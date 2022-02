Géopolitique : 3 clés expliquant pourquoi l'Ukraine est si importante pour la Russie

Ángel Bermúdez (@angelbermudez)

BBC News Mundo

il y a 24 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Russie s'inquiète de l'émergence en Ukraine d'un nationalisme qui se définit par son opposition à la Russie

Certains pensent qu'il s'agit d'une obsession personnelle du président Vladimir Poutine. D'autres disent qu'il s'agit d'une tentative de retour à une sorte de nouvelle guerre froide.

Les tensions entre la Russie et l'Ukraine ont déclenché des signaux d'alarme dans de nombreux ministères des affaires étrangères du monde entier, qui évoquent ouvertement la possibilité d'une guerre entre les deux pays.

Les craintes ont été alimentées par le renforcement de plus de 100 000 soldats russes le long de la frontière ukrainienne et par une série d'exigences formulées par Moscou à la mi-décembre.

Le Kremlin exige que l'Ukraine s'engage à ne jamais rejoindre l'OTAN, fixe des limites aux troupes et aux armements qui peuvent être déployés dans les pays qui ont rejoint cette alliance après la chute de l'Union soviétique et exige le retrait des infrastructures militaires installées dans les États d'Europe de l'Est après 1997.

"Ils veulent vraiment revenir aux frontières qui existaient en Europe de l'Est pendant la guerre froide", déclare George Friedman, fondateur de la société internationale de prospective et d'analyse Geopolitical Futures, pour résumer les exigences de Moscou.

Washington, qui parle d'une menace "imminente" de la Russie au sujet de l'Ukraine, a mis en état d'alerte quelque 8 500 soldats à déployer en Europe orientale, envoyé des navires de guerre en mer Noire et ordonné l'évacuation des familles de ses diplomates à Kiev, la capitale ukrainienne.

En revanche, le gouvernement du président Volodimir Zelensky a lancé un appel au calme, affirmant que cette crise a commencé avec l'invasion de la Crimée par la Russie et l'occupation par des groupes pro-russes de la région de Dombash, dans l'est de l'Ukraine, où près de 14 000 personnes sont mortes depuis 2014.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Depuis 2014, la Russie a annexé la province ukrainienne de Crimée

Ces actions ont conduit à des sanctions contre Moscou et à son éloignement croissant de l'Occident. Mais pourquoi la Russie attache-t-elle tant d'importance à l'Ukraine ? BBC World a trois explications principales.

1. Une zone de sécurité

"La Russie mène ces politiques en ce moment parce qu'elle perçoit qu'un pays proche de sa frontière devient une plateforme pour une alliance militaire menaçante. Cela a donc à voir avec la possibilité que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN et abrite donc des missiles et des troupes de cette alliance", explique à BBC Mundo Gerald Toal, professeur de relations internationales à l'université Virginia Tech aux États-Unis.

George Friedman, de Geopolitical Futures, rappelle que le territoire de l'Ukraine sert de zone tampon à Moscou depuis l'invasion napoléonienne de 1812.

"L'Ukraine est la frontière occidentale de la Russie. Lorsqu'ils ont été attaqués par l'ouest pendant la première et la deuxième guerre mondiale, c'est le territoire de l'Ukraine qui les a sauvés. Ils ont dû parcourir plus de 1 600 kilomètres pour arriver à Moscou. Si l'Ukraine est aux mains de l'OTAN. Moscou est peut-être à 640 kilomètres. L'Ukraine a donc fait partie de ce qui les a sauvés depuis Napoléon. C'est une zone de sécurité qu'ils doivent avoir", dit-il.

Toal note que Moscou a l'impression d'être encerclé par une alliance ennemie, ce qui inquiète les grandes puissances.

Il rappelle qu'au début de cette crise, le vice-ministre russe des affaires étrangères a fait référence à la crise des missiles de 1962, puis Moscou a déclaré qu'elle pourrait déployer des forces militaires à Cuba et au Venezuela.

"Ils l'ont fait pour souligner que les États-Unis ont leur propre doctrine Monroe, leurs propres inquiétudes quant à la présence de forces hostiles à proximité de leur territoire, et en ce sens, l'argument est valable", dit-il.

"Mais la réponse de Moscou est que cela se produit parce que la Russie menace l'Ukraine et a pris une partie de son territoire. Du point de vue de la sécurité nationale de l'Ukraine, elle cherche de l'aide, elle cherche des alliés contre un État qu'elle considère comme très dangereux et qui lui a déjà enlevé une partie de ses territoires internationalement reconnus", ajoute-t-il.

2. Les liens historiques, religieux et culturels

Le 12 juillet 2021, dans un long article sur les relations avec l'Ukraine, Vladimir Poutine a accusé la nation voisine de tomber dans un jeu dangereux visant à en faire une barrière entre l'Europe et la Russie, un tremplin contre Moscou.

Poutine ne faisait pas seulement référence à la dimension sécuritaire et géopolitique, mais surtout aux liens historiques, culturels et religieux qui ont uni la Russie et l'Ukraine et sur lesquels il a beaucoup écrit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La princesse Sainte-Olga de Kiev a été la première femme à régner sur la Russie et le premier membre de la famille régnante de Kiev à adopter le christianisme

Il est notamment remonté jusqu'à l'époque de l'ancien peuple Rus, considéré comme l'ancêtre commun des Russes, des Biélorusses et des Ukrainiens, et a souligné les nombreux jalons de l'histoire commune pour défendre son point de vue selon lequel les Russes et les Ukrainiens sont "un seul peuple".

Gerard Toal souligne que cette idée implique de nombreux éléments qui mêlent histoire, culture et identité.

"La Russie ne considère pas l'Ukraine comme un pays comme les autres. L'opinion dominante du nationalisme russe est que l'Ukraine est une nation slave sœur et, qui plus est, qu'elle est le cœur de la nation Rus. C'est une idéologie très puissante qui fait de l'Ukraine un élément central de l'identité russe", dit-il.

"Il y a donc des émotions très fortes lorsque l'Ukraine en tant que nation se définit en opposition à la Russie. Cela provoque beaucoup de colère et de frustration en Russie, qui se sent trahie par un frère. Et cela est lié à l'incapacité de la vision dominante en Russie de reconnaître l'identité nationale ukrainienne comme quelque chose de distinct de la Russie", ajoute-t-il.

George Friedman écarte l'importance que l'Ukraine pourrait avoir pour la Russie sur le plan culturel ou historique et affirme que la véritable préoccupation de Moscou est géopolitique.

"Oui, ils ont une histoire commune. Historiquement, l'Ukraine a été dominée et opprimée par les Russes. Pendant la période soviétique, ils ont souffert d'une grande famine au cours de laquelle des millions de personnes sont mortes, car la Russie voulait exporter les céréales qu'ils produisaient. L'idée d'une grande unité entre les peuples russe et ukrainien n'a donc aucun sens", dit-il.

3. L'héritage de Poutine

Dans une interview accordée en décembre dernier, Kadri Liik, analyste principal au Conseil européen des relations étrangères et spécialiste de la Russie, a déclaré à la BBC Mundo qu'à son avis, la question de l'Ukraine est une question où les émotions de Poutine entrent en jeu, de sorte que ses positions peuvent parfois sembler peu rationnelles.

Gerard Toal souligne qu'il existe un raisonnement selon lequel Poutine a été personnellement humilié par ce qui est arrivé à l'Ukraine pendant son mandat, lorsque ses efforts récurrents pour installer des dirigeants pro-russes à Kiev n'ont pas porté les fruits escomptés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon la vision et le discours de Poutine, la Russie et l'Ukraine sont "un seul peuple"

"L'argument général est qu'il se débat avec cette question depuis un certain temps et qu'il estime qu'il s'agit d'une affaire inachevée qui fait partie de son héritage et qui doit être réglée une fois pour toutes", dit-elle.

"Poutine a le sentiment que l'Occident a transformé l'Ukraine en une plateforme anti-russe et que c'est quelque chose qu'il doit résoudre", ajoute-t-il.

Toal estime toutefois qu'il est risqué d'analyser la crise en Ukraine sous l'angle émotionnel.

"De nombreux analystes font cela et je pense que c'est une approche dangereuse. Lorsque nous examinons les arguments émotionnels dans la crise ukrainienne, nous avons tendance à les réduire à des idées telles que Poutine est contrarié et contrariant. On le transforme en une sorte de fou qui prend des décisions irrationnelles. Je pense que c'est une erreur. Ces émotions sont authentiques et font partie de la culture géopolitique de la Russie. Tout dirigeant russe devra donc y faire face et décider de les affirmer ou de les laisser de côté", explique-t-il.