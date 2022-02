Géostratégie : que veut la Chine de la crise ukrainienne avec la Russie ?

Par Tessa Wong

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, La rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping était le premier entretien en face à face qu'ils ont eu depuis juin 2019

Alors que la guerre des mots entre les États-Unis et la Russie s'intensifie au sujet de l'Ukraine, un acteur majeur de la scène internationale s'est également exprimé avec fermeté : la Chine.

Moscou et Pékin ont publié une déclaration présentant un accord sur une série de questions lors de la visite du président russe Vladimir Poutine pour les Jeux olympiques d'hiver.

Moscou y déclare soutenir la position de la Chine sur Taïwan et s'opposer à l'indépendance de l'île.

Cet accord intervient dans un contexte de tensions autour de l'Ukraine. La Russie dément avoir l'intention de l'envahir.

Toutefois, la déclaration russo-chinoise ne fait pas référence à l'Ukraine, sujet de l'escalade des tensions entre la Russie et l'Occident.

M. Poutine et le président chinois Xi Jinping ont eu des entretiens avant la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver.

Le Kremlin a déclaré que les discussions entre les dirigeants étaient "très chaleureuses" et constructives.

M. Poutine est le premier dirigeant d'une puissance mondiale à rencontrer M. Xi en personne au cours des deux dernières années. Le dirigeant chinois a refusé de voyager à l'étranger et a rencontré peu d'étrangers depuis le début de la pandémie.

Dans leur longue déclaration commune, les deux pays accusent l'OTAN d'épouser l'idéologie de la guerre froide et se disent également préoccupés par le pacte de sécurité Aukus conclu entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.

Ces derniers jours, Pékin a appellé au calme des deux côtés et à la fin de la mentalité de la guerre froide, tout en indiquant clairement qu'elle soutient les préoccupations de Moscou.

Il semble évident que la Chine se range du côté de son allié de longue date et ancien camarade communiste, la Russie. Mais la raison et la manière dont elle agit vont au-delà de leur histoire.

"La Chine et la Russie protègent le monde"

La semaine dernière, le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a qualifié les préoccupations de la Russie en matière de sécurité de "légitimes", déclarant qu'elles devaient être "prises au sérieux et traitées".

Lundi, l'ambassadeur chinois auprès des Nations unies, Zhang Jun, est allé plus loin en déclarant carrément que la Chine n'était pas d'accord avec les affirmations américaines selon lesquelles la Russie menaçait la paix internationale. Il a également critiqué les États-Unis pour avoir convoqué une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il a comparée à une "diplomatie du mégaphone" qui n'était "pas propice" aux négociations.

Dans son langage diplomatique, la ligne officielle de la Chine sur la crise est prudente et nuancée, et ne soutient pas vraiment le recours à la force militaire par la Russie contre son ancien voisin soviétique.

Mais certains médias d'État couvrant la crise se sont montrés plus directs. À une époque où le sentiment anti-occidental est en plein essor en Chine, la crise ukrainienne est décrite comme un nouvel exemple des échecs de l'Occident.

Selon eux, c'est l'OTAN dirigée par les États-Unis qui agit comme une brute en refusant de respecter le droit souverain d'autres pays, comme la Russie et la Chine, de défendre leur territoire.

Le journal Global Times affirme que c'est "la relation et le lien toujours plus étroits entre la Chine et la Russie [qui] constituent la dernière défense qui protège l'ordre mondial", tandis qu'un rapport de l'agence de presse nationale Xinhua affirme que les États-Unis tentent de "détourner l'attention nationale" et de "raviver leur influence sur l'Europe".

Jessica Brandt, directrice politique de la Brookings Institution, note qu'une partie de cette rhétorique est diffusée en plusieurs langues sur Twitter (qui est interdit en Chine) - dans le but de façonner la façon dont les États-Unis et l'OTAN sont perçus par le reste du monde.

"Je pense que l'objectif est de saper le soft power des États-Unis, de ternir la crédibilité et l'attrait des institutions libérales et de discréditer les médias ouverts", dit-elle à la BBC, ajoutant que c'est un exemple de la façon dont Pékin "amplifie régulièrement les points de discussion du Kremlin sur l'Ukraine" lorsque cela sert ses intérêts.

Objectifs partagés, ennemi commun

La Chine et la Russie sont aujourd'hui proches - peut-être plus proches que jamais depuis l'époque de Staline et Mao, estiment certains experts.

La crise de la Crimée en Ukraine en 2014 a été considérée comme poussant la Russie plus loin dans les bras de la Chine, qui a offert à Moscou un soutien économique et diplomatique dans un contexte d'isolement international.

Depuis lors, la relation s'est encore épanouie. La Chine est le premier partenaire commercial de la Russie depuis des années, le commerce bilatéral ayant atteint un nouveau record de 147 milliards de dollars (108 milliards de livres sterling) l'année dernière. Les deux pays ont également signé une feuille de route pour des liens militaires plus étroits l'année dernière, tout en intensifiant les exercices militaires conjoints.

Cependant, les deux pays entretiennent actuellement des relations particulièrement tendues avec l'Occident.

"Pékin et Moscou ont un intérêt commun à se défendre contre les États-Unis et l'Europe et à jouer un rôle plus important dans la politique internationale", explique Chris Miller, professeur adjoint d'histoire internationale à l'université Tufts.

En cas d'escalade du conflit entraînant des sanctions occidentales à l'encontre de la Russie, les experts estiment que la Chine est susceptible de venir en aide à l'économie russe comme elle l'a déjà fait par le passé. Il pourrait s'agir de fournir des systèmes de paiement alternatifs, des prêts aux banques et aux entreprises russes, d'acheter davantage de pétrole russe, voire de rejeter purement et simplement les contrôles américains des exportations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Occident a mis en garde contre de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie si elle envahit l'Ukraine

Tout cela aurait cependant un coût financier important pour la Chine - une des raisons pour lesquelles les experts pensent que, pour l'instant, Pékin ne va pas plus loin que l'écho de la ligne de Moscou. "Le soutien rhétorique à la Russie est un geste peu coûteux pour Pékin", déclare le Dr Miller.

Un conflit militaire en Ukraine aurait pour conséquence de distraire les États-Unis, ce qui serait sans aucun doute une aubaine pour la Chine. Mais de nombreux observateurs croient Pékin lorsqu'il affirme ne pas vouloir de guerre.

La Chine cherche à stabiliser ses relations avec les États-Unis en ce moment, souligne Bonnie Glaser, directrice du programme Asie du German Marshall Fund. Si Pékin apportait un soutien plus fort à Moscou, cela "pourrait créer davantage de tensions avec les États-Unis, y compris un clivage plus net entre démocratie et autocratie", explique-t-elle à la BBC.

Pékin est également susceptible de "couvrir ses paris" dans la crise, car il se méfie des véritables intentions de Moscou, déclare le politologue Minxin Pei dans un récent essai. En outre, un soutien accru à la Russie pourrait contrarier l'UE, deuxième partenaire commercial de la Chine, ce qui pourrait déclencher un "retour de bâton européen".

Selon le professeur Pei, cela pourrait éventuellement prendre la forme d'un soutien à Taïwan - une préoccupation qui a surgi en marge de la crise ukrainienne.

"Taiwan n'est pas l'Ukraine"

Aux États-Unis, ainsi que dans les communautés chinoises du monde entier, certains observent attentivement le conflit ukrainien comme un test potentiel de la loyauté des États-Unis envers leurs alliés.

Beaucoup se demandent si les États-Unis interviendraient militairement si la Russie envahissait l'Ukraine - et s'ils feraient de même si la Chine tentait un jour de récupérer Taïwan, une île qui se considère comme un pays indépendant et qui compte les États-Unis comme son principal allié.

La question de savoir si les États-Unis entreraient en guerre avec la Chine au sujet de Taïwan est une préoccupation légitime en Asie, alors que la rivalité entre les États-Unis et la Chine s'intensifie et que Taïwan signale de plus en plus souvent des incursions d'avions de guerre chinois dans sa zone de défense aérienne autoproclamée.

Les États-Unis sont restés délibérément vagues sur ce qu'ils feraient réellement dans l'éventualité d'une telle attaque. Ils disposent d'une loi qui les oblige à aider Taïwan à se défendre, mais dans le même temps, Washington reconnaît diplomatiquement la politique de la Chine unique définie par Pékin, à savoir qu'il n'existe qu'un seul gouvernement chinois.

Les experts ont toutefois rejeté ces parallèles, soulignant que les deux situations sont régies par des préoccupations géopolitiques totalement différentes. Ils soulignent que les États-Unis ont des liens historiques bien plus profonds avec Taïwan, qu'ils considèrent comme un pilier de leur stratégie idéologique, diplomatique et militaire en Asie.

"La Chine n'est pas la Russie, et Taïwan n'est pas l'Ukraine. Les États-Unis ont beaucoup plus d'enjeux avec Taïwan qu'avec l'Ukraine", déclare Mme Glaser.