Anniversaire du coup d'État en Birmanie : comment la sœur Ann Rose Nu Tawng est devenue un symbole pacifique des manifestations en faveur de la démocratie

Par Pablo Uchoa et Ko Ko Aung

BBC World Service

il y a 28 minutes

Au lendemain du coup d'État de février 2021 en Birmanie, la sœur Ann Rose s'est agenouillée devant des troupes et des policiers lourdement armés pour protéger de jeunes manifestants. C'est une image qui a fait le tour du monde. Un an plus tard, que pense-t-elle de ce pays ?

Une femme seule et désarmée s'agenouille devant un groupe de policiers lourdement armés et les supplie de ne pas blesser les jeunes manifestants qui s'étaient réfugiés dans son église.

Il s'agit de sœur Ann Rose Nu Tawng, une religieuse catholique qui est devenue le symbole des protestations en Birmanie après la prise du pouvoir par les militaires, qui ont été accueillies par une répression brutale.

Sœur Ann Rose a une formation de sage-femme et dirige une clinique pour les pauvres dans l'État de Kachin.

Le 28 février de l'année dernière, des manifestants s'étaient rassemblés près de la clinique, brandissant des pancartes et appelant au rétablissement de la démocratie, lorsque la police est arrivée.

"Je vais mourir aujourd'hui"

"Des camions de policiers, de soldats et de canons à eau sont arrivés. Ils ont frappé les gens, ouvert le feu et les ont arrêtés. Les gens couraient et pleuraient - certains se sont effondrés", raconte la sœur Ann Rose Nu Tawng à la BBC.

"C'était comme une scène de guerre".

Crédit photo, EPA Légende image, Au lendemain du coup d'État, les manifestants sont descendus dans la rue par milliers et ont été confrontés à une répression brutale

Sœur Ann Rose affirme qu'elle ne pouvait pas "supporter" d'être témoin d'une telle violence et décide d'essayer de protéger les manifestants, même si cela mettait sa propre vie en danger.

Elle est donc sortie et a fait face à la police.

Une pensée m'est venue à l'esprit : "je vais mourir aujourd'hui", dit-elle.

"Tirez sur moi plutôt"

"Je les ai suppliés de me tirer dessus au lieu de leur tirer dessus", raconte Sœur Ann Rose. "J'étais prête à mourir ce jour-là. Je me considérais comme une personne morte".

Pendant que cela se passait, les manifestants ont pu s'échapper en toute sécurité.

Mais quelques jours plus tard, le 8 mars, un autre groupe de manifestants a couru à l'intérieur de l'église. La police les a poursuivis, les a battus et leur a tiré dessus.

Après l'intervention de la sœur Ann Rose, les policiers ont d'abord reculé, mais elle savait qu'ils reviendraient pour les manifestants.

Elle est restée avec les manifestants tout au long de cette matinée tendue.

"Les responsables de l'église m'ont dit de ne pas rester parce que c'était trop dangereux pour moi", dit-elle. "Des responsables de l'autre camp sont également venus pour négocier".

Légende image, Sœur Ann Rose a été désignée comme l'une des femmes les plus influentes du monde par la liste des 100 femmes de la BBC

Sur les photos de l'époque, la sœur Ann Rose apparaît agenouillée, demandant à la police d'épargner les manifestants.

"J'ai insisté sur le fait que je ne pouvais plus supporter de voir des gens souffrir. Je leur ai dit : 'si vous avez vraiment besoin de tuer, s'il vous plaît, tuez-moi ici, je peux donner ma vie'", dit-elle ensuite.

Deux des soldats se sont également agenouillés. Ils lui ont dit qu'ils devaient faire leur devoir et lui ont demandé de s'écarter.

"Ils m'ont supplié, et je les ai supplié de ne pas utiliser la violence contre les gens, de ne pas les tuer. J'ai dit : 'tuez-moi à la place si vous voulez'. Nous nous suppliions l'un l'autre."

"Peur de la mort"

Sœur Ann Rose dit qu'elle est toujours surprise par sa propre détermination lorsqu'elle voit ces photos.

"Je n'aurais pas pu faire cela avec mon propre courage et ma propre force. J'ai pu le faire parce que Dieu m'a donné la force et le courage de sauver des vies", dit-elle.

"Sinon, je suis aussi un humain, j'ai peur de la mort. Mais j'accorde plus de valeur à la vie des jeunes qu'à la mienne."

Crédit photo, Sister Ann Rose Nu Tawng Légende image, Sœur Ann a suivi une formation de sage-femme et s'est occupée des personnes dans le besoin dans l'État Kachin en Birmanie

Malgré ses supplications ce jour-là, les agents ont fait le tour de la maison et ont ouvert le feu sur les manifestants depuis le côté du bâtiment.

Deux manifestants ont reçu une balle dans la tête : l'un d'eux est mort sur le coup. D'autres ont été laissés gravement blessés, avec de graves blessures internes ou des membres presque tranchés par les balles.

"J'étais stupéfaite, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi cruels", raconte la sœur Ann Rose.

Elle a aidé à porter les corps à l'intérieur de l'église tandis que les jeunes pleuraient, désespérés et effrayés. L'endroit était rempli de gaz lacrymogène, faisant tousser les gens, leur donnant des vertiges et leur brûlant les yeux.

D'autres prêtres sont arrivés et ont aidé à soutenir les survivants après des moments aussi traumatisants.

"C'était comme une zone de guerre", raconte-t-elle.

"Ils ont perdu espoir"

Près d'un an après ces événements, sœur Ann Rose dit avoir reçu la visite de certains des survivants et de leurs familles.

Ils la remercient chaleureusement de leur avoir sauvé la vie. Elle a également reçu des éloges de la communauté internationale.

En Birmanie, cependant, sœur Ann Rose estime que les perspectives sont sombres.

Les jeunes ont "perdu l'espoir", dit-elle. Beaucoup ont rejoint la résistance armée et reçoivent une formation militaire clandestine. La Birmanie a sombré dans la guerre civile.

"Les jeunes ont le sentiment qu'il n'est plus utile de protester ; cela ne peut que coûter des vies. [Ils pensent qu'il n'est plus possible de revendiquer pacifiquement et que, quelles que soient leurs revendications, ils seront tués ou emprisonnés", explique-t-elle.

Crédit photo, Reuters Légende image, La Birmanie a sombré dans la guerre civile sous le règne de la junte militaire et du général Min Aung Hlaing

"Le goût de la démocratie"

Elle explique qu'ils ont également eu un "avant-goût de la démocratie" (entre la brève fin du régime militaire en 2011 et le coup d'État de l'année dernière) et qu'ils ne veulent pas que leur pays redevienne ce qu'il a été pendant la majeure partie des 70 années précédentes.

Le conflit politique et la pandémie ont eu un impact sur l'économie, l'éducation des enfants, la santé des gens et les conditions sociales.

Autrefois destinée aux pauvres, la clinique de sœur Ann Rose vient en aide à un nombre croissant de personnes plus aisées, privées de soins en raison des problèmes rencontrés par les hôpitaux.

Les jeunes sont pris à la croisée des chemins et "se sacrifient courageusement pour leur pays", affirme sœur Ann Rose.

Elle dit que les autorités de Birmanie lui ont demandé d'être prudente. Les responsables de l'Église craignent qu'elle ne soit tuée si elle se met à nouveau dans des situations dangereuses.