Tensions entre la Russie et l'Ukraine : qu'est-ce qui se cache derrière la crise ?

il y a 10 minutes

Les tensions entre l'Ukraine et la Russie sont à leur plus haut niveau depuis des années, mais les efforts diplomatiques sont également déployés à plein régime pour trouver une solution à la crise.

Des rapports de satellite et de renseignement ont révélé que plus de 100 000 soldats sont désormais stationnés à proximité de la zone.

L'OTAN va-t-elle s'élargir encore et inclure l'Ukraine comme nouveau membre ?

"La poursuite de l'expansion de l'OTAN vers l'est et le déploiement d'armes, qui peuvent menacer la Fédération de Russie, sont inacceptables", selon le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Dans les années 1990, après la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique, l'OTAN a cherché à établir des relations étroites avec les nations d'Europe centrale et orientale nouvellement indépendantes.

C'est à ce moment-là que la coalition s'est étendue vers l'est, ce qui signifie que ses capacités militaires et ses armements se sont rapprochés de la frontière russe.

Mais les dirigeants occidentaux ne sont pas d'accord et affirment qu'il n'y a jamais eu d'accord officiel sur le non-élargissement de l'OTAN à l'Europe de l'Est et que l'alliance maintient une "politique de la porte ouverte".

Cependant, le traité est devenu caduc à la fin de la guerre froide et le gouvernement finlandais affirme aujourd'hui que la décision d'adhérer ou non à des organismes internationaux tels que l'OTAN doit être prise par lui seul et non par d'autres pays.