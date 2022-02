Covid : 1 milliard de doses de vaccins données - mais le système est-il défaillant ?

Par Stephanie Hegarty

Correspondante en démographie

Crédit photo, AFP Légende image, L'Afrique a toujours le taux d'utilisation des vaccins Covid le plus faible au monde

Cette semaine, le monde a franchi ce qui pourrait sembler être une étape encourageante : un milliard de doses de vaccins Covid ont été données à des pays qui n'avaient pas les moyens de les acheter. Mais 40 % de la population mondiale n'a toujours pas reçu la moindre dose.

Jusqu'à présent, 11 milliards de vaccins ont été produits, soit suffisamment pour vacciner deux fois chaque adulte dans le monde. Alors qu'est-ce qui ne va pas ?

"Aujourd'hui encore, plus de 70 % des vaccins sont destinés aux pays du G20, ce qui signifie que les 175 autres pays sont tout simplement perdants", explique Gordon Brown, ancien premier ministre britannique et actuel ambassadeur de l'Organisation mondiale de la santé pour le financement de la santé dans le monde.

En conséquence, la plupart des pays riches ont vacciné plus de 60 % de leur population, alors que la moyenne parmi les pays à faible revenu est de 10 %.

L'initiative Covax a été mise en place en 2020 pour garantir l'égalité d'accès aux vaccins pour les pays les plus pauvres, mais au premier semestre de l'année dernière, la concurrence pour l'accès était féroce.

Les pays riches réclamaient leurs commandes en premier. En avril 2021, le Royaume-Uni a réclamé cinq millions de doses AstraZeneca provenant d'une usine de production en Inde, mais à la mi-mai, plus de 4 000 personnes mouraient du Covid en Inde chaque jour. L'Inde a alors introduit une interdiction d'exportation.

Au milieu de tout cela, Covax est tombée à la fin de la file d'attente. Elle en est venue à dépendre des dons de doses excédentaires dont les pays plus riches n'avaient pas besoin. Mais cela signifiait que l'approvisionnement était irrégulier.

"Pour sa première livraison l'année dernière, le Kenya s'attendait à recevoir trois millions de doses et en a reçu 1,1 million. Puis, pendant trois mois, il n'a rien reçu", explique le docteur Catherine Kyobutungi, du Centre de recherche sur la population et la santé en Afrique, basé à Nairobi.

Le Kenya a dû modifier son plan de vaccination à plusieurs reprises pour s'adapter à cette livraison imprévisible et le Dr Kyobutungi estime que cela a gravement nui à la campagne de vaccination.

"Lorsque les gens étaient prêts à être vaccinés, ils sautaient d'un endroit à l'autre pour obtenir leur vaccin et ils étaient refusés. Qui a le temps d'aller à trois endroits différents pour obtenir un vaccin ?"

En octobre et novembre, d'importants lots de doses ont finalement commencé à arriver, mais des mois plus tard, la ville de Nairobi n'a atteint que 40 % de vaccination. De nombreuses régions rurales du pays sont plus proches de 5 %.

"Et la question est de savoir ce qui se passera le mois prochain, lorsque certaines de ces doses auront expiré. Nous pourrions revenir au point où nous étions".

En janvier, l'Ouganda indique avoir dû détruire 400 000 des 500 000 doses de vaccins Moderna qu'il avait reçues, car il n'avait pas été possible de les administrer avant leur date d'expiration.

Le Nigéria a détruit un million de doses de vaccin en décembre, annonçant qu'il n'accepterait plus les doses à courte durée de conservation. Environ un tiers du milliard de vaccins donnés n'a pas encore été administré - on ne sait pas exactement combien ont été gaspillés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des flacons de Covishield, le vaccin contre le coronavirus Covid-19 d'AstraZeneca-Oxford, sont produits à l'Institut indien du sérum

Certains pays africains ont également été frustrés dans leurs tentatives d'achat de vaccins. Comme pour les dons de vaccins Covax, les commandes n'ont souvent pas été honorées quand elles étaient nécessaires.

Pendant ce temps, le virus se propage et mute.

Selon le Dr Kyobutungi, il est important d'agir rapidement.

"Il est inutile d'attendre la fin de l'année prochaine pour vacciner le monde entier".

Si une variante résistante au vaccin émerge, de nombreux activistes s'inquiètent du fait que nous risquons de nous retrouver dans la même bataille acharnée pour tout nouveau vaccin.

La seule façon d'accroître l'offre dans le monde, affirment-ils, est de partager le savoir-faire pour permettre à davantage de fabricants de produire des vaccins à ARNm, qui ont le potentiel d'être adaptés et produits rapidement.

L'OMS semble être d'accord. Son chef, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, était en Afrique du Sud vendredi [11 février] pour visiter un projet soutenu par l'OMS visant à fabriquer des vaccins à ARNm en Afrique. Les scientifiques de ce pays ont réussi à fabriquer une copie du vaccin Moderna.

Jusqu'à présent, Pfizer résiste à l'idée de partager plus largement sa technologie et son savoir-faire. Son partenaire BioNTech est accusé, dans un article du British Medical Journal, de tenter de contrecarrer les efforts de l'Afrique du Sud.

BioNTech affirme qu'elle s'engage à soutenir la mise en place de solutions durables de fabrication d'ARNm en Afrique, "se concentre sur le développement de solutions et n'a aucun intérêt à affecter les autres initiatives en cours ou potentielles".

Bien qu'il soit l'un des vaccins les plus chers, le vaccin Pfizer BioNTech est celui qui fait l'objet du plus grand nombre de dons. Selon la société d'analyse scientifique Airfinity, la majeure partie de ces dons provient des États-Unis et de l'Union européenne, qui les ont achetés à l'entreprise.

Airfinity a calculé que les revenus potentiels de Pfizer provenant uniquement des dons pourraient s'élever à 2,4 milliards de dollars et ceux de Moderna à 2,1 milliards de dollars. Jusqu'à récemment, AstraZeneca vendait son vaccin au prix de revient.