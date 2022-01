Crise ukrainienne : le puzzle géopolitique de Vladimir Poutine

Quel est le plan du président Poutine pour l'Ukraine ? Moscou prépare-t-il une invasion à grande échelle ? Une opération plus limitée ? Ou bien les manœuvres de sabre ne sont-elles que de la politique de la corde raide, de la diplomatie coercitive (dans sa forme la plus coercitive) ?

"Le temps presse", me prévient M. Popov. "Vous devez prendre une décision. Et vite."

Et n'oubliez pas que l'OTAN (sous la forme de la Norvège) est à la frontière de la Russie depuis plus de 70 ans.

"Son argument est très simple. Maintenant, l'équilibre des forces a changé, ce n'est plus le monde unipolaire centré sur l'Occident. Vous devriez nous écouter et prendre nos préoccupations au sérieux."

Si ce n'est pas le cas, si le chef du Kremlin est déterminé à démanteler l'actuelle architecture de sécurité européenne, une confrontation militaire est possible et des frictions à long terme entre l'Est et l'Ouest.