Nutrition : "pourquoi je n'arrive pas à prendre du poids ?"

Giulia Granchi

BBC News Brésil

il y a 31 minutes

Crédit photo, Archive personnelle Légende image, Vivian Gomes, 27 ans, mesure 1,62 m et pèse 46 kg, et essaie de prendre du poids

Si des milliers de personnes essaient de perdre du poids pour des raisons esthétiques ou de santé, il y a aussi celles qui, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à prendre du poids.

Les raisons pour lesquelles on ne prend pas de kilos vont des caractéristiques génétiques, comme un métabolisme de base élevé (la quantité d'énergie que le corps dépense simplement pour rester en vie) hérité de la famille, à l'utilisation de médicaments spécifiques ou de maladies comme l'hyperthyroïdie, le diabète et des conditions psychiatriques comme la dépression ou l'anxiété chronique.

Pour Vivian Gomes, 27 ans, médecin fraîchement diplômée, il n'y a jamais eu de doute quant à la raison pour laquelle elle lutte pour faire pencher la balance : elle a hérité son biotype de son père, qui était plutôt grand et mince.

Mesurant 1,62 mètre, elle pèse aujourd'hui 46 kilos et tente toujours de prendre du poids, bien que ses gardes en tant que médecin généraliste interfèrent avec l'organisation de sa routine alimentaire.

"C'est une insatisfaction avec laquelle je vis depuis que je suis petite. J'ai subi des brimades, j'ai écouté des blagues qui se répètent et finissent par faire mal", se souvient-elle.

Aujourd'hui encore, elle pense que son apparence peut nuire à sa crédibilité en tant que professionnelle de la santé. "C'est peut-être une impression que j'ai à cause de tout ce que j'ai vécu, mais j'entends des commentaires comme "les enfants peuvent-ils travailler ?" ou des patients qui me demandent quel âge j'ai parce que je suis trop petite.

Pendant son enfance et son adolescence, elle a tout essayé, des régimes amaigrissants à l'utilisation de compléments alimentaires tels que les hypercaloriques. "Le problème est que je n'ai rien suivi consciencieusement, donc ça n'a pas marché."

L'objectif est devenu encore plus difficile à atteindre lorsque, il y a sept ans, on lui a diagnostiqué un syndrome du côlon irritable, un trouble qui provoque des douleurs abdominales et des épisodes de diarrhée, entraînant une perte de poids.

"Mon régime alimentaire est devenu beaucoup plus restreint et c'est un énorme stress de devoir penser à chaque repas pendant les jours où je suis en service. Je finis par ne plus pouvoir suivre toutes les directives du nutritionniste, même si je continue à faire de la musculation presque tous les jours pour essayer de prendre de la masse", dit-elle.

Exercices pour prendre des kilos

Aller à la salle de sport tous les jours peut sembler contre-intuitif pour quelqu'un qui cherche à prendre du poids, mais se concentrer sur des exercices de force et d'endurance est une excellente stratégie, complétée par un menu équilibré, pour prendre du poids de manière saine.

"L'augmentation du pourcentage de graisse peut à elle seule entraîner des problèmes de santé, comme un risque accru de maladies cardiovasculaires", explique la nutritionniste Clarissa Fujiwara, coordinatrice de la nutrition à la Childhood Obesity League de l'Hospital de Clínicas de l'Université de Sao Paulo au Brésil.

Existe-t-il un régime spécifique pour la prise de poids ?

Il n'y a pas de menu spécifique ou de recettes magiques à suivre pour prendre du poids. Que ce soit pour augmenter le pourcentage de graisse ou la masse maigre, la ligne directrice est similaire : augmenter principalement l'apport calorique.

"Ce qui fera la différence, c'est la qualité des aliments consommés et l'activité physique choisie", explique la nutritionniste Marcella Garcez, directrice et professeur du cours national de nutrition de l'Association brésilienne de nutrition.

Mais avant de définir le régime, le plus important est d'écarter l'existence d'éventuelles pathologies. "Une investigation clinique peut empêcher un problème plus grave de progresser à l'insu du patient", explique le médecin.

"J'avais l'habitude de boire un complément minéral pour l'anémie avec des œufs de canard"

Silvia Madeira, aujourd'hui âgée de 56 ans, a commencé à essayer de changer son corps de la bonne manière : à 19 ans, elle a consulté un médecin pour comprendre pourquoi, du haut de son 1,63 mètre, elle ne pouvait pas peser plus de 49 kilos.

Mais, sans diagnostic pour justifier son faible poids, elle a commencé à essayer de prendre du poids toute seule.

Par exemple, elle a inclus dans sa routine alimentaire un complément minéral pour l'anémie créé en 1990, appelé Biotonic Fontoura, secoué avec un œuf de canard dans sa coquille.

Crédit photo, Archive personnelle Légende image, Silvana Madeira, aujourd'hui âgée de 56 ans, a demandé une aide médicale à 19 ans pour comprendre pourquoi, du haut de ses 1,63 m, elle ne pouvait pas peser plus de 49 kg

À l'époque, on pensait que ce mélange pouvait aider ceux qui voulaient prendre du poids. Mais ni cette méthode ni le fait de manger beaucoup de nourriture ne lui ont donné les résultats escomptés.

C'est alors qu'un ami ayant une physionomie similaire à la sienne lui a donné un conseil qui n'était pas recommandé par les experts : l'utilisation de stéroïdes anabolisants.

"Je suis allée chez le médecin et, même si je ne connaissais pas les risques ou la substance, j'ai quitté le cabinet avec une ordonnance pour acheter les injections. J'ai pris six kilos très rapidement", raconte Silvana, qui a perdu à nouveau du poids quelques mois plus tard.

En plus d'être insoutenable, l'utilisation de stéroïdes augmente le risque de cardiomyopathies, en surchargeant le foie et en diminuant le cholestérol HDL (considéré comme un protecteur cardiovasculaire). Il existe également des conséquences spécifiques au sexe : les femmes peuvent souffrir de facteurs tels que l'hypertrophie du clitoris et l'augmentation de l'acné, tandis que les hommes peuvent devenir plus agressifs.

Aujourd'hui, avec un métabolisme plus lent dû à l'âge, et ayant remplacé la cigarette par une alimentation plus riche, Silvana a pris du poids. "Mes jambes sont toujours minces, mais il est maintenant beaucoup plus difficile de perdre des kilos."

Une prise de poids saine est possible

Pour prendre du poids de manière saine et permanente, la clé est de faire de bons choix alimentaires et de changer ses habitudes, notamment en faisant de l'exercice.

Des experts interrogés par BBC News Brésil indiquent quelques lignes directrices de base à cet égard.

1. Mangez plus de calories saines

La première recommandation consiste à absorber plus de calories que vous n'en dépensez.

Elle est calculée par la dépense métabolique de base, un taux mesuré par des appareils de bioimpédance (courants dans les cabinets médicaux) ou par la formule de Hertz Benedict, qui prend en compte des caractéristiques telles que le sexe, le poids, la taille et l'âge.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour prendre du poids, vous devez absorber plus de calories que vo

Une fois que le nutritionniste dispose du résultat, il est possible de se concentrer sur un menu stratégique en augmentant la quantité de calories, qui ne doit pas provenir de n'importe quel type d'aliments.

"L'une des grandes erreurs est de vouloir grossir en mangeant des fritures, des sucreries et autres aliments ultra-transformés. Même si vous avez un poids insuffisant, il est possible de devenir un "faux gros", avec un indice de graisse élevé et les risques pour la santé que cela comporte", explique M. Garcez.

Le régime doit être aussi sain que celui d'une personne qui veut perdre du poids, à la différence que les aliments sains tels que les fruits, les légumes, les noix et les viandes ont une limite de consommation nettement plus élevée.

2. Intercaler les repas

"En plus des trois repas principaux, il faut prendre l'habitude d'intercaler d'autres repas", explique le nutritionniste de la faculté de médecine de l'université de Sao Paulo.

Une personne peut avoir l'habitude de ne pas manger beaucoup et se sentir rapidement rassasiée, même après un petit repas.

Par conséquent, grignoter tout au long de la journée est une bonne stratégie pour augmenter la consommation sans se sentir rassasié.

Un conseil, souligne Fujiwara, est d'opter pour des aliments à forte densité calorique et moins volumineux, comme les fruits secs, l'huile d'olive (pour assaisonner les aliments) et les oléagineux.

3. Respecter le temps du corps

Pour que le gain soit constant et que la personne ne perde pas de poids rapidement, il faut un changement progressif des habitudes qui facilite le maintien de la nouvelle routine.

"Prendre du poids d'un seul coup n'est pas idéal, pas plus que la perte de poids rapide. Une estimation saine pour un adulte est de prendre en moyenne un ou deux kilos par mois, en fonction de sa taille", explique la nutritionniste.

4. Suppléments, avec l'aide d'un expert

Le jour où une personne n'est pas en mesure de consommer les calories prévues, elle peut s'aider en prenant un complément riche en calories.

"Une portion contient environ 600 calories, principalement des glucides. C'est l'équivalent de quatre pains français, une quantité que de nombreux patients ne peuvent pas manger", explique M. Fujiwara.

Mais les experts avertissent que ces boissons ne doivent être prises que sur prescription médicale, afin qu'elles ne finissent pas par remplacer les aliments.