Santé mentale : quels sont les symptômes de l'anxiété et en quoi diffère-t-elle de la dépression ?

Cristiane Martins

BBC News Brésil, Londres

il y a une heure

Légende image,

L'anxiété est courante dans le monde entier.

"Il s'agit d'une sensation diffuse de malaise, d'un sentiment désagréable d'appréhension qui s'accompagne souvent de tension, d'anticipation de scénarios à risque, souvent irréalistes, et de différentes manifestations physiques", explique la psychiatre Gabriela Bezerra de Menezes, chercheuse à l'Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ).

C'est comme un signal d'alarme du corps face à un danger.

L'anxiété est l'une des principales causes d'absentéisme au travail dans le monde. Et au moins un tiers de la population mondiale sera touché au cours de sa vie, y compris les enfants et les adolescents.

Selon une enquête de l'Institut Ipsos, la pandémie de coronavirus a détérioré la santé mentale de près de la moitié des adultes dans 30 pays.

Mais à quel moment cette "première" anxiété, telle que l'inquiétude, la peur ou le malaise à la veille d'un événement majeur, devient-elle une "seconde" anxiété, ou plutôt un problème de santé si débilitant que beaucoup se sentent paralysés au point d'être incapables de travailler ?

Cela se produit généralement lorsque la réponse naturelle à la menace ou à l'incertitude devient trop intense ou trop fréquente, ce qui entraîne des troubles de la santé mentale avec des symptômes tels que nausées, essoufflement, perte d'appétit, insomnie, vertiges, transpiration, fatigue, malaise gastrique, palpitations cardiaques et incapacité à rencontrer des gens ou à quitter la maison.

Les spécialistes ne sont toujours pas sûrs des causes de tout cela, mais ils ont déjà quelques réponses sur le moment où il faut demander de l'aide, les déclencheurs les plus courants, les traitements les plus efficaces et le lien étroit entre les troubles anxieux et d'autres maladies.

"Les troubles anxieux se manifestent rarement de manière isolée. Des troubles mentaux comorbides, tels que la dépression et les troubles liés à la consommation de substances psychoactives, apparaissent dans 60 à 90 % des cas", explique Antônio Geraldo da Silva, président de l'Association brésilienne de psychiatrie, dans une interview accordée à BBC News Brazil.

Malgré le grand nombre de personnes concernées et les différentes études sur l'anxiété, il est important de préciser qu'elle reste un défi majeur pour les spécialistes.

Légende image, Les experts affirment qu'il est nécessaire d'examiner de plus près l'anxiété et de demander l'aide d'un professionnel lorsqu'elle devient constante et affecte la qualité de vie

"Les troubles anxieux sont souvent sous-diagnostiqués et on estime que la moitié des personnes ne reçoivent pas le bon diagnostic", explique Menezes, qui est également superviseur clinique et chercheur du programme "Anxiété, obsessions et compulsions" de l'Institut de psychiatrie de l'UFRJ et professeur à l'Université fédérale Fluminense (UFF).

Les experts disent qu'il faut regarder de plus près et demander l'aide d'un professionnel lorsque l'anxiété devient constante, qu'elle affecte votre qualité de vie et qu'elle implique bien plus que le facteur déclenchant.

Plus concrètement, lorsque vous avez du mal à faire face et à accomplir vos tâches quotidiennes, lorsque vous êtes stressé ou trop inquiet pour de petites choses, ou lorsque ce sentiment d'anxiété (comme un estomac serré) dure des jours entiers.

Cela s'ajoute aux symptômes mentionnés ci-dessus, tels que les sautes d'humeur, les difficultés de concentration, la transpiration et les vertiges.

On parle beaucoup de l'impact de la vie moderne, des médias sociaux et de la pandémie de covid-19 sur l'anxiété généralisée, mais ce phénomène n'est pas nouveau.

Sénèque, un philosophe andalou qui avait l'habitude de se préparer au pire, avait déjà attiré l'attention sur les comportements anxieux dans l'Empire romain.

Au début du XVIIe siècle, le dramaturge anglais William Shakespeare a observé et écrit sur des personnages au comportement anxieux et obsessionnel, tels que Lady Macbeth et Hamlet lui-même.

Trois siècles plus tard, le psychanalyste autrichien Sigmund Freud a analysé cliniquement le phénomène des attaques de panique, à une époque où les termes scientifiques et diagnostiques pour ce problème de santé mentale n'existaient pas encore.

Il existe également une perspective évolutionniste à ce sujet.

Selon le National Health Service (NHS) britannique, l'anxiété est une réaction naturelle du corps humain souvent liée à ce que l'on appelle la "lutte ou la fuite", qui est une sorte d'instinct de conservation d'un animal entouré de prédateurs dans la nature.

Le corps, par le biais d'instruments tels que le système nerveux et les hormones, détecte le danger, attire l'attention sur lui, favorise des changements dans l'organisme - comme une accélération du rythme cardiaque - et délivre une dose d'adrénaline en réaction.

Légende image, On parle beaucoup de l'impact de la vie moderne, des médias sociaux et de la pandémie de covid-19 sur l'anxiété généralisée, mais ce phénomène n'est pas nouveau

Le problème est lorsque cela est excessif et quotidien.

Et lorsque le déclencheur de cette anxiété excessive est de nature différente et multiple, comme l'environnement, la génétique, la psychologie et le développement.

Il peut s'agir d'une situation spécifique et concrète, comme la maladie d'un proche, la perte d'un emploi, une situation de violence, la peur d'être gêné en public.

Mais souvent, cette anxiété excessive provient aussi de quelque chose que la personne ne sait même pas de quoi il s'agit.

Ou bien la personne sait d'où elle vient et comprend qu'il n'y a aucune raison à cette réaction excessive, mais ne peut toujours pas la contrôler.

"L'anxiété devient pathologique lorsqu'elle commence à interférer dans la vie de l'individu, en l'impactant négativement et en générant de la souffrance, un inconfort émotionnel et une perte de qualité de vie", explique Menezes, de l'UFRJ.

Dans ces situations, il convient de demander l'aide d'un service spécialisé pour évaluer la présence d'un éventuel trouble anxieux", ajoute-t-il.

Certaines personnes rencontrent des problèmes ou des obstacles dans la recherche de soins spécialisés et sont capables d'avancer dans ce processus en en parlant avec leur famille ou leurs amis, par exemple.

Cette situation peut également s'avérer très difficile pour les enfants et les adolescents, un groupe très touché par les problèmes de santé mentale et qui a du mal à exposer ces symptômes et à demander de l'aide, surtout maintenant pendant la pandémie.

Une étude menée par le professeur et psychiatre Guilherme Polanczyk, de l'Université de São Paulo (USP), auprès d'environ 6 000 jeunes âgés de 5 à 17 ans, a montré en octobre 2021 que 36 % d'entre eux présentaient des symptômes d'anxiété et de dépression à des niveaux nécessitant une évaluation clinique.

Une partie de cette situation est liée aux craintes liées au covid-19 et aux restrictions sur la circulation des personnes adoptées par les responsables gouvernementaux pour prévenir la propagation du coronavirus, comme la fermeture des écoles.

Légende image, L'anxiété peut également toucher les enfants et les adolescents

Quels sont les principaux traitements des troubles anxieux ?

Le traitement des patients souffrant de troubles anxieux consiste à identifier l'intensité et la gravité de leur état de santé spécifique.

Les principales formes de traitement sont thérapeutiques (avec un psychologue, un psychothérapeute ou un psychanalyste), ainsi que psychiatriques et pharmacothérapeutiques (avec la psychiatrie et la psychothérapie).

Mais chaque cas est différent et le meilleur traitement doit être défini par le professionnel de santé qui accompagne le patient.

"Dans le cas de troubles anxieux plus légers, un traitement par psychothérapie seule peut être recommandé", explique Silva, de l'Association brésilienne de psychiatrie.

"Pour les affections modérées ou graves, il est nécessaire d'associer la psychothérapie aux médicaments ; c'est la forme de traitement la plus efficace, avec la meilleure réponse et la meilleure qualité de vie", ajoute-t-il.

La psychologue Juliana Vieira Almeida Silva, auteur du livre Ansiedade, Medo e Preocupações : Manual da Mente Tranquila, cite la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) comme l'une des principales interventions les plus efficaces, qui apprend au patient - par le biais d'une conversation entre le patient et le thérapeute - à identifier et à traiter les pensées, croyances et sentiments négatifs, en brisant le cycle qui les entoure.

Selon cette approche, explique Almeida Silva, "les troubles psychologiques résultent d'une manière déformée de percevoir les faits de la vie quotidienne, ce qui influence le comportement et affecte, la plupart du temps, la vie de la personne".

Outre les traitements traditionnels mentionnés ci-dessus, il existe d'autres outils de prise de conscience et de soins personnels qui peuvent aider à lutter contre l'anxiété, comme la méditation, les techniques de prise de conscience et de respiration, la psychoéducation (connaître son état et le partager avec les membres de la famille, réfléchir et parler de son état, et faire en sorte que le patient se sente plus actif dans son rétablissement).

L'exercice physique (comme la marche), les changements alimentaires, la tenue d'un journal (écriture des pensées et des sentiments) et l'identification d'activités qui font du bien (pour certains, il peut s'agir d'écouter de la musique, par exemple) peuvent également aider.

Les groupes de soutien, qu'ils soient virtuels ou en face à face, peuvent également être utiles à certaines personnes pour échanger des expériences et des options d'adaptation, ainsi que pour comprendre qu'elles ne sont pas seules à affronter tout cela.

Légende image, Il existe plusieurs déclencheurs du comportement anxieux

Certaines personnes trouvent également avantage à éviter les aliments qui peuvent aggraver les symptômes, comme la caféine, ou les substances psychoactives qui peuvent avoir le même effet négatif, comme l'alcool.

En outre, Mme Silva indique que "pour atténuer les symptômes, nous suggérons, dans la mesure du possible, de s'éloigner des déclencheurs possibles".

"Par exemple, si le travail est un facteur aggravant direct de l'anxiété, nous pouvons demander un congé d'absence du travail aussi longtemps que nécessaire", ajoute-t-elle.

Tout cela peut sembler simple et pratique, mais Menezes, de l'UFF et de l'Institut de psychiatrie de l'UFRJ, souligne qu'il existe encore de nombreux problèmes, obstacles et défis liés à ces troubles anxieux.

Selon elle, de nombreux patients ne sont pas diagnostiqués, la moitié sont mal diagnostiqués et seulement un tiers ont accès au bon traitement.

En outre, le spécialiste estime que la situation est aggravée parce que, "malgré les preuves de l'efficacité des différentes interventions, il y a une longue période de temps entre l'apparition des symptômes et la recherche d'un traitement".

Mais les conséquences ne se limitent pas à la vie du patient.

"L'impact sur le système de soins de santé reste important, non seulement en raison des dépenses liées au traitement, mais aussi en raison du recours plus fréquent à des soins médicaux pour des symptômes physiques résultant de l'anxiété", explique le psychiatre.

Quelle est la différence entre l'anxiété et la dépression ?

"L'anxiété et la dépression paralysent toutes deux l'individu et sont considérées comme des maladies qui nuisent à la qualité de vie et au plaisir de faire des activités qui étaient autrefois agréables.

Ce sont des troubles qui vont de pair, mais chacun a ses propres symptômes et un traitement approprié", explique Mme Silva.

Selon le psychiatre, la principale différence réside dans le fait que l'anxiété se caractérise par une peur et une détresse constantes, tandis que la dépression est généralement un trouble dans lequel la personne se sent déprimée et n'a pas de motivation ou d'intérêt pour effectuer des tâches qui étaient auparavant satisfaisantes.

En général, la présence d'un trouble anxieux est considérée comme un facteur de risque de dépression et vice versa. Mais pourquoi ?

Selon un groupe de huit chercheurs de l'université de Groningue, aux Pays-Bas, il existe une perspective de réseau interconnecté dans le domaine de la psychopathologie (le volet de la science consacré à la santé mentale).

Ils expliquent qu'un trouble psychiatrique a tendance à générer des symptômes qui déclenchent de nouveaux troubles.

Par exemple, se sentir léthargique rend difficile de rester actif pendant la journée, ce qui se traduit ensuite par une augmentation de la tristesse et de l'agitation parce que la personne n'a pas réalisé ce qu'elle avait l'intention de faire", a détaillé le groupe de chercheurs dans un article publié en 2020.

Légende image, La présence d'un trouble anxieux est considérée comme un facteur de risque de dépression et vice versa

Les chercheurs ont suggéré la possibilité qu'il existe une sorte de pont d'états mentaux qui relierait l'anxiété et la dépression.

En outre, il existe plusieurs symptômes communs (et qui se chevauchent) dans ces deux troubles qui peuvent aider à comprendre la comorbidité entre les deux. C'est le cas de la douleur.

Selon l'université de Harvard, des études scientifiques montrent qu'il existe une relation anatomique entre l'anxiété, la dépression et la douleur, en particulier chez les patients souffrant d'affections chroniques telles que la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable, la lombalgie, les migraines et les douleurs neuropathiques (causées par des lésions nerveuses).

"Le cortex somatosensoriel (la partie du cerveau qui interprète les sensations telles que le toucher) interagit avec l'amygdale, l'hypothalamus et le gyrus cingulaire antérieur (zones qui régulent les émotions et la réponse au stress) pour générer l'expérience mentale et physique de la douleur. Ces mêmes régions contribuent également à l'anxiété et à la dépression", ajoute-t-il.

"En outre, deux neurotransmetteurs, la sérotonine et la noradrénaline, contribuent à la signalisation de la douleur dans le cerveau et le système nerveux. Ces neurotransmetteurs sont également liés à l'anxiété et à la dépression."

En outre, M. Silva, de l'Association brésilienne de psychiatrie, explique que des troubles mentaux comorbides (tels que l'anxiété et la dépression) apparaissent dans 60 à 90 % des cas et qu'il y a une augmentation des taux de troubles dépressifs et, dans une moindre mesure, de troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives dans les premières années du trouble anxieux.

Selon le psychiatre, la présence de ces pathologies dans l'enfance, l'adolescence ou au début de l'âge adulte "augmente le risque de troubles dépressifs et la probabilité d'une évolution vers une dépression majeure avec chronicité et tentatives de suicide".

En outre, des études scientifiques indiquent que "tous les troubles anxieux, en particulier le trouble panique, l'agoraphobie et le trouble d'anxiété sociale, sont des facteurs de risque importants pour le développement de troubles dépressifs et d'abus de substances", indique M. Silva.

Quels sont les principaux types de troubles anxieux ?

Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) de l'Association américaine de psychiatrie, le groupe des troubles anxieux comprend le trouble d'anxiété généralisée, le trouble panique, le trouble d'anxiété sociale, l'agoraphobie, la phobie spécifique, le trouble d'anxiété de séparation et le mutisme sélectif.

"Bien qu'ils ne fassent plus partie du groupe des troubles anxieux, le trouble obsessionnel compulsif (TOC) et le trouble de stress post-traumatique partagent de nombreuses caractéristiques avec ces derniers, notamment la présence fréquente de symptômes anxieux", explique Menezes.

Le trouble obsessionnel compulsif (TOC), mentionné par le psychiatre, est souvent décrit comme une affection chronique dans laquelle le cerveau est affecté par des pensées, des idées ou des images pénibles, ce qui génère encore plus d'anxiété.

Il se caractérise par des actes et des comportements mentaux répétitifs, ainsi que par des compulsions.

D'une manière générale, le syndrome de stress post-traumatique survient chez les patients qui ont vécu un événement traumatique tel qu'un accident, un abus sexuel, un enlèvement, et génère des symptômes physiques et psychologiques tels que des pensées intrusives et des souvenirs involontaires répétés.

Légende image, Des études scientifiques indiquent qu'il existe une relation anatomique entre l'anxiété, la dépression et la douleur

Selon le service de santé publique britannique (NHS), un patient souffrant du syndrome de stress post-traumatique revit l'épisode traumatique par des flashbacks ou des cauchemars.

Ils peuvent avoir des difficultés à dormir et à se concentrer, et peuvent ressentir de l'irritation et de la culpabilité.

Ces patients ont tendance à éviter les situations ou les personnes qui leur rappellent l'événement traumatique.

Almeida Silva, psychologue et également professeur à l'Univali, explique à BBC News Brazil que les troubles anxieux vont de pair avec d'autres comorbidités.

"Par exemple, un patient peut souffrir à la fois d'un trouble anxieux généralisé (TAG) et d'un trouble panique", explique-t-elle.

Le TAG, ou trouble anxieux généralisé, est généralement décrit comme une anxiété excessive et constante qui affecte les activités quotidiennes du patient, se manifestant presque tous les jours pendant au moins 6 mois.

Le système de santé publique britannique définit le TAG comme une affection de longue durée qui provoque de l'anxiété à propos de plusieurs types de problèmes et de situations, plutôt que d'un événement spécifique.

Les patients atteints de TAG se sentent anxieux la plupart du temps et peuvent avoir du mal à se souvenir de la dernière fois où ils se sont sentis détendus. Il est donc fréquent que, lorsqu'une pensée anxieuse est résolue, une autre semble prendre sa place.

Les experts définissent le trouble panique comme des attaques de panique fréquentes.

Ici, les symptômes sont à la fois physiques et psychologiques. Il est fréquent que les personnes subissant ces attaques confondent les symptômes d'une crise de panique avec ceux d'une crise cardiaque et se retrouvent aux urgences.

Les symptômes comprennent, entre autres, des douleurs thoraciques, des frissons, des palpitations, des sueurs et des sensations d'étouffement.

Selon l'American Psychiatric Association, une personne souffrant du trouble de l'anxiété de séparation ressent une anxiété persistante lorsque la personne avec laquelle elle a un lien très étroit (mère, père, conjoint, enfant) est séparée d'elle.