Wordle : le jeu de mots simple qui a conquis le monde entier

Par Harriet Orrell

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, BBC News Légende image, De nouvelles versions de Wordle ont vu le jour dans des dizaines de langues - celle-ci est en espagnol

Ces dernières semaines, un jeu de mots en ligne a pris le monde d'assaut et le New York Times l'a racheté pour une somme à sept chiffres non divulguée.

Wordle, qui met les utilisateurs au défi de deviner un mot de cinq lettres en six tentatives maximum, capte l'esprit du temps avec son concept simple et sa limite d'une fois par jour.

Son développeur, Josh Wardle, basé à New York, a déclaré qu'il avait été étonné par la réaction à son jeu depuis son lancement en octobre de l'année dernière.

"Depuis le lancement de Wordle, j'ai été impressionné par la réaction de tous ceux qui ont joué", écrit-il sur Twitter. "Le jeu est devenu plus grand que je ne l'avais jamais imaginé - ce qui, je suppose, n'est pas un exploit étant donné que j'ai créé le jeu pour un seul public".

Wardle (le nom du jeu est un jeu de mots sur son nom de famille) a créé le jeu pour sa petite amie, Palak Shah, qui avait développé un penchant pour les jeux de mots pour tuer le temps pendant la pandémie.

Après avoir suscité l'intérêt de ses amis et de sa famille, il a rendu le jeu public il y a un peu plus de trois mois et il compte aujourd'hui des millions d'utilisateurs à travers le monde, qui se connectent tous pour résoudre le même puzzle quotidien.

Des imitateurs dans des dizaines de langues tentent d'imiter le succès de Wordle, mais qu'est-ce qui rend ce jeu si addictif ?

"Je partage mon score avec mon frère à New York à l'heure du petit-déjeuner", raconte Anindita Ghose, auteur et journaliste à Bombay. "Il s'est plaint à moi qu'il devait rester debout bien au-delà de son heure de coucher car la nouvelle énigme ne tombe qu'à minuit".

Crédit photo, Anindita Ghose Légende image, Amul, une entreprise laitière indienne connue pour ses publicités à chaud, a installé ce panneau d'affichage à Bombay

"Nous sommes proches, mais ce partage quotidien du même puzzle de mots apporte un côté compétitif à notre équation, et l'idée d'un seul puzzle ajoute un sentiment de solidarité".

"L'échec est minime puisque la plupart des gens y arrivent en six essais, mais personne n'a besoin de perdre pour que vous gagniez."

De même, Sam Lake, un enseignant d'origine britannique vivant à Hong Kong, affirme que le jeu a "vraiment décollé" parmi ses amis.

"Des tas de gens partagent leurs scores ici tous les jours, donc il est définitivement très populaire, mais je pense aussi que c'est à 100 % la version principale en anglais à laquelle la plupart des gens jouent", dit-il.

Sam parle plusieurs langues et a essayé de jouer à différentes versions dérivées de Wordle que les développeurs du monde entier ont créées dans leur langue maternelle.

Il a essayé le jeu en suédois, mandarin et coréen, ainsi qu'en anglais, avec plus ou moins de succès.

"Si le suédois n'avait pas neuf voyelles, ce serait peut-être plus facile, et c'est une configuration assez différente avec le chinois, car il y a très peu d'options à cinq lettres et il s'agirait de deux mots", explique-t-il.

Versions globales

Étant donné le succès de la version anglaise, il n'est pas surprenant que les développeurs se soient adaptés en créant différentes versions pendant leur temps libre.

Au moment où nous écrivons ces lignes, une liste indique qu'il existe 222 versions du jeu dans 79 langues.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En quelques mois, Wordle s'est constitué une base d'utilisateurs impressionnante et a été vendu au New York Times

P Sankar, un architecte logiciel de Chennai, en Inde, a inventé une version tamoule du jeu qui a entièrement supprimé la limite des six essais.

La langue compte 12 voyelles et 18 consonnes qui, une fois combinées, créent leur propre paire unique, soit plus de 200 symboles composés, ce qui rend beaucoup trop difficile de trouver la bonne réponse en six tentatives.

"Les gens m'envoient leurs scores et j'en ai vu qui ont mis jusqu'à 70 ou 80 essais", a déclaré M. Sankar à la BBC.

"J'ai initialement créé ce jeu pour ma fille de neuf ans, qui ne parle pas bien le tamoul car elle a reçu une éducation en anglais.

"Depuis, elle a passé du temps avec sa mère et sa grand-mère pour apprendre de nouveaux mots en tamoul, c'est pourquoi je considère que c'est un succès pour moi."

Sankar pensait qu'il ne recevrait pas plus de cinq ou six joueurs, mais il en voit maintenant jusqu'à 1 500 par jour.

Il travaillait sur un code alphabétique tamoul en tant que hobby depuis plusieurs années, alors quand Wordle est devenu viral, il était bien placé pour faire sa propre version.

"J'ai pu l'écrire rapidement parce que le code que j'avais déjà créé était là pour que je l'utilise, sinon cela m'aurait demandé des semaines de travail", explique-t-il.

"Quand j'ai commencé, le but était de faire quelque chose d'amusant, donc ça restera comme ça - et d'autres personnes ont aidé à soumettre des mots pour que je puisse continuer à jouer."

Désir d'éduquer

De même, Lau Chaak-ming, professeur adjoint en linguistique à l'Université de l'éducation de Hong Kong, disposait d'années de ressources en langue cantonaise qu'il avait développées avant de créer la version Jyutping de Wordle (en utilisant l'alphabet romain pour écrire en cantonais).

"J'ai joué à mon premier jeu de Wordle il y a environ trois semaines et je l'ai trouvé très addictif", confie-t-il à la BBC. "J'avais déjà des listes de mots pour le cantonais provenant de mes projets précédents, c'était donc un fruit à portée de main".

Il a déployé le jeu fin janvier et il a maintenant été joué plus de 100 000 fois.

"Le problème avec Jyutping, c'est qu'il n'est pas enseigné aux locuteurs natifs du cantonais, donc les Hongkongais devront apprendre un nouveau système pour jouer au jeu", ajoute-t-il.

"Je pense que c'est une variante rare de Wordle où les gens apprendront quelque chose du jeu".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au moment où nous écrivons ces lignes, le jeu a été développé en 222 versions différentes et en 79 langues

Ce désir d'éduquer, partagé par Lau et Sankar, est évident dans un certain nombre de versions à travers le monde.

Un père de famille du Pays de Galles souhaitait aider ses enfants à apprendre le gallois et a donc développé un jeu pour eux, tandis qu'un développeur de logiciels de Colombie-Britannique, au Canada, a créé une version en gitxsan parallèlement à son travail avec une université pour développer une application de dictionnaire pour la langue indigène.

Mais comme le développeur anglais d'origine, Fernando Serboncini, d'origine brésilienne, était motivé uniquement par le plaisir de jouer.

"Je n'avais pas prévu de le rendre public, mais je l'ai envoyé à quelques amis et, dans l'heure qui a suivi, dix mille personnes y jouaient", raconte Serboncini.

"Ça a explosé et je n'avais aucun contrôle dessus - à la fin de la journée, il y avait plus de cent mille personnes qui jouaient".

Termo, comme sa version s'appelle, n'a cessé de croître depuis et voit maintenant au moins 400 000 joueurs quotidiens, ce qui implique de passer à des serveurs plus grands et de dépenser plus d'argent pour maintenir le jeu en fonctionnement.

"Je suis très heureux que les gens y jouent et, pour l'instant, j'ai l'intention de continuer à l'améliorer et à le faire pendant mon temps libre", déclare Fernando.

Mais pourquoi Wordle, et ses nombreux dérivés, ont-ils connu un tel succès aussi rapidement ?

Le format n'est pas nouveau, puisqu'il est similaire à Mastermind, un jeu de société créé dans les années 1970.

Et d'autres jeux basés sur les mots ont connu des pics de succès au fil des ans, notamment la populaire application basée sur le Scrabble, Words with Friends.

"C'est la nature même de Wordle", selon Fernando. "C'est un site simple et qui n'essaie pas de faire quelque chose de bizarre", dit-il.

"Je pense que cela choque les gens, car nous nous sommes tellement habitués à d'autres modes d'interaction un peu plus agressifs", poursuit-il.