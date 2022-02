Hijab : la femme indienne qui est le visage de la lutte pour le port du foulard

Dans une vidéo devenue virale, on peut voir l'étudiante de 19 ans entrer dans son université alors qu'une foule d'hommes s'approche d'elle.

Portant des châles safran - une couleur associée à l'hindouisme et aux groupes nationalistes hindous - ils ont commencé à crier "Jai Shri Ram" ou "victoire au Seigneur Ram".

Alors qu'ils continuaient à la chahuter, Mme Khan, qui portait un hijab et un masque facial ainsi qu'une longue robe noire, a tenu bon et a crié "Allahu Akbar" (Dieu est grand) en retour. Rapidement, les autorités du collège l'ont escortée à l'intérieur.

"Tout ce que je veux, c'est défendre mes droits et mon éducation", confie-t-elle à la BBC depuis son domicile dans la ville de Mandya, dans l'État du Karnataka, où la vidéo a été tournée.

Mme Khan et des millions de femmes musulmanes en Inde portent le hijab et la burka tous les jours, mais ce choix est devenu controversé ces dernières semaines.

La question a depuis fait boule de neige, d'autres écoles ayant commencé à appliquer une interdiction similaire, et a pris une tournure communautaire avec des partisans de groupes nationalistes hindous qui ont lancé des manifestations pour soutenir l'interdiction.

Alors que les protestations devenaient violentes dans certains endroits, le gouvernement du Karnataka a fermé des écoles secondaires et des collèges - et l'affaire a même atteint la haute cour de l'État. Un banc constitutionnel de trois juges doit entendre l'affaire jeudi.

Mme Khan, fille d'un homme d'affaires local, affirme que dans son cas, la situation a été orchestrée principalement par des hommes qui étaient des "étrangers" et non des étudiants ou des camarades de classe.

"Je suis arrivée à mon collège pour assister aux cours et j'ai constaté que de nombreux jeunes portaient des étoles safran", explique-t-elle.

"Ils m'ont bloqué le passage et m'ont dit que je ne pouvais pas entrer dans les locaux du collège".

"Ils tenaient leurs foulards et criaient Jai Sri Ram. Ils m'ont dit d'enlever mon hijab et seulement alors je serais autorisée à entrer dans mon collège. Ils m'ont menacée."

Elle a garé son scooter et s'est rendue à son cours, quand, selon elle, "30 à 40 jeunes" se sont approchés d'elle en criant "Jai Shri Ram".

"Une fois de plus, ils m'ont dit d'enlever mon hijab si je voulais entrer", dit-elle. "Oui, j'ai crié Allahu Akbar. Quand j'ai peur, j'invoque Allah et cela me donne de la force", poursuit-elle.