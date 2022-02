Physiologie : 3 particularités fascinantes du cœur et un gros inconvénient

Vous les avez probablement ressenties : ces courbatures dans des muscles dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, qui apparaissent après l'exercice.

Les muscles de nos jambes, de nos bras et même de notre visage - appelés muscles squelettiques - nous permettent de courir, de sauter et de soulever des charges parce qu'au niveau subcellulaire, ces minuscules brins de protéines glissent collectivement et font se contracter ou s'allonger l'ensemble du muscle.

Et si nous faisons plus d'efforts que d'habitude, nous faisons quelques dégâts.

C'est pourquoi quelques jours plus tard, nous ne pouvons pas descendre les escaliers sans grimacer de douleur. Cette douleur, c'est nos cellules qui réparent les dégâts. Et ce faisant, les muscles se renforcent.

Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, étant un muscle et ayant été impliqué dans la même activité, le cœur ne fait pas mal ?

Qu'est-ce que le cœur a de si spécial ?

La réponse, en un mot, est : beaucoup, et nous allons en souligner un peu.

Commençons par le début... littéralement.

1. Toujours battre

Le cœur est la première structure à se former dans l'utérus.

"Au début, c'est essentiellement un tube", explique le cardiologue Rohin Francis à la BBC.

"Ce tube, par une sorte de pliage en origami vraiment étonnant, finit par devenir le cœur mature."

Dès le début de notre développement embryologique, il existe un cœur primitif, qui commence à battre.

Progressivement, au fur et à mesure de notre développement dans l'utérus, il devient plus complexe et finit par former la structure à quatre chambres que nous connaissons.

Ainsi, presque depuis le moment de sa création jusqu'à sa mort, il bat toujours.

C'est pourquoi, si tôt dans la grossesse, on peut entendre ce battement de cœur qui touche tant les parents.

Et ce n'est pas la seule chose étonnante, dit le cardiologue.

"Si vous mettez une culture de cellules cardiaques dans une boîte de Pétri, ne serait-ce que quelques-unes, non seulement elles se mettront à battre spontanément, mais elles se synchroniseront entre elles.

"Ils ont juste une tendance intrinsèque à battre.

Pour ce faire, ils ont besoin de beaucoup d'énergie.

2. Superénergétique

"Par rapport aux muscles squelettiques, les cellules cardiaques sont beaucoup plus efficaces", explique Francis.

"Elles ont une réserve plus dense de mitochondries, ce sont donc des cellules extrêmement énergiques."

Les mitochondries sont comme la centrale électrique de la cellule.

"Ils créent de l'ATP, que nous utilisons pour alimenter l'ensemble de notre métabolisme cellulaire."

L'adénosine triphosphate (ATP) est un composé organique, hydrotrope, présent dans toutes les formes de vie connues. Il fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement de nombreux processus dans les cellules vivantes.

Et l'énergie est nécessaire pour faire bouger n'importe quel muscle, en particulier le cœur qui, même au repos, travaille toujours très dur.

Les cellules doivent pouvoir continuer à battre constamment sans se fatiguer, ce qui nécessite des niveaux d'ATP bien plus élevés que pour les muscles squelettiques.

Mais il y a une chose qu'ils ont moins.

3. Peu de nerfs

"Quand on parle de la sensation de douleur dans la peau ou les muscles, il est très important de pouvoir localiser exactement d'où vient la douleur, donc d'avoir une forte densité de nerfs sensoriels qui alimentent ces parties du corps afin de pouvoir identifier exactement où se trouve le problème", explique le cardiologue.

S'il s'agit de vos organes internes, ajoute-t-il, bien qu'il soit important que les organes puissent indiquer au cerveau que quelque chose ne va pas, l'information n'est pas aussi précise.

"La densité des nerfs sensoriels est beaucoup plus faible".

Cela semble inquiétant, mais ce serait probablement plus inquiétant s'il était différent, car si ce n'était pas le fait que nous avons beaucoup moins de terminaisons nerveuses dans notre cœur, nous le sentirions constamment et serions conscients de chaque battement ? Vous imaginez ?

Mais aussi merveilleux que soit le cœur, il a un gros inconvénient.

4. Si ça casse, ça ne se répare pas

"Le cœur ne sait pas se réparer", explique à la BBC Sanjay Sinha, chercheur principal à la British Heart Foundation et professeur de médecine régénérative cardiovasculaire à l'université de Cambridge.

"Lorsqu'une personne moyenne subit une crise cardiaque ou une lésion cardiaque, ce qui se passe généralement, c'est qu'une partie du muscle cardiaque meurt, et qu'il ne se rétablit jamais".

"Elle se répare dans la mesure où elle forme une cicatrice. Mais le muscle que vous avez perdu ne reviendra pas, donc le cœur ne se contracte pas aussi bien. C'est fondamentalement pourquoi c'est si grave."

Qu'est-ce qui fait que le tissu musculaire cardiaque ne peut pas se réparer de la même manière que le muscle squelettique ?

La raison en est cette étonnante "tendance intrinsèque à battre" dont nous avons parlé précédemment.

Pour qu'un tissu se répare, ses cellules doivent se multiplier, et pour qu'elles se multiplient, elles doivent se diviser.

"Les cellules cardiaques sont spécialisées dans la contraction, elles sont donc pleines de protéines myofilament contractiles", explique l'expert.

Si l'une de ces cellules devait se diviser pour en former une autre, "elle devrait démonter tout cela, puis réassembler toute la machinerie contractile.

Mais pendant ce temps, ils ne pourraient pas se contracter, et comme le cœur est utilisé en permanence, il n'a pas ce luxe à grande échelle.

Le fait qu'il ne puisse pas s'arrêter, car cela serait fatal, inhibe la capacité du cœur à se réparer.

"Si vous regardez de très près, vous pouvez voir peut-être 1% des cellules du muscle cardiaque se diviser pendant un an. C'est très, très faible, et ce n'est pas suffisant pour régénérer le cœur", explique M. Sinha.

La meilleure chose à faire, comme toujours, est d'en prendre soin.

Comment ?

Ce que nous avons tendance à conseiller pour le moment, et ce n'est qu'un guide", explique le cardiologue Rohin Francis, "c'est de pratiquer une activité qui vous laisse un peu à bout de souffle pendant au moins une demi-heure à une heure trois fois par semaine.