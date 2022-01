Covid : les vaccins de rappel Omicron sont-ils efficaces ? et 6 autres questions sur les troisième et quatrième doses

De nombreux pays mettent rapidement en œuvre leurs programmes de vaccination de rappel contre le Covid-19.

Cette décision s'explique par les inquiétudes suscitées par l'affaiblissement de l'immunité conférée par les vaccins initiaux, qui ont été mis au point pour combattre la forme initiale du coronavirus, apparue il y a deux ans.

Mais il existe également de nouvelles craintes concernant les risques liés à la variante Omicron hautement mutée qui s'est répandue dans le monde entier.

Des études ont montré que deux doses de vaccins n'offrent pas une protection suffisante contre une infection Omicron, bien qu'elles aient réduit le risque de maladie grave et d'hospitalisation.

Voici ce que sont les vaccins de rappel et pourquoi ils sont nécessaires pour maintenir l'immunité contre le coronavirus.

Qu'est-ce qu'un vaccin de rappel ?

Le vaccin de rappel Covid est une troisième (ou deuxième dans le cas de Janssen/Johnson & Johnson) dose du vaccin qui a été initialement administré pour prévenir l'infection par le coronavirus.

Les doses de rappel ont été approuvées par les autorités sanitaires de nombreux pays après qu'il soit devenu évident que la protection fournie par deux doses des vaccins originaux commençait à s'estomper après quelques mois.

Les doses de rappel sont conçues pour aider les gens à maintenir leur niveau d'immunité plus longtemps.

Deux études publiées le 21 janvier par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) montrent que l'efficacité de certains vaccins pour prévenir une maladie grave et une hospitalisation due à une infection Omicron est tombée à 57 % seulement chez les personnes ayant reçu une deuxième dose de leur vaccin six mois auparavant.

La dose de rappel a rétabli cette protection à un niveau de 90 %, indique l'étude.

2. Pourquoi ai-je besoin d'une troisième dose de vaccin si j'en ai déjà deux ?

Il a été démontré que les vaccins originaux contre le Covid ont permis de prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès.

Cependant, l'émergence de l'Omicron a changé le paysage de la pandémie, comme l'explique à BBC Mundo le Dr Ignacio Molina Pineda de las Infantas, professeur d'immunologie au centre de recherche biomédicale de l'université de Grenade, en Espagne.

"Avec deux doses, la protection que nous avons obtenue était optimale pour tous les variants qui étaient apparus jusqu'alors, y compris le variant Delta", affirme-t-il.

"Mais il faut comprendre que la variante Omicron est presque une maladie différente, c'est-à-dire qu'elle présente tellement de variations par rapport au virus original qu'elle se comporte de manière très différente.

"Étant donné que nous avons affaire à une variante très différente du virus original et que nous vaccinons avec des vaccins conçus pour le virus original, nous avons constaté que l'administration de deux doses ne suffit pas à conférer une protection adéquate", dit-il.

3. Le vaccin de rappel Omicron est-il efficace ?

Les études publiées le 21 janvier dans le rapport sur la morbidité et la mortalité des CDC américains sont les évaluations les plus complètes à ce jour de l'efficacité du vaccin de rappel contre Omicron.

Les chercheurs ont analysé des dizaines de milliers de cas de Covid, d'hospitalisations et de décès, ainsi que des visites aux urgences dans plusieurs États américains.

Les études montrent que la dose de rappel est efficace à 90 % pour prévenir les hospitalisations et les décès liés à Omicron, en particulier chez les personnes de plus de 50 ans.

En outre, un pourcentage plus faible de cas de Covid et de décès a été observé chez les personnes qui avaient reçu une dose de rappel que chez celles qui n'avaient reçu que deux doses.

Une autre étude des CDC, menée auprès de plus de 70 000 personnes et publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), a montré que la dose de rappel offre une meilleure protection contre l'infection par le Covid que deux doses seulement ou aucune.

Toutefois, les données montrent que tant le vaccin original que le vaccin de rappel offrent une protection globale moindre contre le variant Omicron que contre le variant Delta.

4. Ai-je besoin d'une dose de rappel si j'ai le Covid ?

Comme l'explique le professeur d'immunologie Ignacio Molina, "tout dépend du variant avec lequel vous avez été infecté".

"Si vous avez été infecté par l'un des variants originaux (comme Alpha ou Delta), le risque de réinfection est évidemment très élevé, toujours parce que Omicron est un variant complètement différent ou très différent des précédents".

"Je pense qu'après un certain temps, il est judicieux de vacciner à nouveau la personne qui n'a pas été infectée par le Covid avec une dose de rappel", explique l'expert.

5. Puis-je recevoir un vaccin de rappel différent de mon vaccin initial ?

Oui, les différentes marques de vaccins peuvent être mélangées et assorties.

Chaque pays a autorisé différents vaccins et maintenant, chaque gouvernement autorise également ses propres vaccins de rappel.

Aux États-Unis, par exemple, la Food and Drug Administration (FDA) a donné le feu vert à trois vaccins de rappel : Pfizer, Moderna et Janssen/Johnson & Johnson (pour certains cas) et a déterminé qu'il est sans danger de recevoir un rappel de marque différente de la dose initiale.

Au Royaume-Uni, les autorités ont approuvé les vaccins de rappel Pfizer et Moderna, ce qui signifie que de nombreuses personnes initialement vaccinées avec le vaccin Oxford/Astra Zeneca reçoivent un rappel de marque différente.

Une infirmière prépare un vaccin contre le Covid

6. Ai-je besoin d'une quatrième dose de vaccin ?

Il convient de noter qu'il existe une différence entre une "dose supplémentaire" et une "dose de rappel" de vaccin.

Une dose supplémentaire, qui peut être une troisième ou une quatrième dose, est proposée par plusieurs pays aux personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli, par exemple les patients atteints d'un cancer du sang ou les transplantés.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont commencé à offrir une troisième et une quatrième dose à ces personnes l'année dernière lorsqu'il est apparu qu'après les deux premières doses, le vaccin n'offrait pas une protection suffisante contre l'infection par le Covid.

La dose de rappel, quant à elle, est proposée à la population générale, aux personnes ayant déjà reçu deux doses du vaccin.

Au début de 2022, Israël et le Chili ont commencé à administrer une quatrième dose du vaccin - ou deuxième dose de rappel - à des groupes importants de la population générale.

Mais d'autres pays ont estimé que, pour l'instant, les données ne sont pas suffisantes pour justifier la nécessité d'une quatrième dose pour la population générale.

"Pour le moment, rien ne prouve qu'une quatrième dose soit nécessaire ou efficace", déclare l'immunologiste Igancio Molina.

"Peut-être qu'une nouvelle dose de rappel sera nécessaire dans certains groupes, si le temps a passé et que l'immunité précédente a diminué au fil des mois. Mais, j'insiste, pour le moment, il n'y a aucun avantage à l'administrer", ajoute-t-il.

7. Aurai-je besoin d'une autre dose de vaccin si un autre variant se présente ?

Pour l'instant, on ne peut que spéculer. Mais comme le souligne l'expert en immunologie, le SRAS-Cov-2 ayant montré une incroyable capacité à changer et à muter, tout dépendra de la résistance des nouveaux variants aux vaccins existants.

"S'il existe une autre variante qui reste sensible aux vaccins actuels, alors nous n'aurons pas de problème", dit-il.

"Mais la crainte de tous les immunologistes est qu'à un moment donné, une variante résistante aux vaccins dont nous disposons actuellement apparaisse. Et cela conduirait évidemment à une situation de manque de protection.