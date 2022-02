Physiologie : le mythe du système immunitaire "renforcé"

il y a 53 minutes

Crédit photo, SCIENCE PHOTO LIBRARY

Tout à coup, nous parlons tous d'immunité, mais qu'en savons-nous vraiment ? Philipp Dettmer, écrivain scientifique et YouTuber, fait le point sur l'une des idées fausses les plus répandues.

La prochaine fois que vous vous réveillerez avec un petit coup de froid, ayez une pensée pour l'armée de soldats qui combat des millions d'ennemis en votre nom.

À l'intérieur de la forteresse qu'est votre corps.

Pendant que les intrus attaquent des centaines de milliers de vos cellules, votre système immunitaire organise des défenses complexes, communique sur de vastes distances et inflige une mort rapide à des millions, voire des milliards, de ces envahisseurs.

Pendant ce temps, vous êtes sous la douche, légèrement ennuyé d'être malade.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Ce que vous ressentez - le nez morveux, la température élevée, le mal de gorge, le sentiment général d'être un peu "absent" - est en fait l'effet de cette bataille qui se déroule à l'abri des regards.

Dire que le système immunitaire est compliqué, c'est comme dire que l'ascension du Mont Everest est une belle promenade dans la nature. Il s'agit en effet du système biologique le plus complexe du corps humain, à l'exception du cerveau.

Et l'on en parle aujourd'hui plus que jamais. La pandémie a introduit un nouveau vocabulaire dans nos vies. Nous parlons de l'immunité naturelle chez les personnes qui se sont remises du Covid et de l'immunité conférée par les vaccins.

Les vaccins, les rappels, les effets secondaires... sont soudain des sujets de conversation aussi courants que la météo.

Mais parler davantage de l'immunité ne signifie pas nécessairement que nous la comprenons mieux. Prenons un exemple. La plus grande idée fausse est peut-être la préoccupation de la société d'atteindre un système immunitaire fort et "surchargé"

Crédit photo, SCIENCE PHOTO LIBRARY

Internet est rempli de produits qui promettent de faire exactement cela. Du café infusé à la poudre de protéines, des racines mystiques déterrées dans la forêt amazonienne aux pilules vitaminées, la liste est sans fin.

Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le système immunitaire peut être dangereux. Ce n'est pas une chose que nous voulons voir se déchaîner en nous sans limites.

Dans un monde où l'amélioration de soi est une activité importante, l'idée de recharger son système immunitaire est très séduisante - mais ce n'est pas un système immunitaire fort que nous voulons, mais un système équilibré qui garde tous les différents systèmes sous contrôle.

Nous parlons ici d'une collection complexe et interconnectée de centaines de bases et de centres de recrutement répartis dans tout votre corps. Ils sont reliés par une super-autoroute, un réseau de vaisseaux, aussi vaste et omniprésent que votre système cardiovasculaire.

En plus des organes et de l'infrastructure, des milliards de cellules immunitaires patrouillent soit dans ces super-autoroutes, soit dans votre circulation sanguine, et sont prêtes à affronter vos ennemis lorsqu'elles sont sollicitées. Des milliards d'autres montent la garde dans les tissus de votre corps qui bordent vos extérieurs, attendant que les envahisseurs les traversent. Il existe également des trillions d'armes protéiques que vous pouvez considérer comme des mines terrestres.

Votre système immunitaire dispose également d'universités spécialisées où les cellules apprennent qui combattre et comment, et de la plus grande bibliothèque biologique de l'univers, capable d'identifier et de mémoriser tous les envahisseurs possibles que vous pourriez rencontrer dans votre vie.

Dans son essence même, le système immunitaire est un outil permettant de distinguer l'autre du soi. Peu importe que l'autre veuille vous faire du mal ou non. Si l'autre ne figure pas sur une liste d'invités très exclusive qui lui accorde le libre passage, il doit être attaqué et détruit car il pourrait vous nuire.

Les fantassins qui vous gardent en bonne santé

Macrophages - ils dévorent les cellules mortes et les ennemis vivants, coordonnent les défenses et guérissent les blessures.

- ils dévorent les cellules mortes et les ennemis vivants, coordonnent les défenses et guérissent les blessures. Cellules mastoïdiennes - ils sont remplis de petites bombes contenant des substances chimiques puissantes qui provoquent une inflammation locale.

- ils sont remplis de petites bombes contenant des substances chimiques puissantes qui provoquent une inflammation locale. Cellules dendritiques - comme un agent de renseignement, elles recueillent des échantillons sur les intrus morts.

- comme un agent de renseignement, elles recueillent des échantillons sur les intrus morts. Monocytes - type de globule blanc qui peut se transformer en macrophage ou en cellule dendritique.

- type de globule blanc qui peut se transformer en macrophage ou en cellule dendritique. Cellules tueuses naturelles : elles chassent deux types d'ennemis : les cellules infectées par des virus et les cellules cancéreuses.

: elles chassent deux types d'ennemis : les cellules infectées par des virus et les cellules cancéreuses. Neutrophiles - système d'armes polyvalent conçu pour éliminer rapidement les ennemis, en particulier les bactéries.

- système d'armes polyvalent conçu pour éliminer rapidement les ennemis, en particulier les bactéries. Éosinophile - provoque une inflammation, combat les parasites, active d'autres cellules.

- provoque une inflammation, combat les parasites, active d'autres cellules. Basophile - comme les mastocytes et les éosinophiles, il prolonge une réaction allergique.

- comme les mastocytes et les éosinophiles, il prolonge une réaction allergique. Cellules T - ils font beaucoup de choses, notamment orchestrer d'autres cellules et tuer les cellules cancéreuses.

- ils font beaucoup de choses, notamment orchestrer d'autres cellules et tuer les cellules cancéreuses. Cellules B - elles produisent des anticorps et activent d'autres cellules.

Vous avez probablement déjà compris : il s'agit d'un système très complexe composé de nombreux éléments différents. Un système immunitaire qui fonctionne bien est très doué pour utiliser la bonne quantité de force pour une infection donnée. L'idée de renforcer ces systèmes pour les rendre plus agressifs est donc ridicule.

Au lieu qu'un joueur de rugby se fracasse sur des objets, vous voulez qu'il soit un danseur de ballet - hautement qualifié, précis et capable de frapper avec aisance, mais dansant en harmonie avec la musique.

Il existe un vieux mot grec, homéostasie, qui désigne l'équilibre de toutes les choses, et c'est ce que nous devrions rechercher.

C'est un système tellement complexe, tellement de choses pourraient mal tourner si on le rendait plus puissant. Il pourrait réagir de manière excessive à une infection mineure. Ce malentendu est en partie dû au fait que les gens n'ont pas une bonne image mentale de ce que le terme signifie. Ils pensent qu'il s'agit d'un bouclier énergétique que l'on peut recharger. Mais ce n'est pas du tout une chose, c'est une multitude de choses.

En réalité, personne ne sait combien de cellules de quel type et à quel niveau d'activité sont nécessaires pour que votre système immunitaire fonctionne de manière optimale. Toute personne qui affirme savoir ce qui est nécessaire essaie probablement de vous vendre quelque chose.

Du moins pour l'instant, il n'existe aucun moyen scientifiquement prouvé de rendre votre système immunitaire plus agressif grâce à un super aliment ou une pilule. Et s'il y en avait, il serait très dangereux de les utiliser sans surveillance médicale.

Les gens préfèrent les solutions faciles et rapides, mais la santé dépend de choses très ennuyeuses que les gens ne veulent pas entendre. L'exercice, une alimentation équilibrée et la réduction du stress. Nous savons tous que cela est bon pour nous, mais nous ne voulons pas le faire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les vaccins Covid nous font parler davantage de l'immunité

Le plus important est de suivre un régime alimentaire qui vous apporte toutes les vitamines et tous les nutriments dont votre corps a besoin, par exemple des fruits et des légumes. Votre système immunitaire fabrique en permanence plusieurs milliards de nouvelles cellules et celles-ci ont besoin d'être nourries.

Les effets positifs sur la santé d'un exercice régulier, même modéré, sont connus depuis longtemps. Une bonne circulation permet à vos cellules et aux protéines immunitaires de se déplacer plus efficacement et plus librement, ce qui leur permet de mieux faire leur travail. L'exercice peut également ralentir son déclin à un âge avancé.

Mener une vie moins stressante présente des avantages tangibles pour notre santé à bien des égards, et l'un d'entre eux concerne le système immunitaire. Sans trop entrer dans les détails, le stress peut déclencher des chaînes d'événements qui perturbent le travail et l'équilibre de ce système.

Alors pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir des rhumes et des grippes plus que d'autres ? Il y a trois raisons à cela.

La réalité est que nous ne sommes pas tous pareils. Les choix de mode de vie ont leur importance. Vous fumez peut-être ou vous ne mangez pas aussi bien que les autres. Peut-être avez-vous un travail très stressant ou un travail qui vous expose à des virus, ou peut-être ne vous levez-vous tout simplement pas du canapé.

Et il y a la génétique. Tout le monde est un peu différent. Une personne peut être plus apte à combattre les virus et une autre plus apte à combattre les bactéries.

Et enfin, il y a la perception. Tout le monde prétend connaître quelqu'un qui dit ne jamais tomber malade, mais ce n'est pas vrai.

La prochaine fois que vous vous réveillerez avec un nez qui coule ou des sueurs froides, ayez une pensée pour l'armée d'assistants qui vous maintient en vie.

Et au lieu de maudire votre chance, remerciez-la.