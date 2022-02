Usurpation d'identité : "comment je suis tombée amoureuse d'un deepfake"

Par Cagil Kasapoglu

BBC World Service

il y a 20 minutes

Crédit photo, YZABEL DZISKY Légende image, Yzabel Dzisky à Istanbul

L'amour peut être trompeur. Même nos romances quotidiennes en face à face peuvent avoir des profondeurs cachées et douloureuses.

Mais lorsque vous menez une relation uniquement via le monde illusoire de la technologie avancée, vos sentiments les plus intimes peuvent être encore plus vulnérables à une déception écrasante.

C'est ce qui est arrivé à Yzabel Dzisky, une cinéaste française qui, séduite par le monde des rencontres en ligne, a fini par tomber dans le piège d'un faux mirage.

Elle raconte à la BBC comment elle est tombée amoureuse d'une fraude par hameçonnage, comment la supercherie l'a laissée dévastée et comment elle a poussé pour trouver la vérité qui, espère-t-elle, pourra guérir son cœur brisé.

En 2017, Yzabel avait 46 ans, était célibataire et envisageait de réaliser un documentaire sur les applications de rencontre.

Le plan était d'interviewer des personnes au hasard et de chercher des contributeurs potentiels. Mais cette idée de documentaire semblait aussi être une opportunité de trouver l'amour pour elle-même.

"Mes amis célibataires me parlaient de toutes ces histoires d'amour amusantes et de leurs rendez-vous sur ces applications. Au début, je pensais que j'allais juste y entrer et interviewer les gens. Mais je me suis dit que si les gens parvenaient à y trouver l'amour, peut-être que je le pourrais aussi", raconte-t-elle.

Elle a trouvé le profil d'un bel homme. Il s'agit de "Tony" (Colby) - du moins, c'était son nom au départ -, un chirurgien basé à Los Angeles qui envisage de s'installer en France prochainement.

Elle fait le premier pas, " aime " le profil et " fait glisser la photo". L'attirance est réciproque - ils sont compatibles.

Ils ont discuté pendant plus d'une semaine et Yzabel a été frappée par les coïncidences.

"Il parlait de sa vie, et je lui racontais la mienne. Il est intéressant de noter que les noms de nos chiens et de nos filles se ressemblent beaucoup. Les femmes aiment les coïncidences et je trouvais cela très romantique. Alors je me suis laissée emporter par cette histoire d'amour".

Ensuite, elle a voulu le voir par appel vidéo.

Légende image, Il a fallu un appel vidéo sur un écran plus grand pour qu'Yzabel se rende compte qu'elle regardait un deepfake

Lors d'une soirée avec ses amis, Yzabel a appelé "Tony" sur son téléphone portable et pendant cet appel vidéo de 10 minutes, elle a montré son visage à ses amis.

Il s'agissait d'une tête à peine mobile encadrée sur un petit écran de téléphone portable.

"Lorsque vous êtes en appel vidéo, la plupart du temps, vous avez tendance à vous regarder et à essayer de vous faire belle plutôt que de vous concentrer sur la personne en appel, donc je ne faisais pas vraiment attention aux détails", se souvient Yzabel.

Ils sont restés en contact par des messages et de courts appels vidéo jusqu'à ce que "Tony" cesse soudainement de répondre sans donner de raison.

Quand il a finalement répondu, il a dit qu'il n'était pas "Tony" mais que son vrai nom était "Murat".

"J'ai été choquée, encore une coïncidence, car le nom de mon ex-mari est aussi Murat. Il a dit qu'il était turc et qu'il vivait à Istanbul. Je n'étais même pas en colère, juste surprise", avoue-t-elle.

"Quand je lui ai demandé pourquoi il avait changé de nom, il m'a répondu qu'il était d'origine arabe et qu'il pensait que j'aurais des réserves. Mais j'ai dit que je n'avais pas de problème puisque les origines de mon ex-mari sont également arabo-franco-turques. J'ai dit que c'était une grande coïncidence. Ne soyez pas troublé."

"J'ai décidé de le googler, il y avait beaucoup de choses sur lui. Je pouvais voir les photos, les vidéos en turc. Il était partout - même à la télévision. Je n'avais aucun doute sur lui - il était réel et c'était un chirurgien connu."

Tout semblait aller pour le mieux pour elle. De courts appels vidéo occasionnels et d'intenses lettres d'amour suffisaient, ainsi que la promesse qu'"il allait bientôt venir la voir".

Mais d'abord, "Murat" a dit qu'il devait visiter Shanghai. C'est ce voyage qui va tirer la sonnette d'alarme.

"Il m'a appelé en disant qu'il était à Shanghai pour acheter du matériel médical. Il a dit que sa carte de crédit ne fonctionnait pas et a demandé mon aide - il voulait que je lui envoie 3 000 euros." Après cela, " Murat " a dit qu'il s'envolerait pour Paris afin de rencontrer enfin Yzabel en chair et en os.

Elle était surprise qu'un chirurgien réputé ait besoin de lui demander de l'argent, et elle en a parlé à une amie.

Ils étaient devenus méfiants, mais elle a tout de même décidé d'envoyer 200 euros (131 191 FCFA) par virement international.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La possibilité du hameçonnage et des escroqueries en ligne a commencé à traverser l'esprit d'Yzabel

"Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça - je pensais que les cartes de crédit émises en Turquie avaient peut-être des problèmes là-bas. Il m'a remercié et m'a montré son billet d'avion de Shanghai à Paris. Il devait arriver dans trois jours."

Le jour venu, Yzabel était impatiente de le rencontrer en personne pour la première fois.

"Je suis donc allée à l'aéroport pour le rencontrer. J'ai attendu et attendu... Mais il n'est pas venu..."

Yzabel fait une pause et respire profondément lorsqu'elle parle de cette journée à l'aéroport.

" J'ai essayé de le contacter à nouveau, il ne répondait pas. Puis il y a eu des jours de silence. J'étais très en colère - pourquoi ne répondait-il pas ? Mais j'étais quand même gentille avec lui, je voulais qu'il me réponde. J'avais besoin de réponses".

La possibilité du hameçonnage et des arnaques en ligne a commencé à lui traverser l'esprit, mais elle a lutté pour l'accepter.

"C'est impossible, je l'ai vu lors d'appels vidéo - il était réel. Mes amis l'ont vu, mes enfants l'ont vu. Je pensais que j'avais un problème avec mon cerveau. Ce n'est pas possible", répète-t-elle.

Quelques jours plus tard, "Murat" a repris contact, mais cette fois, Yzabel voulait le voir sur un écran plus grand, et s'est donc connectée via son ordinateur.

"La qualité était mauvaise ; j'ai pensé que sa connexion n'était peut-être pas bonne. Il y avait aussi un retard dans la vision. J'ai entendu un 'clic, clic, clic' lorsqu'il me parlait. Je me suis penchée vers l'écran, j'ai regardé de près, j'ai pu voir que la vidéo se figeait un peu."

Elle avait besoin de l'avis d'un expert et un ami monteur vidéo l'a aidée. Ils lui ont dit de regarder une vidéo "Obama Deepfake" sur YouTube.

Elle a trouvé beaucoup de similitudes entre ce qu'elle avait vu sur ses appels et ces vidéos deepfake en ligne. Elle a finalement accepté qu'elle avait été trompée - la vidéo et l'audio avaient manifestement été trafiqués.

"Je me suis sentie honteuse, stupide, naïve. Je suis une femme à l'esprit rock'n'roll, je ne me suis jamais laissée tomber. Mais avec ça, je me suis sentie volée - ils avaient volé mes sentiments, et violé mon âme, mon esprit. On s'était écrit des choses magnifiques - je croyais en lui. Je lui ai montré mes enfants."

Sa fureur l'a poussée à confronter la personne derrière l'écran, mais il s'était de nouveau tu.

Yzabel a continué à écrire et a même proposé de payer davantage pour qu'il revienne dans leurs conversations. Lorsqu'elle a finalement réussi à avoir un autre appel vidéo, elle a de nouveau entendu les mêmes clics.

Il était temps...

J'ai dit : "qui êtes-vous ? Je sais que vous n'êtes pas Murat, mais qui êtes-vous ?" Il s'est tu pendant un moment, puis il m'a demandé pourquoi je faisais cela. Il a ensuite raccroché."

Mais ensuite, de manière surprenante, il a répondu en disant que son nom était David, et qu'il était un cyberpirate de 20 ans originaire du Nigéria.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les cas d'hameçonnage et d'escroquerie à la romance semblent avoir augmenté pendant la pandémie au Royaume-Uni

"Je lui ai demandé pourquoi il faisait ces choses. Tu m'as fait tomber amoureux de toi, tu m'as demandé de l'argent". Il a dit qu'ils avaient pris beaucoup d'argent à des gens avec des escroqueries, qu'ils avaient un très grand réseau dans le monde entier. On a même eu un appel vidéo. Je l'ai vu avec un ami. Il disait qu'il était devenu riche avec ces faux comptes, qu'il voulait être footballeur et étudier au Canada."

L'identité de Murat, ajoute David, avait été inventée au hasard, sans aucune idée de l'attrait que la fiction aurait pour Yzabel en raison des coïncidences.

Elle était dévastée, mais Yzabel ne pouvait se défaire du " vrai " amour qu'elle ressentait pour le " faux " Murat. Cherchant à tourner la page, elle s'est mise à la recherche du véritable homme dont l'identité avait été volée. Elle a trouvé un numéro de téléphone sur l'un de ses comptes de réseaux sociaux et l'a appelé.

Au début, le chirurgien turc a rejeté les messages de Yzabel. Il était au courant des nombreux faux comptes ouverts à son nom, mais ne voulait pas avoir affaire à des arnaques.

"J'ai décidé d'envoyer un message vidéo. J'ai dit : "je suis réelle, je pense que vous avez été piraté, je ne veux pas vous faire de mal, nous avons beaucoup de choses en commun. J'aimerais vous rencontrer et vous donner toutes les preuves que j'ai".

Yzabel a dit à Murat qu'elle avait l'intention de visiter Istanbul et il a accepté de la rencontrer. Elle a immédiatement réservé un billet d'avion pour la Turquie.

Crédit photo, YZABEL DZISKY Légende image, Yzabel à Istanbul

"Le Bosphore était beau, magnifique. Mais je me sentais très seule..." se souvient-elle.

Le chirurgien, semble-t-il, avait des doutes quant à sa rencontre avec cet inconnu.

"Je suis donc allée à l'hôpital. C'était très difficile pour moi, pendant des mois, je pensais lui avoir parlé. Quand la porte s'est ouverte, sa secrétaire m'a dit qu'il m'attendait. Et là... je l'ai vu pour la première fois, il était réel..."

Yzabel s'est arrêtée en plein souvenir de sa première rencontre avec lui. Je pouvais voir des larmes couler sur son visage et sa voix tremblait.

"Il ne savait pas que j'avais des sentiments pour lui, mais il a été très accueillant. J'ai essayé de ne pas en faire un drame. J'ai essayé de ne pas montrer mes sentiments mais mon cœur était... Je me disais que ce n'était pas réel, que ce n'était pas lui", raconte-t-elle.

"Puis je lui ai montré les papiers, les captures d'écran des conversations que j'ai eues avec l'arnaqueur, afin qu'il puisse les partager avec la police. Son visage a commencé à changer. Et il a dit qu'il ne voulait pas faire attendre ses patients, alors nous avons convenu de nous retrouver plus tard autour d'un dîner."

Yzabel a dit qu'ils avaient passé une belle nuit à parler de ce qui s'était passé. Elle avait décidé de faire un long métrage sur son histoire, et avait contacté quelques producteurs et acteurs en Turquie.

Elle a ensuite visité Istanbul et le chirurgien à plusieurs reprises.

"Nous sommes restés en contact pendant un certain temps, mais cela a fini par se terminer. C'était magnifique, mais il était très harcelé par les faux comptes et les histoires d'arnaque. Il en avait assez."

La BBC a contacté le chirurgien et son avocat en Turquie. Ils ont refusé de commenter ce cas particulier mais ont déclaré qu'ils essayaient de mettre en garde les gens contre les faux comptes créés au nom du chirurgien. Ce n'était pas la première fois que le chirurgien était approché par une personne ayant une expérience similaire.

Des plaintes pénales ont également été déposées, mais la poursuite de ce type de cybercriminalité en Turquie est délicate en raison du manque de preuves suffisantes. Il est difficile de remonter à la source des faux comptes, car la plupart proviennent de l'étranger.

Yzabel a eu le cœur brisé, elle voulait tourner la page et espère que son film lui permettra de le faire.

Mais elle a un message pour tous ceux qui se font piéger par les deepfake ou les usurpations d'identité.

"Nous devons nous défendre. Nous devons chasser ces amants fantômes. Je pense que nous ne parlons pas assez de cela parce que nous avons honte", dit-elle.

Malgré l'embarras de perdre de l'argent à cause de ces arnaques, elle encourage les gens à partager leurs expériences avec leurs familles et leurs amis.

"Nous devons prendre la possession de la réalité. Nous sommes sur ces applications parce que nous voulons être aimés et nous voulons aimer. Elles sont comme des drogues ; on en veut toujours plus. On se perd dans cette affection virtuelle".

"Ces plateformes sont bonnes pour rencontrer de nouvelles personnes, mais vous devez les rencontrer en personne très rapidement. La connexion réelle ne doit pas être perdue, car si c'est le cas, alors vous commencez à vous sentir très seul."

***Murat n'est pas le vrai nom du chirurgien - son identité a été protégée à sa demande.

L'" hameçonnage" consiste à créer un faux profil en ligne pour tromper les personnes qui cherchent l'amour, généralement pour leur soutirer de l'argent.

Au Royaume-Uni, la police met en garde contre les escroqueries à la romance en affirmant qu'elles se donnent généralement beaucoup de mal pour gagner la confiance de leurs cibles et les convaincre qu'elles sont dans une relation authentique. Elles utilisent un langage qui les manipule, les persuade et les exploite afin que les demandes d'argent ne déclenchent pas de signaux d'alarme.

Une enquête pour UK Finance a suggéré qu'il y avait une augmentation de 20 % de la fraude amoureuse impliquant des virements bancaires entre janvier et novembre 2020 par rapport à l'année précédente, la valeur totale de ces escroqueries ayant augmenté de 12 % pour atteindre 18,5 millions de livres (plus de 25 millions de dollars).

En 2019, la même enquête a révélé que 27 % des personnes qui utilisaient des sites de rencontre avaient fait l'objet d'une tentative d'hameçonnage par le chat.

Pour éviter de tomber dans une arnaque d'hameçonnage :

Posez beaucoup de questions. Ne vous fiez pas simplement aux informations données dans le profil en ligne d'une personne.

Utilisez l'internet comme un outil pour rechercher ailleurs des informations et les comptes de médias sociaux de la personne avec laquelle vous discutez.

Parlez à vos amis et à votre famille. Laissez-vous guider par d'autres personnes pour savoir si le profil semble authentique.

Discutez sur le site de rencontres. Évitez de donner votre numéro personnel ou votre adresse électronique avant de faire réellement connaissance avec quelqu'un.

Ne donnez jamais d'argent. Si quelqu'un vous demande de l'argent sur un site de rencontres, ne lui en envoyez pas.

Qu'est-ce que le Deepfake (arnaque) ?

Le terme "deepfake" est utilisé de manière générique pour désigner toute vidéo dans laquelle les visages ont été soit échangés, soit modifiés numériquement à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

Il existe un grand nombre d'applications et de filtres permettant d'intervertir les visages sur des photos et des vidéos de manière très réaliste, mais tous n'utilisent pas l'IA.

Le terme "profond" vient de Deep Learning, une branche de l'IA qui utilise ce que l'on appelle les réseaux neutres. Les réseaux neutres sont un type de technique d'apprentissage automatique qui présente une certaine ressemblance avec le fonctionnement du cerveau humain.