Covid : qu'est-ce que Omicron BA.2 et pourquoi l'appelle-t-on la sous-variante "furtive" ?

il y a une heure

Mais Omicron est un terme générique pour plusieurs lignées étroitement liées du coronavirus SRAS-Cov-2, dont la plus courante est la lignée BA.1.

Aujourd'hui, de plus en plus de pays, notamment en Asie et en Europe, signalent une augmentation des cas causés par le BA.2.