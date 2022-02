Parentalité : pourquoi la plupart des parents ont-ils un enfant préféré et comment cela affecte-t-il les frères et sœurs ?

Katie Bishop

BBC Future

il y a 34 minutes

Crédit photo, Getty Images

Joanna a su qu'elle avait un fils préféré dès la naissance de son deuxième.

La mère vit dans le Kent, au Royaume-Uni, et dit qu'elle aime ses deux fils, mais que son plus jeune a tout simplement "compris" d'une manière que son aîné n'a pas.

Lorsque le premier bébé de Joanna est né, il a été emmené d'urgence en raison d'un problème de santé et elle n'a pas pu le voir pendant 24 heures.

Le fait d'avoir manqué cette précieuse période de rapprochement a, selon elle, marqué le début d'une préférence durable pour son deuxième fils, avec lequel elle a pu passer du temps immédiatement après sa naissance.

"Pour résumer nos relations : je dois prendre rendez-vous pour parler à mon fils aîné", explique Joanna, dont le nom complet n'est pas divulgué pour protéger ses enfants.

"Mon plus jeune fils, je pouvais l'appeler à 2h30 du matin et il faisait des kilomètres pour me rejoindre. C'est le gars le plus gentil de la planète. Il est attentionné, généreux, courtois et amical. C'est le genre de type qui aiderait n'importe qui", dit-elle.

Bien qu'elle ait lutté contre ses sentiments pendant des années, Joanna dit qu'elle est parvenue à les accepter.

"Je pourrais écrire un livre sur les raisons pour lesquelles j'aime l'un plus que l'autre", assure-t-il. "Ça a été dur, mais ce n'est pas de ma faute.

Contrairement à Joanna, le favoritisme de la plupart des parents est subtil et passe inaperçu.

Avoir un enfant préféré peut être le plus grand tabou de la parentalité, mais les recherches montrent que la plupart des parents l'ont.

De nombreuses données suggèrent que le fait d'être l'enfant le moins favorisé peut fondamentalement façonner la personnalité et entraîner d'intenses rivalités entre frères et sœurs. Il n'est donc pas surprenant que les parents soient soucieux de ne pas laisser échapper leurs préférences.

Cependant, les recherches montrent également que la plupart des enfants ne peuvent pas dire qui est réellement l'enfant préféré de leurs parents. Le vrai problème est donc de savoir comment les parents gèrent le favoritisme perçu de leurs enfants.

Préféré par le père et la mère

"Tous les parents n'ont pas un enfant préféré, mais beaucoup en ont un", explique Jessica Griffin, professeur associé de psychiatrie et de pédiatrie à la faculté de médecine de l'université du Massachusetts, aux États-Unis.

"Les données suggèrent que les mères, en particulier, favorisent les enfants qui ont des valeurs similaires aux leurs et qui sont plus impliqués dans la famille, plutôt que des qualités telles que l'ambition ou la carrière", ajoute-t-elle.

Crédit photo, Getty Images

Quelle qu'en soit la raison, certaines recherches montrent que de nombreux parents ont certainement des préférences, qu'ils l'admettent ou non. Une étude a montré qu'Au Royaume-Uni, jusqu'à 74% des mères et 70% des pères font preuve d'un traitement préférentiel envers l'un des enfants.

Pour la plupart d'entre eux, cependant, la question reste hors de portée.

Dans d'autres recherches, lorsque les parents ont été interrogés, seuls 10 % ont admis avoir un enfant préféré, ce qui suggère que pour la plupart des mères et des pères, Les sentiments de favoritisme restent un secret de famille bien gardé.

Les recherches suggèrent que, lorsque les parents admettent avoir un enfant préféré, l'ordre de naissance joue un rôle important.

Selon la même enquête YouGov, les parents qui ont admis avoir un enfant préféré étaient plus susceptibles d'avoir un enfant préféré que ceux qui ne l'ont pas fait. Une préférence écrasante pour les plus jeunes : 62% d'entre eux.

43% des parents ayant trois enfants ou plus préfèrent le dernier enfant, un tiers d'entre eux choisissant l'enfant du milieu et seulement 19 % l'aîné.

Vijayeti Sinh est psychologue clinicienne à l'hôpital Mount Sinai de New York.

Selon le spécialiste, le favoritisme à l'égard d'un enfant plus jeune est souvent lié aux compétences sociales et émotionnelles associées à l'ordre de naissance : à mesure que les parents acquièrent de l'expérience, ils ont une meilleure idée de la manière dont ils souhaitent façonner l'enfance de leurs enfants et des attributs qu'il est le plus important de leur transmettre.

"Les parents ont tendance à privilégier un enfant qui leur ressemble davantage, qui leur fait penser à eux ou qui représente ce qu'ils considèrent comme une réussite parentale", ajoute-t-elle.

"Les enfants plus jeunes sont plus susceptibles d'avoir été élevés par un parent qui, avec le temps et l'expérience, est plus confiant et plus compétent dans l'éducation de ses enfants."

Mauvaise éducation ?

Bien que les parents aient souvent un favori, beaucoup d'entre eux sont rongés par la culpabilité, sachant que montrer une préférence aura un impact durable sur l'estime de soi de leurs enfants.

Cette inquiétude n'est pas totalement infondée.

"Les enfants qui grandissent dans des familles où ils ont le sentiment d'être traités injustement peuvent éprouver un profond sentiment de ne pas mériter (l'appréciation)", explique Mme Sinh.

"Ils peuvent avoir l'impression de ne pas être aimés d'une manière ou d'une autre, ou de ne pas posséder les traits de caractère spéciaux et les caractéristiques nécessaires pour être aimés par les autres. Le fait de se sentir comme le mouton noir de la famille peut engendrer des peurs et des insécurités : les enfants peuvent s'autoprotéger et essayer d'être trop gentils et agréables avec les autres", explique-t-elle.

Crédit photo, Getty Images

Mais pour la plupart des parents, leurs préoccupations se situent au mauvais endroit.

Les données suggèrent que, à moins que le traitement préférentiel ne soit très extrême, la plupart des enfants ne sont pas affectés par le fait d'être le moins aimé.

"Parfois, les parents font preuve d'une évidence flagrante dans leur démonstration d'amour et d'affection", dit Sinh.

"Mais lorsque les parents sont conscients et attentifs et qu'ils font tout leur possible pour s'assurer que tout sentiment de proximité ou de sympathie n'est pas pur et simple, les enfants n'ont pas le sentiment de ne pas mériter l'amour et le soutien de leurs parents".

En fait, dans la plupart des cas, les enfants ne savent même pas que leurs parents préfèrent leur frère ou leur sœur.

Dans une étude, lorsque l'on a interrogé des personnes ayant déclaré que leurs parents avaient un enfant préféré, quatre personnes sur cinq ont répondu que l'enfant préféré était le frère ou la sœur, une statistique apparemment improbable.

D'autres études ont montré que les enfants se trompent sur l'identité du favori dans plus de 60 % des cas.

Bien sûr, il est possible que les parents cachent leurs préférences bien mieux que ce à quoi on pourrait s'attendre.

Ou, comme le suggère Griffin, nous sommes simplement très mauvais pour deviner qui est vraiment le favori.

"Alors que l'on pourrait penser que les enfants savent instinctivement si leurs parents ont un enfant préféré et qui est cet enfant préféré, les données sont surprenantes", dit-il.

Les enfants peuvent supposer que le premier-né ou le "bébé" de la famille est le préféré, celui qui se distingue dans la famille et qui cause le moins de stress dans l'éducation des enfants. Alors qu'en réalité, le parent peut avoir des raisons différentes et variées de faire du favoritisme, comme favoriser celui qui lutte le plus ou celui qui lui ressemble le plus."

Griffin affirme qu'il est parfaitement normal et même attendu que les parents aient des favoris, et qu'ils ne doivent pas se sentir coupables s'ils se sentent plus proches d'un enfant que d'un autre.

Selon elle, si les enfants qui se prennent pour des outsiders ont tendance à avoir une moins bonne estime d'eux-mêmes et un taux de dépression plus élevé, dans la plupart des cas, ils n'ont aucune idée du frère ou de la sœur que leurs parents préfèrent.

Peut-être que l'identité de l'enfant préféré n'est pas si importante après tout.

Pas moins d'amour

Mme Griffin a constaté que l'énigme de l'enfant préféré est apparue aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle : ses trois enfants plaisantent constamment pour savoir lequel sera l'enfant préféré.

Bien qu'elle recommande aux parents ou aux enfants qui constatent que le favoritisme affecte leurs relations ou leur santé mentale d'en parler à un pédiatre ou à un spécialiste de la santé mentale, elle estime que la plupart des déséquilibres peuvent être corrigés par des tactiques simples qui témoignent d'une certaine attention.

Selon Mme Griffin, si les parents n'admettent pas volontiers le favoritisme, ils ne seront certainement pas les seuls à se sentir plus proches d'un enfant que d'un autre.

La plupart des mères et des pères ont des favoris, et c'est bien ainsi.