Astronomie : la vie pourrait exister sur une planète en orbite autour d'une étoile "naine blanche"

il y a 31 minutes

"C'est la première fois que l'on voit quelque chose dans la zone habitable d'une naine blanche. Et il y a donc une possibilité de vie sur un autre monde en orbite autour d'elle", explique-t-il à BBC News.

Alors que les très grandes étoiles deviennent des trous noirs lorsqu'elles meurent, les plus petites, comme notre propre Soleil, deviennent des naines blanches - des étoiles qui ont épuisé leur combustible nucléaire et perdu leurs couches externes.

Elles ont généralement la taille d'une planète et émettent une lumière blanc bleuté lorsqu'elles se forment.

La planète possible, qui se trouve à 117 années-lumière de la Terre, serait 60 fois plus proche de l'étoile que notre planète ne l'est du Soleil.