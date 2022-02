Russie-Ukraine : qu'est-ce qu'une "guerre hybride" et pourquoi ce concept est évoqué à la suite du conflit entre les deux pays ?

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des centaines de soldats ukrainiens sont stationnés sur la ligne de front à l'est de l'Ukraine

Les tensions entre la Russie et l'Ukraine sont en hausse depuis plusieurs semaines.

Cela fait des jours que les accusations fusent de part et d'autre. Les États-Unis affirment que Moscou représente une menace "imminente" pour Kiev et ont déployé plus de 8 000 militaires en Europe de l'Est.

Le gouvernement de Vladimir Poutine, quant à lui, a nié la possibilité d'une attaque et accuse Washington de tenter d'entraîner son pays dans une guerre avec l'Ukraine.

Cependant, la frontière entre les deux nations a déjà accumulé plus de 100 000 soldats russes, ce qui a déclenché l'alarme dans de nombreux ministères des affaires étrangères du monde entier, qui évoquent ouvertement la possibilité d'un conflit militaire.

La principale exigence du gouvernement russe est que l'Occident garantisse que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN, une alliance de défense composée de 30 pays, qu'il considère comme une menace pour sa sécurité.

Mais si aucune confrontation militaire à proprement parler n'a eu lieu jusqu'à présent, les autorités ukrainiennes ont dénoncé l'existence d'une "guerre hybride" à leur encontre.

Ils l'ont fait à la mi-janvier, après avoir affirmé que le Kremlin était à l'origine d'une cyberattaque qui a touché des dizaines de sites gouvernementaux officiels.

Cette action, selon Kiev, est la "manifestation de la guerre hybride que la Russie mène en Ukraine depuis 2014", en référence à l'année de l'annexion de la péninsule de Crimée par le Kremlin.

Mais qu'est-ce que la guerre hybride ? Et quels sont les facteurs qui déterminent son existence ?

Que signifie "guerre hybride" ?

Ce concept - utilisé pour la première fois au début des années 2000 - désigne la mise en œuvre d'une stratégie (ou de plusieurs stratégies) de confrontation qui n'implique pas nécessairement un combat militaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que son pays était confronté à une "guerre hybride"

Antonio Alonso Marcos, professeur de relations internationales à l'université de San Pablo CEU, déclare à BBC Mundo : "Un pays peut utiliser des moyens qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité d'un autre pays. Et il ne s'agit pas de moyens militaires, mais, par exemple, de cyber-attaques ou du lancement d'une vague massive de tweets allant à l'encontre de la position d'un gouvernement particulier. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride", dit-il.

Le recours à des mécanismes tels que l'insurrection, la migration ou l'utilisation des "fake news" et de la désinformation, entre autres, est également considéré comme faisant partie de ces stratégies de combat non traditionnelles, où la propagande et la provocation sont des facteurs fondamentaux.

Selon Alonso Marcos, les nouvelles technologies sont un facteur important de la guerre hybride en raison de l'augmentation de la cybercriminalité.

Lorsque la cyber-attaque contre l'Ukraine s'est produite à la mi-janvier, les autorités ukrainiennes ont déclaré dans un communiqué que l'objectif "n'était pas seulement d'intimider la société" mais aussi de "déstabiliser la situation" avec de "fausses informations sur la vulnérabilité de l'infrastructure informatique de l'État".

Ces derniers jours, dans un contexte de crainte d'une attaque militaire russe, les services de sécurité ukrainiens ont fait état de centaines de fausses alertes à la bombe, entraînant la fermeture de certaines écoles.

Les autorités ukrainiennes l'ont également décrit comme faisant partie de la stratégie de guerre hybride de la Russie.

Le Kremlin, cependant, nie tout projet d'agression contre l'Ukraine.

Un mécanisme de plus en plus courant

Selon divers experts, ce type d'agression est de plus en plus fréquent.

L'universitaire Antonio Alonso Marcos explique que "les guerres traditionnelles, où une armée en uniforme pénètre sur le territoire d'un autre État, comme en Irak ou en Afghanistan, ne se produisent pratiquement plus".

Pour lui, "il n'est pas facile" de catégoriser la guerre hybride car "sa caractéristique prédominante est qu'elle ne se fait pas avec des méthodes traditionnelles, donc il faut aussi une volonté politique pour l'identifier comme telle".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La principale exigence du Kremlin est que l'Occident garantisse que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN, une alliance de défense composée de 30 pays.

"Aujourd'hui, les guerres sont plus asymétriques, avec d'autres acteurs impliqués", dit-il.

Une autre différence entre la guerre hybride et la guerre traditionnelle est qu'il est difficile de savoir quand la guerre hybride commence. Dans la guerre traditionnelle, un pays déclare généralement la guerre à un autre. Mais dans ces cas, la dynamique n'est pas la même.

"La guerre est un processus qui se déroule. Mais même ainsi, il n'est pas évident qu'il s'agisse réellement d'une guerre d'un pays contre un autre, car il n'y a pas d'invasion ouverte", a déclaré Olga Malchevska, journaliste du service ukrainien de la BBC.

Adversaire méconnaissable

Cette situation est rendue encore plus complexe par le fait que, dans une guerre hybride, il n'est pas facile de reconnaître qui attaque.

Dans ce cas, par exemple, la Russie a toujours nié son implication dans les accusations portées par les Ukrainiens, même si, selon les experts, elle s'est montrée habile à attaquer les cyber domaines des pays.

"La Russie continuera à le nier et c'est un bon moyen de cacher son implication. Ce mécanisme fonctionne encore mieux en cas de cyberattaques, lorsqu'il est difficile de savoir qui en est l'auteur. C'est pourquoi elle est considérée comme un moyen très efficace de faire face à l'adversaire", explique Sergei Goryashko du service russe de la BBC à BBC Mundo.

Une autre dimension de ces conflits est l'immersion de séparatistes cherchant à déstabiliser un pays particulier, ce qui ne se fait pas non plus ouvertement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président russe Vladimir Poutine a accusé Washington d'essayer d'entraîner son pays dans une guerre avec l'Ukraine

"Ce ne sont pas des soldats d'un pays, mais des habitants qui sont d'accord avec ce pays. Dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, de nombreux experts ont prouvé et démontré que les populations locales utilisaient des armes fournies par la Russie et par les autorités dirigeantes des soi-disant rebelles", explique Olga Malchevska.

"Il y a beaucoup de preuves que la Russie soutient les séparatistes, mais le gouvernement de Poutine en assume très peu la responsabilité", ajoute-t-elle.

Autres cas

Ce n'est pas la première fois que la guerre hybride est évoquée dans le cas de la Russie et de l'Ukraine. L'un des épisodes les plus récents est ce qui s'est passé en 2021 entre la Lituanie et la Pologne (toutes deux membres de l'UE) et la Biélorussie (allié de la Russie).

Les flux migratoires en provenance de la Biélorussie ont doublé, mettant les gouvernements lituanien et polonais en colère qui accusent directement Poutine d'avoir "orchestré" une crise dans les deux nations en réponse aux sanctions de l'UE contre le régime biélorusse dirigé par Alexandre Loukachenko.

Une enquête de la BBC publiée en octobre de l'année dernière a révélé que la Biélorussie aidait les migrants de ces pays en leur accordant des visas de tourisme pour traverser le pays jusqu'aux frontières lituanienne et polonaise.