Société : pourquoi les femmes au crâne rasé (comme Britney Spears l'a fait) nous déroutent-elles ?

Joey Salim

BBC Beyrouth

il y a une heure

Crédit photo, Masego Morulane

En février 2007, la chanteuse américaine Britney Spears entre dans un salon de coiffure à Los Angeles et demande à la coiffeuse Esther Tugnozzi de lui raser complètement les cheveux.

Lorsque ce dernier a refusé, de peur d'être poursuivie pour "sabotage de l'image de l'artiste", Spears a attrapé un rasoir et l'a passé sur sa tête pour se raser entièrement les cheveux, dans un mouvement que les photographes paparazzi ont réussi à capturer, devenant l'une des images emblématiques dans la culture populaire du monde entier.

L'image de Spears qui la montre avec le rasoir sur le crâne nu, à l'exception de quelques mèches qu'elle n'a pas encore touchées, est constamment publiée sur Internet. Elle est liée à la dépression psychologique qui l'a affligée au milieu des problèmes personnels auxquels elle a été confrontée après sa séparation d'avec son mari.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Si la coupe de cheveux d'une femme a toujours été liée à son humeur, parce que les cheveux sont une partie facile à changer dans un corps, la stigmatisation des femmes qui optent pour une coupe radicale indique d'autres dimensions de caractère social et culturel.

Et bien que des actrices étrangères se soient jusqu'alors rasées la tête pour servir certains rôles, comme Demi Moore, Natalie Portman et Charlize Theron, la polémique ne semble surgir que lorsque cela découle du choix délibéré d'une femme. Le choc montré par le public envers la femme au crâne rasé dans ce cas peut indiquer ce qu'il y a de plus profond dans sa vision de la femme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les actrices étrangères se rasaient auparavant la tête pour jouer certains rôles

Des mythes aux religions

Historiquement, la chevelure de la femme a eu de nombreuses connotations et significations. Elle est toujours liée à sa sexualité, et au concept de féminité en général, en plus d'être considérée comme une caractéristique essentielle de la séparation définitive entre hommes et femmes.

Par exemple, les cheveux longs de Raiponce avaient des pouvoirs miraculeux dans le célèbre conte allemand. Avant cela, les cheveux de Méduse étaient célèbres, que la déesse Athéna a transformés dans le mythe grec en touffes de serpents en guise de punition.

Comme le raconte une version de la légende, le dieu Poséidon a violé Méduse dans le temple d'Athéna, une culpabilité que l'histoire impute à la femme victime parce qu'elle a "séduit" l'homme, ce qui appelle sa punition en lui enlevant sa capacité à la séduire.

En dehors des mythes, les cheveux des femmes occupaient une place particulière dans les trois religions monothéistes.

Selon la loi juive (halakhah), après le mariage, une femme juive doit se couvrir la tête en présence d'hommes extérieurs à la famille. Chez les Haredim, il est encore courant qu'une femme mariée porte une perruque, appelée en yiddish "shettle". Certaines femmes se rasent également complètement la tête avant de mettre des perruques, pour montrer plus d'engagement envers la religion et le mari.

Dans le christianisme, la première épître de saint Paul aux Corinthiens est la seule référence dans ce domaine, où il a appelé les femmes à se couvrir la tête (car "l'homme est le chef de la femme", comme indiqué au chapitre cinq de la lettre de Paul aux Éphésiens) exprimant une aversion pour la femme au crâne rasé : "Et comme pour toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte, elle déshonore son chef, car c'est comme si elle avait le crâne rasé".

Et il ajoute dans la même lettre : "si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe les cheveux. Et s'il n'est pas souhaitable qu'une femme se coupe ou se rase, qu'elle soit couverte".

Dans l'islam, les juristes et les exégètes s'appuient sur un groupe de versets coraniques qui ont souvent été interprétés comme obligeant les femmes à porter le voile et couvrir d'autres parties du corps, telles que le cou et la poitrine, devant des hommes qui ne sont pas des mahrams [homme proche d'une femme avec laquelle il ne peut pas célébrer de mariage, selon la charia. Cette interdiction est établie en raison de liens de consanguinité, d'alliance ou d'allaitement].

Crédit photo, Bruno Vincent Légende image, Les serrures de Britney Spears en vente sur eBay en février 2007

"Une vue sale"

L'auteur de pamphlets Philip Stubbs voit les longs cheveux d'une femme comme le "signe de soumission" que Dieu lui a donné devant son "mari et maître".

Un autre auteur de pamphlets nommé William Brian a vu que Dieu et la nature ont donné aux femmes des cheveux longs pour servir de "couverture, de signe de soumission et d'insigne naturel pour les distinguer des hommes», considérant qu'une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui se transforme en une "vue sale" et "un peu comme une bête."

Bien que les cheveux longs aient toujours été préférés pour les femmes, ces cheveux doivent être principalement coiffés.

À plusieurs époques, relever les cheveux et les enrouler indiquait la pudeur des femmes et la protégeait des hommes, car une femme mariée qui laissait ses cheveux tomber était considérée comme "mauvaise" parce qu'elle annonçait - à travers ses cheveux - qu'elle était sexuellement disponible.

Scandale et stigmatisation

Dans la cinquième saison de la populaire série "Game of Thrones", la reine Cersei Lannister (Lena Headey) est punie après avoir avoué l'adultère en exécutant la "Marche de l'Expiation" ou "La Marche de l'Infamie", où elle doit traverser la foule après avoir été déshabillée et coupée de ses cheveux.

La scène est basée sur une véritable punition qui se déroulait dans l'Europe médiévale, où les auteurs d'adultère (en particulier les femmes, car les hommes réussissaient généralement à s'échapper) étaient punis en marchant à moitié nus avec les cheveux coupés au milieu de gens dans le but de les humilier à vie.

Dans le film "Malina", les femmes de la ville attaquent l'héroïne du même nom (Monica Bellucci) après sa prostitution en la battant et en lui coupant les cheveux sur la place de la ville avec l'intention de l'humilier.

Ces deux exemples font partie d'un large éventail d'œuvres cinématographiques et littéraires (par exemple La Lettre écarlate ) dans lesquelles couper les cheveux d'une femme représentait une punition et une stigmatisation morale en public.

Crédit photo, Google Légende image, La reine Cersei dans le dixième épisode de la cinquième saison de "Game of Thrones"

Et ce n'est pas que de la fiction, car les histoires de rasage de la tête des femmes françaises qui ont traité avec les forces nazies à la fin de la Seconde Guerre mondiale sont très célèbres.

Si la tête des hommes est aussi rasée en signe de discipline, lorsqu'ils entrent au service militaire ou en prison, couper ou raser les cheveux d'une femme garde une signification plus intense, peut-être parce que la nudité de la tête devient un prolongement de la nudité du corps.

De nombreux dessins montrent Eve avec de longs cheveux couvrant ses parties intimes, en plus de la peinture de Lady Godiva, qui monte à cheval complètement nue, mais ses longs cheveux flottants remplacent les vêtements pour couvrir cette nudité.

Fin de "l'innocence"

De là, peut-être pouvons-nous comprendre l'indignation qui a accompagné la mode des coupes de cheveux pour femmes aux États-Unis au début du XXe siècle.

Dans l'une des manifestations de cette colère, Brownmiller dit dans son livre que les journaux américains ont publié des photos de l'actrice Mary Pickford, qui était célèbre pour ses longs cheveux, se coupant les cheveux, avec le titre "The End of the Age of Innocence".

L'une des actrices qui a lancé la mode des cheveux courts à l'époque, Erin Castle, a écrit dans le journal Murra, qu'elle était largement blâmée "pour les foyers détruits et les liens brisés par sa coupe de cheveux".

De même, le journal Times a répondu en 1916 à l'appel de la romancière américaine Charlotte Gilman pour que les femmes se coupent les cheveux, affirmant que la mise en œuvre de cet appel appelait à "la fin de la romance".

Professeure d'université et chercheuse en médias et études de genre, Sarah Murad, dans une interview accordée à BBC Arabic, évoque une polémique similaire survenue au Liban en 2006, après la diffusion du clip vidéo "Bayaa Al-Ward" de la chanteuse Amal Hijazi, dans lequel elle apparaît avec les cheveux très courts.

"La presse artistique écrivait à l'époque que la chanteuse faisait la promotion de l'homosexualité, car la forme sous laquelle elle est apparue affecte le concept de féminité d'un certain point de vue."

Dans un autre contexte, cette démarche apparaît clairement comme un acte politique : ces dernières années, l'Iran a connu des vagues de protestations féministes, avec des femmes qui se rasent la tête pour protester contre l'arrestation d'autres personnes apparues sur les réseaux sociaux sans foulard.

Dans certains cas, cette décision représentait une tentative de contourner la loi du pays obligeant les femmes à se couvrir les cheveux.

Crédit photo, Keystone-France Légende image, De l'incarnation de "Lady Godiva" au Royaume-Uni en 1951

Auto confiscation

Il y a une opinion qui considère que l'abandon de la coiffure par une femme annonce sa révolution contre son image d'objet de désir permanent de l'homme.

Elle abandonne ses longues touffes qui sont vues comme un facteur primordial de séduction, confisque une forme habituellement monopolisée par les hommes à tête nue, qui est parfois considérée comme un signe de virilité.

Elle franchit la ligne rouge qui représente les cheveux comme marqueur de différence entre la masculinité et la féminité. Elle renverse les rôles de genre, se déclarant un "sujet" après avoir été un "objet".

Cette classification de l'homme et de la femme, en tant que sujet et sujet, remonte principalement au livre "Le deuxième sexe" de la philosophe française Simone de Beauvoir. L'idée de base présentée par le livre est qu'historiquement, les femmes ont toujours été considérées comme "l'objet", elles sont donc soumises à la vision d'objectivation des hommes.