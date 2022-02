Tensions entre la Russie et l'Ukraine : la diplomatie peut-elle empêcher la guerre ?

Par James Landale

Correspondant diplomatique

il y a 11 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Les réservistes de la défense territoriale en Ukraine se préparent à une éventuelle invasion russe.

La perspective d'une guerre plus large en Ukraine est effrayante à envisager. Si la Russie devait envahir le pays, des milliers de personnes pourraient mourir. Beaucoup d'autres pourraient fuir.

Le coût économique serait grave, le coût humanitaire dévastateur.

Pourtant, la Russie continue de renforcer ses forces autour de l'Ukraine, et l'Occident continue de menacer de terribles conséquences si elle mettait un pied au-delà de la frontière.

Existe-t-il donc une issue diplomatique, une sortie de cette confrontation qui soit pacifique et durable ?

Les diplomates parlent d'une "bretelle de sortie", d'un moyen permettant à toutes les parties de quitter le chemin de la guerre. Mais trouver une telle voie n'est pas facile.

Tout compromis aurait un prix. Voici cependant quelques voies potentielles qui n'impliquent pas une issue militaire et donc sanglante.

L'Occident pourrait persuader le président Poutine de faire marche arrière

Dans ce scénario, les puissances occidentales dissuaderaient efficacement toute invasion en convainquant le président russe Vladimir Poutine que les coûts l'emporteraient sur les avantages.

Il serait persuadé que les pertes humaines, les sanctions économiques et les retombées diplomatiques seraient si importantes qu'il s'en sortirait moins bien même s'il réalisait des gains militaires sur le champ de bataille.

Il devrait craindre que l'Occident ne soutienne une insurrection militaire en Ukraine, l'enlisant ainsi dans une guerre coûteuse pendant des années.

M. Poutine devrait croire que ces coûts réduiraient son soutien interne et menaceraient ainsi son leadership.

Dans ce scénario, l'Occident devrait également permettre à M. Poutine de revendiquer une victoire diplomatique, en se présentant comme un protagoniste pacifique qui n'a pas voulu répondre militairement aux provocations de l'OTAN.

M. Poutine pourrait affirmer qu'il a enfin attiré l'attention de l'Occident et que ses dirigeants répondent à ce qu'ils appellent ses "préoccupations légitimes en matière de sécurité". La Russie aurait rappelé au monde qu'elle était une grande puissance et aurait renforcé sa présence au Belarus.

La difficulté de ce récit est qu'il serait tout aussi facile de soutenir que M. Poutine a échoué. Ses actions auraient uni l'Occident, conduit l'OTAN à rapprocher ses forces des frontières de la Russie et encouragé la Suède et la Finlande à envisager de rejoindre l'OTAN.

Le problème est que si M. Poutine souhaite contrôler l'Ukraine et saper l'OTAN, il y a peu de raisons pour qu'il fasse marche arrière maintenant.

L'OTAN et la Russie pourraient convenir d'un nouvel accord de sécurité

Les puissances occidentales ont clairement indiqué qu'elles ne feraient aucun compromis sur les principes fondamentaux, tels que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, son droit à demander l'adhésion à l'OTAN, qui doit avoir une "porte ouverte" à tout pays qui souhaite la rejoindre.

Mais les États-Unis et l'OTAN ont néanmoins accepté qu'un terrain d'entente puisse être trouvé sur des questions de sécurité européenne plus larges.

Il pourrait s'agir de relancer les accords de contrôle des armements devenus caducs afin de réduire le nombre de missiles de part et d'autre, de renforcer les mesures de confiance entre les forces russes et celles de l'OTAN, d'accroître la transparence des exercices militaires et de la localisation des missiles, et de coopérer en matière de tests d'armes antisatellites.

La Russie a déjà clairement indiqué que ces questions ne suffiraient pas à répondre à sa principale préoccupation, à savoir que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN se ferait au détriment de sa sécurité.

Mais si, par exemple, les déploiements de missiles de l'OTAN étaient considérablement réduits, cela pourrait répondre au moins à certaines préoccupations russes.

D'une certaine manière, Poutine a déjà fait des progrès dans ce domaine : l'Europe est nouvellement engagée dans un dialogue sur la sécurité aux conditions de la Russie.

L'Ukraine et la Russie pourraient relancer les accords de Minsk

Il s'agissait d'un ensemble d'accords négociés en 2014 et 2015 dans la capitale biélorusse, Minsk, qui visait à mettre fin à la guerre entre les forces gouvernementales et les rebelles soutenus par la Russie dans l'est de l'Ukraine.

Il a évidemment échoué - les combats se poursuivent. Mais il a au moins tracé une voie vers un cessez-le-feu et un règlement politique fondé sur une constitution plus fédérale.

Crédit photo, Russian defence ministry Légende image, Des milliers de soldats russes sont arrivés en Biélorussie pour des exercices militaires conjoints

Les politiciens occidentaux ont suggéré que la relance des accords de Minsk pourrait désormais être une solution à cette crise.

Le président français Emmanuel Macron aestime que Minsk est "la seule voie nous permettant de construire la paix".

Le secrétaire à la défense, Ben Wallace, affirme à l'émission Today de la BBC que le rétablissement de Minsk serait "un moyen fort de désescalade".

Le problème est que les dispositions de l'accord sont alambiquées et contestées.

Le Kremlin exige que l'Ukraine organise des élections locales pour donner du pouvoir aux politiciens pro-russes. Kiev veut que Moscou commence par désarmer et retirer les combattants russes.

Le principal différend porte sur le degré d'autonomie que Minsk accorderait aux enclaves séparatistes du Donbas. Kiev préconise une autonomie modeste. Moscou n'est pas d'accord et estime que Donetsk et Louhansk devraient avoir leur mot à dire sur la politique étrangère de l'Ukraine et donc un droit de veto sur l'adhésion à l'OTAN.

Et c'est là la grande crainte de Kiev : que la relance de Minsk soit un raccourci pour exclure toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN sans que les membres de l'OTAN aient à le dire explicitement. Un accord et un soutien populaire en Ukraine sont donc peu probables.

L'Ukraine pourrait devenir neutre, comme la Finlande

L'Ukraine pourrait-elle être persuadée d'adopter une certaine forme de neutralité ?

Selon certaines informations - démenties par la suite - des responsables français auraient suggéré à l'Ukraine de prendre la Finlande comme modèle.

La Finlande a adopté une neutralité formelle pendant la guerre froide. C'était un État indépendant, souverain et démocratique. Elle est restée - et reste - en dehors de l'OTAN.

Cela pourrait-il être attrayant pour Kiev ? Cela permettrait d'éviter une issue militaire. Elle pourrait, en théorie, satisfaire le désir de M. Poutine de voir l'Ukraine ne jamais rejoindre l'OTAN.

Et l'alliance n'aurait pas à faire de compromis sur sa politique de "porte ouverte" : L'Ukraine aurait fait son choix souverain de ne pas adhérer.

Mais l'Ukraine y serait-elle favorable ? Probablement pas, car la neutralité laisserait effectivement l'Ukraine ouverte à l'influence russe.

Il peut être difficile de faire respecter la neutralité, et la Russie en respecterait-elle les termes ? La neutralité serait une concession majeure de la part de Kiev, qui devrait abandonner ses aspirations euro-atlantiques.

La neutralité pourrait également rendre l'adhésion à l'Union européenne encore plus lointaine.

L'impasse actuelle pourrait devenir le statu quo

Serait-il possible que la confrontation actuelle s'éternise, mais que son intensité diminue avec le temps ?

La Russie pourrait lentement ramener ses troupes dans leurs casernes, en déclarant que les exercices sont terminés. Mais dans le même temps, de nombreux équipements militaires pourraient être laissés sur place, au cas où.

Moscou pourrait continuer à soutenir les forces rebelles dans le Donbas. Et pendant ce temps, la politique et l'économie de l'Ukraine continueraient d'être déstabilisées par la menace constante de la Russie.

De son côté, l'Occident maintiendrait une présence renforcée de l'OTAN en Europe de l'Est. Ses hommes politiques et ses diplomates continueraient à s'engager sporadiquement avec leurs homologues russes, où les pourparlers se poursuivraient - mais peu de progrès substantiels seraient réalisés.

L'Ukraine continuerait à se battre. Mais au moins, il n'y aura pas de guerre à grande échelle.

Et lentement, la confrontation disparaîtrait des gros titres et rejoindrait la longue liste des conflits gelés qui disparaissent de l'attention du public.

Aucune de ces options n'est facile ou probable. Elles impliquent toutes un compromis.

La crainte de Kiev est que l'Ukraine soit le pays qui doive faire le plus de compromis. Le calcul, cependant, est de savoir si la menace d'un conflit dévastateur est réelle et, dans l'affirmative, ce qui pourrait être fait pour l'éviter.