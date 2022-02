Management : 6 changements simples pour réussir, selon deux experts légendaires

Comment faites-vous avec vos résolutions du Nouvel An ?

Pour les personnes disciplinées, elles vont probablement bien. Mais pour beaucoup, à ce stade, elles restent de simples bonnes intentions, tandis que beaucoup d'autres, acceptant notre nature, ne prennent même plus la peine de les réaliser.

Mais si vous n'avez pas abandonné et que vous cherchez des conseils, les suggestions de Hirotaka Takeuchi, professeur de pratiques de gestion à la Harvard Business School (HBS), aux États-Unis, et de Ikujiro Nonaka, professeur émérite à l'université Hitotsubashi, au Japon, pourraient vous être utiles.

Ils ne sont peut-être pas les premières personnes que vous consulteriez pour des questions personnelles - après tout, ils sont décrits comme les "experts légendaires du management" dans le monde des affaires.

C'est ce qu'indique la quatrième de couverture de leur livre de 2019 intitulé The Wise Company : How Companies Create Continuous Innovation (L'entreprise avisée : comment les entreprises créent une innovation continue).

"Nous sommes arrivés à six pratiques qui permettent aux chefs d'entreprise de créer des avenirs nouveaux et meilleurs", ont-ils écrit dans un récent article du magazine Long Range Planning. Et, selon Takeuchi, elles sont également utiles pour l'amélioration de soi et pour le monde en général.

L'idée est de "fournir des idées sur la façon de reconceptualiser la stratégie pour faire face à un monde VICA (Volatilité, Incertitude, Complexité et Ambiguïté), récemment incarné par le Covid".

Alors, sans plus attendre, voici ces "six pratiques pour un avenir meilleur" :

1. Kata

"À mesure que nous acquérons la capacité de collecter et d'analyser plus de données plus rapidement, la prise de décision et la résolution de problèmes deviennent de plus en plus complexes", explique Takeuchi à la publication en ligne HBS Working Knowledge.

"De nombreuses personnes se tournent vers la technologie pour résoudre les problèmes modernes, mais plus la technologie progresse, plus il faut souvent faire appel au raisonnement et à la créativité de l'homme pour la façonner et l'appliquer." Mais comment ?

L'amélioration de soi ne doit pas nécessairement être douloureuse, surtout en cas de pandémie, affirme M. Takeuchi.

L'expert en management recommande ce que l'on appelle en japonais le kata, qui est pratiqué dans les écoles d'arts martiaux.

Il décrit une chorégraphie que l'on exécute en groupe ou seul pour mémoriser et perfectionner les mouvements qui la composent.

Plus récemment, le mot a été utilisé dans d'autres milieux, tels que les artistes et les programmeurs informatiques, pour désigner des exercices qui sont répétés dans le but de les maîtriser.

L'idée est de créer une routine de quelque chose dont vous avez constamment besoin dans votre travail quotidien, de sorte que vous puissiez le faire parfaitement presque sans y penser.

Takeuchi suggère d'utiliser le kata pour que vos pensées et vos actions soient en phase avec votre mission, que ce soit sur le plan personnel ou dans un contexte professionnel.

Les 5 Pourquoi ?

Un exemple célèbre de kata est "The 5 Why's" (Les 5 pourquoi), créé par le fondateur de Toyota dans les années 1930 et toujours utilisé aujourd'hui, et pas seulement dans cette entreprise automobile.

L'idée est que lorsqu'un problème survient, il ne sert à rien de demander qui est responsable, ou de chercher les coupables.

L'important est de déterminer les causes profondes des problèmes.

La méthode est aussi simple qu'elle en a l'air : lorsque vous êtes confronté à un problème, vous devez vous demander pourquoi il s'est produit. La réponse vous amènera à demander à nouveau pourquoi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la nature du problème et sa solution soient claires.

Comprendre ce qui se passe réellement vous aide à prendre des décisions qui ne se contentent pas de soulager les symptômes.

Par exemple :

Pourquoi est-ce que je continue à regarder mon téléphone ? Parce que je suis anxieux.

Pourquoi suis-je anxieux ? Parce que j'ai beaucoup de décisions à prendre.

Pourquoi ces décisions me rendent-elles anxieux ? Parce que je sens que je n'ai pas l'esprit clair pour les faire.

Pourquoi votre esprit n'est-il pas clair ? Parce que je n'ai pas le temps de faire le vide dans mon esprit.

Pourquoi n'ai-je pas le temps ? Parce que mon emploi du temps est désorganisé ces derniers temps.

En utilisant cette méthode, au lieu d'imposer une de ces désintoxications des réseaux sociaux à la mode, qui aurait eu du sens si le problème était celui initialement postulé, vous vous rendez compte que le problème sous-jacent est différent et prenez d'autres mesures.

2. Posez les bonnes questions

Pour en revenir aux conseils de Takeuchi et Nonaka, le second concerne la nécessité de rester fidèle à sa mission.

Cela est peut-être plus facile à comprendre au niveau de l'entreprise, car la plupart des sociétés consacrent du temps à définir leur mission, leur vision et leurs valeurs.

Toutefois, comme le souligne Takeuchi, peu de personnes sont capables de verbaliser une telle chose à un niveau personnel.

Pour ce faire, il vous propose de répondre à trois questions qui ne sont pas faciles :

Pourquoi êtes-vous né ? (mission)

Quel genre d'avenir voulez-vous créer ? (vision)

Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? (valeurs)

3. Sortir de la dualité du "soit/soit"

On a tendance, surtout en Occident, à considérer les choses en termes de "soit/soit", mais les problèmes sont rarement aussi tranchés, estime M. Takeuchi à la HBS.

"Cette tradition intellectuelle", écrivent Takeuchi et Nonaka, "se reflète dans les débats sur le dualisme, tels que l'esprit contre le corps, le sujet contre l'objet, la rationalité contre l'empirisme, le matérialisme contre l'idéalisme, et bien plus encore.

"En gestion, elle est représentée par des débats sur les machines par rapport aux humains, l'analyse par rapport à l'intuition, la valeur économique par rapport à la valeur sociale, l'exploration par rapport à l'exploitation, l'égoïsme par rapport à l'altruisme, etc.

Ni l'un, ni l'autre... les deux !

Si, au lieu de penser "ceci ou cela", nous entraînons l'esprit à penser "ceci et cela, ou les deux", le résultat peut être une compréhension du monde à travers une lentille d'unité, où ce qui est bon pour l'individu ou l'entreprise est également bon pour la société.

4. Lire pour comprendre

L'empathie est un ingrédient essentiel pour entretenir des relations saines, que ce soit avec des clients, des consommateurs ou un proche, a déclaré M. Takeuchi au HBS.

Et l'une des meilleures façons de "former le muscle de l'empathie" est de lire, car la lecture vous permet de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre.

5. Apprendre des meilleurs

Selon les coauteurs, la narration est le moyen le plus efficace de communiquer des idées et de favoriser la compréhension.

Lire... hautement recommandé

"Les histoires deviennent un prisme à travers lequel les humains vivent", écrivent Nonaka et Takeuchi.

Et "le pouvoir de la rhétorique est quelque chose que nous pouvons apprendre", indique ce dernier à HBS.

Il recommande d'écouter (ou de lire) les 10 meilleurs discours jamais prononcés ou les 10 conférences TED les plus populaires de tous les temps.

6. L'air libre

Le dernier conseil de Nonaka et Takeuchi est, en gros, d'avoir régulièrement le ciel comme plafond.

Pour eux, se connecter à la nature nous fait prendre conscience de la nécessité de vivre en harmonie avec elle.

Et il ne s'agit pas seulement de promenades dans les parcs. Lorsqu'ils se rendent à l'étranger, ils essaient toujours de visiter un marché de rue, "car c'est là que l'on voit la vraie vie".

M. Takeuchi recommande tout particulièrement de pratiquer une activité de plein air à forte intensité énergétique cette année. Il aime le ski alpin.