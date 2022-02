Migration : le difficile parcours du Colombien Juan Montoya, seul survivant d'un naufrage au large de la Floride

Atahualpa Amerise @atareports

BBC News Mundo

il y a 39 minutes

Crédit photo, Guardia Costera de EE.UU. Légende image, L'unique survivant du naufrage, Juan Esteban Montoya, originaire de Guacarí (Colombie)

La photographie d'un jeune homme assis sur la coque d'un bateau chaviré au milieu de la mer au large de la Floride a fait le tour du monde.

Il s'agit de Juan Esteban Montoya, un Colombien de 22 ans originaire de la municipalité de Guacari, dans la vallée du Cauca, a confirmé à BBC Mundo un représentant diplomatique du pays sud-américain aux États-Unis.

Le jeune homme, qui a été secouru par un remorqueur après plusieurs heures de dérive, a déclaré être parti des Bahamas tôt le dimanche 23 janvier avec 39 autres personnes.

Cinq corps ont été retrouvés dans la zone ; les 34 autres n'ont pas été retrouvés.

Les garde-côtes américains ont annoncé la suspension des recherches le jeudi 27 au soir.

"Malheureusement, nous avons atteint le moment le plus difficile dans toute affaire de recherche et de sauvetage et c'est le moment où nous décidons d'arrêter les recherches actives", a déclaré dans un communiqué le capitaine Jo-Ann Burdian, commandant du Coast Guard Sector Miami.

"Après avoir soigneusement examiné toutes les informations disponibles, notamment les conditions météorologiques, le nombre de personnes passées par-dessus bord sans gilet de sauvetage, le temps écoulé depuis la date de l'accident et les recherches incessantes dans une zone plus vaste que le Massachusetts, c'est avec un grand regret que j'ai décidé de suspendre les recherches", a-t-elle ajouté.

"Il était très faible et en détresse"

La photo du survivant juste avant son sauvetage date du mardi 24 janvier au matin, lorsque le capitaine du remorqueur "Signet Intruder", qui assurait la liaison entre Jacksonville (Floride) et Porto Rico, a vu le jeune homme en détresse et lui est venu en aide.

"A 8h05, nous l'avons pris à bord et il a été immédiatement assisté car il était déshydraté et nous lui avons donné de l'eau et des aliments mous. Il était très faible et en grande détresse", a déclaré à BBC Mundo le directeur des opérations de Signet en Floride.

Conformément au protocole, le survivant a été remis aux garde-côtes américains dans la ville côtière de Fort Pierce.

Mais d'abord, les membres de l'équipage ont eu une brève conversation avec Montoya, qui leur a raconté quelques détails sur l'expédition de migrants à laquelle il a participé.

"Il nous a dit qu'il y avait 40 personnes au total dans son bateau, dont lui-même, et qu'après avoir quitté Bimini à minuit dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont effectué un voyage de quatre heures jusqu'à ce que le mauvais temps fasse chavirer le bateau", a-t-il déclaré.

Une vingtaine d'entre eux, selon le récit du survivant transmis à l'équipage, se sont accrochés à l'épave pendant des heures, mais lorsqu'ils ont été secourus à 8 heures du matin mardi, il ne restait que Juan Esteban Montoya.

Le jeune Colombien voyageait avec sa petite sœur, Maria Camila, qui a disparu dans le naufrage, selon leur mère dans une interview qu'elle a accordée à la chaîne locale Telemundo 51 de Floride après avoir parlé à son fils, qui se remet à l'hôpital.

Enquête criminelle

Six navires, dont un navire de la marine, six avions et des centaines de personnes ont participé à la recherche de survivants, a déclaré le porte-parole local des garde-côtes, Hansel Pintos.

Ils ont couvert une zone de 27 000 kilomètres carrés, selon la déclaration officielle.

Les autorités américaines n'ont pas divulgué l'identité ou la nationalité des morts et des disparus, vraisemblablement des migrants qui tentaient de rejoindre les côtes américaines depuis les Bahamas.

Le ministère de la Sécurité intérieure a ouvert une enquête criminelle sur des soupçons de trafic d'êtres humains.