwame Ture qui ont été les premiers à inventer l'expression "racisme institutionnel" dans les années 1960, dans leur livre Black Power. Ils ont pris l'exemple du logement. Si une famille noire emménageait dans un quartier blanc et était victime d'abus, la communauté reconnaîtrait que c'est un acte raciste. Elle en aurait peut-être honte, et certains pourraient s'exprimer et condamner cette situation. Mais si la famille noire n'a jamais pu déménager, parce qu'elle n'a pas pu obtenir un prêt hypothécaire ou parce que l'agent immobilier n'a pas voulu lui montrer cette partie de la ville, le racisme serait invisible. Il serait hors de vue dans les structures de pouvoir du secteur du logement. La communauté blanche pourrait se rassurer en disant "non, il n'y a pas de racisme ici", même si la famille noire savait pertinemment qu'elle avait été victime de discrimination.

Crédit photo, Andrew Lichtenstein / Getty Légende image, Des enfants jouent près de raffineries de pétrole et de produits chimiques en Louisiane

Lorsque le racisme devient structurel de cette manière, il peut fonctionner sans intention manifeste. Il se peut qu'il n'y ait pas d'acte de discrimination délibéré à trouver, pas de "racistes" à identifier et à blâmer. C'est certainement le cas avec le changement climatique : il n'existe pas de comité secret de Blancs complotant pour imposer une catastrophe climatique au Sud. Et pourtant, les personnes de couleur sont toujours désavantagées et subissent des différences dans les résultats qui sont visibles dans les statistiques.

La Zambie illustre clairement cette injustice du changement climatique. L'empreinte carbone moyenne de la Zambie est très faible, puisqu'elle n'est que de 0,36 tonne par personne et par an, soit moins d'un dixième de la moyenne britannique. Néanmoins, le pays est confronté à une catastrophe environnementale, notamment une sécheresse prolongée qui a laissé plus d'un million de personnes dans le besoin d'une aide alimentaire en 2021.

"La Zambie subit l'impact négatif de la variabilité et du changement climatique depuis trois décennies", explique la climatologue zambienne Mulako Kabisa. "L'impact le plus important a été l'augmentation de la température et la réduction des précipitations, ce qui a entraîné des chocs climatiques qui comprennent des sécheresses et des inondations."

Ces changements dans les précipitations et la température ont entraîné des mauvaises récoltes, des décès de bétail et ont réduit le PIB du pays, ajoute-t-elle. "Les sécheresses en particulier ont entraîné une perte de moyens de subsistance pour le secteur agricole dominé par les petits exploitants, car la production dépend de la disponibilité de pluies suffisantes."

S'il est souvent délicat d'attribuer des événements spécifiques directement au changement climatique, le GIEC a déjà observé tous ces impacts en Afrique australe. Et le pire est à venir. "Les données locales et les projections simulées indiquent toutes que les précipitations seront plus variables", explique M. Kabisa. "La saison de production va se déplacer et les épisodes de sécheresse seront plus fréquents".

Crédit photo, Zinyange Auntony/Getty Légende image, Une série de vagues de chaleur a asséché la majeure partie de la végétation entourant les chutes Victoria, au Zimbabwe, fin 2019

Ces expériences de rupture climatique ne font généralement pas la une des journaux. Dans un aperçu des crises humanitaires les moins médiatisées de 2021, la Zambie arrive en première position.

Pour la militante zambienne pour le climat Veronica Mulenga, les implications en matière de justice sont claires. "La crise climatique touche certaines parties de la planète plus que d'autres", dit-elle. "Les injustices historiques et actuelles ont laissé les communautés noires, indigènes et de couleur exposées à des risques sanitaires environnementaux bien plus importants que les communautés blanches. Les personnes les plus touchées par le changement climatique sont les communautés noires et pauvres. En tant que continent, nous sommes l'un des plus durement touchés par les effets du changement climatique et nous sommes laissés pour compte alors que le monde progresse vers une économie à faible émission de carbone. Sans la prise en compte des personnes les plus touchées, les solutions climatiques se transformeront en exclusion climatique."

Cette exclusion s'étend aux négociations internationales, où Mulenga affirme que son pays a été marginalisé. "Les voix africaines ne sont pas bien représentées dans les sommets sur le climat, ce qui laisse la justice climatique en dehors de l'équation", explique Mulenga. "Lors de la COP26, le manque de vaccins et de fonds disponibles pour les pays africains a empêché de nombreux délégués et militants de prendre part aux négociations, y compris moi-même. Le racisme et la suprématie blanche ont longtemps exclu les voix africaines de la politique environnementale."

Future Planet a contacté l'équipe britannique de la COP26 au sujet de ces critiques, mais n'avait reçu aucune réponse au moment de la publication.

Crédit photo, Marvin Joseph / Getty Légende image, Le racisme peut influencer l'exposition aux risques environnementaux et sanitaires, selon l'universitaire et "père de la justice environnementale" Robert Bullard

La différence entre ceux qui provoquent le changement climatique et ceux qui en subissent les conséquences dans des pays comme la Zambie est une version à grande échelle d'une injustice environnementale locale récurrente. Au début des années 1980, des militants aux États-Unis ont identifié un modèle répétitif de sites de décharge ou d'incinérateurs situés à proximité de quartiers noirs. Les enquêtes sur les sites d'enfouissement montrent que les personnes de couleur sont encore souvent exposées à des niveaux de pollution plus élevés, ce qui soulève la possibilité d'un lien entre la race et les dommages environnementaux.

"Sans aucun doute, le racisme influence la probabilité d'exposition aux risques environnementaux et sanitaires", écrivait Robert Bullard en 1993, dans l'ouvrage Confronting Environmental Racism. "Que ce soit par dessein conscient ou par négligence institutionnelle, les communautés de couleur dans les ghettos urbains, dans les "poches de pauvreté" rurales ou dans les réserves amérindiennes économiquement appauvries sont confrontées à certaines des pires dévastations environnementales de la nation."

Bullard est considéré comme l'un des fondateurs du mouvement pour la justice environnementale, qui continue de lutter contre les inégalités à ce jour. Les communautés noires résistent toujours aux centrales au charbon et aux usines chimiques situées près de chez elles. Par exemple, une carte de 2021 sur l'exposition à la pollution par les cendres de charbon aux États-Unis a révélé que "dans tout le pays, le fardeau de la pollution par les cendres de charbon est porté de manière disproportionnée par les communautés de couleur et les communautés à faible revenu". Le risque accru de pollution est aggravé par un accès réduit aux soins de santé, moins de ressources pour les frais de justice et moins de pouvoir politique pour s'opposer aux pollueurs.

Lorsqu'il s'agit de combustibles fossiles, la justice environnementale est à double tranchant. Ce sont souvent les personnes de couleur qui supportent la pollution de l'industrie des combustibles fossiles. Ces mêmes communautés peuvent être menacées par les effets à long terme de cette industrie, sous la forme de catastrophes causées par le changement climatique. Une étude sur les risques d'incendie aux États-Unis a révélé que "la vulnérabilité aux incendies de forêt est répartie de manière inégale selon la race et l'origine ethnique", les districts majoritairement noirs, hispaniques ou amérindiens étant 50 % plus vulnérables que les autres groupes. De multiples formes de désavantages sont à l'origine de cette constatation, notamment le fait que moins d'argent est consacré à la réduction du risque d'incendie, que les services d'urgence sont sous-financés et que les taux d'assurance privée sont plus faibles.

Ces problèmes s'étendent bien au-delà des États-Unis, et au-delà des catégories raciales également. Le changement climatique est un multiplicateur de toutes les formes de désavantages sociaux, avec des divisions selon les classes, le sexe, l'âge et bien d'autres choses encore. En Inde, ce sont les castes inférieures qui risquent de perdre le plus du changement climatique. À l'échelle mondiale, les populations autochtones et les tribus nomades sont souvent plus vulnérables. Comme le note Mulenga, "la justice climatique, la justice sociale et la justice raciale sont toutes interconnectées".

Crédit photo, Andrew Lichtenstein / Getty Légende image, Usines de raffinage de pétrole et de produits chimiques près des communautés afro-américaines le long du fleuve Mississippi

Pour le militant pour la justice climatique Asad Rehman, actuellement directeur exécutif de l'organisation caritative de lutte contre la pauvreté et pour la justice War on Want, le problème est systémique : "si vous voulez comprendre pourquoi 40 ans de diplomatie climatique n'ont pas réussi à infléchir la courbe de la hausse des températures, vous devez revenir en arrière et comprendre le capitalisme racialisé - comment la race est codifiée pour justifier l'exploitation et l'assujettissement des personnes".

Même si certaines pratiques d'exploitation appartiennent au passé, l'héritage de leurs structures injustes demeure, et se répercute dans la prise de décision sur le changement climatique aujourd'hui, dit-il. "En fin de compte, notre système économique repose sur l'idée que, dans la poursuite de l'accumulation du capital et du profit, certaines personnes peuvent être sacrifiées, et il s'agit essentiellement des populations du Sud", explique-t-il. "Nous devons donc comprendre le lien entre l'esclavage, le colonialisme et le capitalisme racialisé, qui crée les conditions de la crise climatique."

L'anthropologue Jason Hickel établit également ce lien colonial. Dans le cadre de ses travaux sur les inégalités mondiales, il a étudié la responsabilité du changement climatique entre le Nord mondial (États-Unis, Canada, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, Israël et Japon) et le Sud mondial (Amérique latine, Afrique et Asie). Notre étude a calculé dans quelle mesure chaque nation a dépassé sa part équitable de la limite planétaire "sûre" des émissions de CO2", explique-t-il. Les résultats sont "stupéfiants", dit-il : l'étude a révélé que le Nord est responsable de 92 % de toutes les émissions mondiales excédentaires, tandis que le Sud n'est responsable que de 8 %.

"Les nations du Nord ont effectivement colonisé le patrimoine atmosphérique. Elles se sont enrichies en conséquence, mais avec des conséquences dévastatrices pour le reste du monde et pour toute la vie sur Terre."

Crédit photo, Guillem Sartorio / Getty Légende image, Deux femmes en Zambie portent des sacs de nourriture distribués par des organisations humanitaires en janvier 2020

Ce sont les pays du Nord qui se sont industrialisés en premier, et c'est là qu'est apparue la base du pouvoir des entreprises de combustibles fossiles. C'est là que la consommation d'énergie et de ressources est la plus élevée, et donc que les empreintes carbone sont les plus importantes. Les gens conduisent et prennent l'avion, mangent souvent plus de viande et de produits laitiers, et ont des réfrigérateurs et des chaudières à gaz dans leurs maisons. Il s'agit de pays dont la population est majoritairement blanche. À l'inverse, les pays dont les émissions sont les plus faibles se trouvent principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et de l'Est, où les populations noires et brunes sont majoritaires. Même en tenant compte des énormes émissions de la Chine, qui sont relativement récentes, les Blancs ont eu un impact cumulé plus important sur le climat.

"Nous n'avons pas analysé la race", explique M. Hickel, "bien qu'il ne soit pas difficile de voir qu'une disparité raciale est en jeu ici. Mais nos résultats illustrent clairement une dimension coloniale. Les puissances coloniales européennes et les colonies de peuplement européennes sont responsables de manière disproportionnée des émissions excessives. Parallèlement, nous savons que les conséquences de la dégradation du climat touchent de manière disproportionnée les pays du Sud. Les communautés du Sud ont été doublement touchées : d'abord par la colonisation, et maintenant par le dérèglement climatique".

Selon cet argument, les injustices permanentes du changement climatique sont fondées sur des systèmes économiques qui privilégient certaines personnes par rapport à d'autres. Des siècles de relations de pouvoir inégales ont ancré cette injustice structurelle, de sorte que le changement climatique fait écho aux relations de pouvoir du colonialisme et de l'empire. L'indépendance a peut-être apporté la liberté politique, mais de nombreuses injustices structurelles demeurent. Le flux des richesses est le même que sous l'empire, les pays blancs riches extrayant ce dont ils ont besoin des autres pays.

Crédit photo, Ying Tang/NurPhoto/Getty Légende image, Asad Rehman se félicite du nouvel accent mis sur l'action climatique intersectionnelle

Tous ces déséquilibres de pouvoir jouent dans les négociations sur le climat. De nombreuses régions du nord tempéré sont moins exposées aux dangers immédiats du changement climatique, mais détiennent un pouvoir économique et politique bien plus important. Les nations du Nord global ont été en mesure de façonner les politiques climatiques en fonction de leurs intérêts nationaux d'abord. Par exemple, l'Accord de Paris a convenu de limiter le réchauffement à bien moins de 2°C, avec une ambition de 1,5°C de réchauffement. Ce sont les personnes de couleur, de manière disproportionnée, qui paieront la différence pour ce demi-degré supplémentaire. Ainsi, des objectifs peu ambitieux ou la protection des investissements dans les combustibles fossiles perpétuent l'injustice raciale.

Les négociations menées sous l'égide des Nations unies, y compris le dernier cycle de la COP26 à Glasgow, n'ont pas non plus réussi à trouver un accord sur la compensation des pertes et des dommages causés au Sud, ce qui, selon M. Hickel, est essentiel : "Les nations riches doivent compenser les dommages que leurs émissions excessives ont infligés aux autres pays. Les mouvements sociaux du Sud réclament depuis longtemps des réparations climatiques et il est temps que nos dirigeants prennent cette question au sérieux."

M. Rehman se félicite du nouvel accent mis sur l'action climatique intersectionnelle par le mouvement "Fridays for Future", qui rejoint les défenseurs de longue date de la justice climatique des pays en développement et des communautés autochtones. "Nous avons fait d'énormes progrès en termes de langage et de compréhension. Il nous reste à traduire cela en demandes politiques transformationnelles."

Afin de construire cet objectif commun et d'assurer la transformation, "il est temps de centrer les voix de ceux qui sont le plus touchés par la crise climatique", ajoute M. Mulenga. "En combinant les ressources avec l'expérience et les connaissances de ceux qui sont les plus touchés par la crise, nous pouvons construire une coalition diverse et puissante pour la justice climatique."