Covid : deux percées dans les vaccins à venir pour tenter de mettre fin à la pandémie

il y a une heure

Seuls dix vaccins font aujourd'hui partie du club restreint des formulations approuvées pour une utilisation d'urgence contre le Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en plus d'une vingtaine de formulations autorisées localement dans plusieurs pays.

Toutefois, le nombre de vaccins candidats en développement clinique est beaucoup plus élevé : 170 dans 69 pays, en plus des 194 en développement préclinique, selon les données de l'OMS.

Deux ans se sont écoulés depuis que l'impact mondial de la pandémie a imposé la conception de nouveaux vaccins contre un virus alors inconnu, le SRAS-CoV-2.

Celles-ci ont permis de décimer la gravité de la maladie et de réduire les infections, ce qui constitue une réussite majeure mais insuffisante pour se rapprocher de l'objectif de mettre fin à la pandémie une fois pour toutes.

Les laboratoires ont désormais une meilleure connaissance du virus et de ses mutations, comme les variants Delta et Omicron, ce dernier ayant un patrimoine génétique très éloigné du variant original de Wuhan.

Sommes-nous donc en mesure de créer la formule ultime qui tuera le virus une fois pour toutes, ou de normaliser la vie avec le virus ?

Les scientifiques s'y essaient, et ce sont deux développements prometteurs, selon l'OMS et les experts, dans les laboratoires où sont préparés les prochains vaccins contre le covid-19 :

1. La voie intranasale, une barrière impénétrable pour le virus ?

L'objectif le plus ambitieux de la communauté scientifique est de parvenir à une immunité stérilisante, c'est-à-dire non seulement de protéger les gens contre une maladie grave ou la mort, mais aussi de les empêcher d'être infectés.

Et l'un des moyens d'y parvenir pourrait être d'administrer le vaccin par le nez.

Plus complexes à mettre au point, les vaccins intranasaux agiront localement dans les voies respiratoires

"Il y a aujourd'hui de nombreuses personnes infectées, mais grâce aux vaccins, peu d'entre elles se retrouvent à l'hôpital. Que faut-il donc faire pour endiguer l'infection ? Nous avons besoin d'un vaccin qui prévienne l'infection, et cela pourrait être fourni par des vaccins intranasaux", explique à BBC Mundo le biologiste moléculaire Amilcar Pérez Riverol, chercheur à la Fondation d'aide à la recherche de l'État de São Paulo (FAPESP).

Alors que les vaccins intramusculaires déclenchent une réponse généralisée du système immunitaire, les vaccins intranasaux agissent localement dans le nez, les poumons et l'estomac. Ce faisant, ils imposent au virus une barrière difficile à franchir.

Lorsqu'ils sont nébulisés dans les voies nasales, ils induisent une réponse protectrice au niveau de la voie d'entrée du virus en activant la sécrétion d'anticorps de type immunoglobine A (IgA), explique-t-il.

Dans l'article "Scent of a vaccine", publié dans la revue Science en août dernier, les chercheurs Frances E. Lund et Troy D. Randall de l'Université d'Alabama (USA) précisent que les formulations intranasales "fournissent deux couches supplémentaires de protection : les IgA vaccinales et les cellules B et T à mémoire résidant dans la muqueuse respiratoire".

Ces cellules mémoires restent dans l'organisme pendant une longue période après la disparition de l'infection, mais elles n'oublient pas les virus ou les bactéries qu'elles ont combattus et, s'ils reviennent, elles les reconnaissent et les attaquent.

Les chercheurs expliquent que même si une variante du virus passe la première barrière et que l'infection se produit, les lymphocytes B et T à mémoire réagissent plus rapidement car ils connaissent bien l'antigène, ce qui "empêche la réplication virale et réduit la propagation et la transmission".

Un autre avantage des vaccins nébulisés est le temps, car il faut deux à trois semaines aux vaccins intramusculaires pour "mettre à jour" le système immunitaire à son niveau de protection plus élevé.

Il existe actuellement huit projets de vaccins intranasaux anti-Covid-19 reconnus par l'OMS.

Le plus avancé dans ce domaine est celui de la multinationale indienne Bharat Biotech, dont le produit est déjà en phase 2/3 des essais sur l'homme, contrairement aux autres projets qui en sont à des stades plus précoces.

Parmi celles-ci, celle menée par les scientifiques Akiko Iwasaki et Benjamin Goldman-Israelow de l'université de Yale (États-Unis), qui ont réussi à immuniser des souris contre des virus respiratoires tels que le coronavirus.

"Les résultats obtenus dans les modèles précliniques sont prometteurs. Nous pensons qu'il fonctionnera avec les variants actuellement en circulation ainsi qu'avec les variants futurs", explique le Dr Goldman-Israelow à la BBC Mundo.

Mais tout n'est pas rose. Les experts mettent en garde contre le fait que des résultats favorables chez la souris ne garantissent pas la même réaction chez l'homme. De plus, seuls deux vaccins administrés par le nez, FluMist/Fluenz et Nasovac, tous deux contre la grippe, sont actuellement commercialisés dans le monde, preuve de la difficulté de développer ce type de médicament.

Un défi compliqué que relève également l'équipe dirigée par le virologue Luis Enjuanes, du Conseil national de la recherche espagnol (CSIC).

M. Enjuanes explique à la BBC Mundo que sa formule présente un avantage qualitatif important "par rapport aux autres vaccins à base d'ARNm, qui ne se multiplient pas et ne s'auto-amplifient pas".

"Notre ARN porte l'information permettant de se répliquer, d'augmenter le nombre de molécules que nous avons injectées et de multiplier chacune d'elles en l'amplifiant plus de mille fois, ce qui rend la réponse immunitaire plus forte et plus durable", dit-il.

Des laboratoires en Russie (avec un variant de Sputnik V), à Hong Kong, au Royaume-Uni (AstraZeneca) et à Cuba travaillent également sur des vaccins intranasaux.

On ne sait pas encore quand le premier de ces vaccins commencera à être administré à la population. Les laboratoires évitent d'annoncer des dates approximatives.

"Je ne vois pas d'autorisation avant le second semestre 2022", déclare le Dr Pérez Riverol.

2. Un "supervaccin" ciblant tous les coronavirus

Pfizer a commencé les essais cliniques d'un nouveau vaccin adapté à Omicron.

Mais si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est que quelle que soit la hâte que nous mettons à créer et à fournir un vaccin contre le Covid-19, il peut y avoir un nouveau variant plus rapide qui nous prend au dépourvu et limite les effets des injections.

En outre, le SRAS-CoV-2 est le coronavirus le plus connu mais pas le seul. Au cours des dernières décennies, d'autres variants dangereux ont provoqué des épidémies importantes, comme celles à l'origine du SRAS et du MERS.

On pourrait y mettre fin avec une formule définitive qui cible toutes les variants : un vaccin dit "pan-coronavirus".

" Nous n'allons pas nous lancer à la poursuite du prochain variant. Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a pris position le 12 janvier en faveur d'un futur vaccin qui permettrait de prévenir et de combattre non seulement le virus Covid-19 mais aussi d'autres virus similaires qui pourraient apparaître dans les années à venir.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, parie sur la création de vaccins contre le pan-coronavirus

"L'importance de développer un vaccin contre le pan-coronavirus, c'est-à-dire un vaccin efficace contre tous les variants du SRAS-CoV-2 et, à terme, contre tous les coronavirus, est devenue encore plus évidente", affirme M. Fauci devant une commission du Sénat américain.

La fabrication de tels vaccins, explique le Dr Pérez-Riverol, est très complexe, et l'une des méthodes étudiées consiste à attacher les protéines S du virus à des nanoparticules.

Les protéines S sont essentielles pour que le virus puisse se lier à la cellule humaine. Une partie des vaccins actuels consiste donc à déployer des modifications inoffensives de ces protéines à la surface des cellules pour induire une réponse immunitaire.

"Si l'on utilise une nanoparticule et qu'on l'associe aux protéines S de différents variants du SRAS-Cov-2 présentant une grande diversité antigénique, les receveurs seront immunisés contre une grande diversité de variants de coronavirus. Par conséquent, le système immunitaire sera mieux préparé à répondre à ceux qui peuvent être générés et qui l'ont été", explique-t-il.

Dans ce domaine, il met en avant le projet du Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) aux États-Unis, qui travaille sur un candidat vaccin appelé SpFN basé sur des nanoparticules de ferritine, une protéine qui stocke et transporte le fer et qui, lorsqu'elle est fixée sur des cellules humaines, peut empêcher la réplication du virus.

Le composé a passé la phase 1 des essais sur l'homme en décembre 2021 avec des résultats positifs contre plusieurs variantes, dont l'omicron, et son efficacité et sa sécurité seront testées dans les phases 2 et 3 dans les mois à venir, annonce le Dr Kayvon Modjarrad, directeur des maladies infectieuses au WRAIR.

Le SpFN utilise une protéine en forme de ballon de football à 24 côtés, ce qui permet aux scientifiques de fixer des spicules de différentes souches de coronavirus sur différents côtés de la protéine, indique M. Modjarrad dans une interview accordée au site américain Defence One.

L'initiative Pan-Corona, une collaboration entre la Chine et Cuba, s'inscrit également dans cette lignée.

Basé dans la ville de Yongzhou (dans la province centrale chinoise de Hunan) et dirigé par des scientifiques cubains, le projet vise à créer un vaccin qui induit une réponse anticorps dans le corps humain en combinant des fragments de virus connus.

Les scientifiques travaillant sur ces projets n'ont pas non plus osé annoncer de dates prévisionnelles, de sorte que l'on ne sait pas quand les premiers "supervaccins" protégeant contre les variantes actuelles et futures pourraient être disponibles.

L'OMS espère toutefois que les deux évolutions mentionnées ci-dessus seront suivies d'autres progrès significatifs dans le domaine des nouveaux vaccins contre le Covid.