Fusion nucléaire : la percée scientifique capitale dans l'exploitation de la source d'énergie des étoiles

il y a 22 minutes

Si la fusion nucléaire - semblable à celle qui se produit dans les étoiles - peut être recréée avec succès sur Terre, elle offre la possibilité de fournir des quantités pratiquement illimitées d'énergie à faible émission de carbone et à faible rayonnement.

C'est plus du double de ce qui avait été obtenu lors de tests similaires en 1997.

Il ne s'agit pas d'une production massive d'énergie, juste assez pour faire bouillir environ 60 bouilloires d'eau. Mais ce qui est important, c'est qu'il valide les choix de conception qui ont été faits pour un réacteur de fusion encore plus grand, actuellement en construction en France, le réacteur thermonucléaire expérimental international, connu sous l'acronyme ITER.

"Nous avons montré que nous pouvons créer une mini-étoile à l'intérieur de notre machine et la maintenir pendant cinq secondes et obtenir des performances élevées, ce qui nous fait vraiment passer à une nouvelle étape."

Le complexe ITER, situé dans le sud de la France, est soutenu par un consortium de gouvernements mondiaux, dont les États membres de l'UE, les États-Unis, la Chine et la Russie.

Cela présente des avantages, car l'exploitation des centrales électriques du futur basées sur la fusion ne produirait pas de gaz à effet de serre et générerait également de très petites quantités de déchets radioactifs à courte durée de vie.

"Les enjeux étaient élevés et le fait que nous ayons réussi ce que nous avons fait est dû à l'intelligence des gens et à leur confiance dans l'effort scientifique", confie le professeur à la BBC.

La solution trouvée

À des pressions beaucoup plus faibles que celles qu'il est possible de recréer sur Terre, les températures permettant de produire la fusion doivent être beaucoup plus élevées, supérieures à 100 millions de degrés Celsius.