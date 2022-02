Biotechnologie : des yeux bioniques pour aider les malvoyants à voir

Par Bernd Debusmann Jr

Journaliste économique

il y a 27 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les systèmes d'yeux bioniques existants sont dotés d'une puce fixée sur la rétine du patient, qui se connecte sans fil à une caméra fixée sur des lunettes

Il était une fois des moutons australiens peu ordinaires, dotés d'une vue exceptionnellement fine.

Le petit troupeau a passé trois mois l'année dernière avec des yeux artificiels bioniques, implantés chirurgicalement derrière leur rétine.

Ces moutons faisaient partie d'un essai médical visant à aider les personnes atteintes de certains types de cécité à retrouver la vue.

L'objectif spécifique du test sur les moutons était de voir si le dispositif en question, le Phoenix 99, provoquait des réactions physiques indésirables.

L'œil bionique aurait été bien toléré par les animaux. Par conséquent, une demande a été déposée pour commencer les tests sur des patients humains.

Le projet est mené par une équipe de chercheurs de l'université de Sydney et de l'université de Nouvelle-Galles du Sud.

Le Phoenix 99 est relié sans fil à une petite caméra fixée à une paire de lunettes. Il fonctionne en stimulant la rétine de l'utilisateur. La rétine est la couche de cellules sensibles à la lumière située au fond de l'œil qui convertit la lumière en messages électriques, envoyés au cerveau via le nerf optique et transformés en ce que nous voyons.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Gros plan sur le minuscule système Phoenix 99, dont on espère qu'il fera bientôt l'objet d'essais sur l'homme

Le dispositif Phoenix 99 est capable de contourner les cellules défectueuses de la rétine et de "stimuler" celles qui sont encore capables de fonctionner.

"Il n'y a pas eu de réactions inattendues des tissus autour du dispositif, et nous pensons qu'il pourrait rester en place pendant de nombreuses années", déclare Samuel Eggenberger, ingénieur biomédical à l'école d'ingénierie biomédicale de l'université de Sydney.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent d'une forme de déficience visuelle allant d'un niveau léger à la cécité totale. Selon l'OMS, l'impact financier de cette situation, en termes de perte de productivité, représente plus de 25 milliards de dollars (19 milliards de livres) par an pour l'économie mondiale.

L'utilisation de systèmes oculaires bioniques pour aider à traiter la cécité est une industrie qui n'en est encore qu'à ses débuts, mais les développements technologiques progressant rapidement, un rapport prévoit que le secteur vaudra 426 millions de dollars d'ici 2028.

"Les progrès technologiques ont redéfini l'ophtalmologie", explique le Dr Diane Hilal-Campo, ophtalmologue dans le New Jersey. "Les innovations ont non seulement rendu le diagnostic plus facile et plus précis, mais ont transformé les soins aux patients pour le mieux."

Elle cite en exemple un œil bionique qui a déjà été posé sur plus de 350 personnes dans le monde : Argus II de la société américaine Second Sight.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Turque Dilek Umran Ozturk a reçu un implant Argus II en 2015, qui lui a permis de voir la forme légère des personnes et des formes pour la première fois

Celui-ci fonctionne de la même manière que le Phoenix 99, et la version initiale a été installée sur un patient dès 2011.

Second Sight continue maintenant à travailler sur un nouveau produit appelé Orion. Il s'agit d'un implant cérébral. L'entreprise affirme que son objectif est de pouvoir traiter presque toutes les formes de cécité profonde. Le projet en est encore aux premières phases cliniques.

Parmi les autres systèmes d'yeux bioniques, citons le dispositif Prima, qui a été mis au point par la société française Pixium Vision, et le Bionic Eye System d'une autre équipe australienne, Bionic Vision Technologies.

Selon le Dr Hilal-Campo, l'un des problèmes actuels est le coût élevé de la technologie, qui la rend "accessible à très peu de personnes". L'Argus II, par exemple, coûte environ 150 000 dollars.

Elle ajoute que, comme la technologie n'en est qu'à ses débuts, les résultats sont encore loin d'être parfaits. "Je ne doute pas que cette technologie ait transformé la vie des patients qui ont eu la chance de recevoir ces implants", déclare le Dr Hilal-Campo. "Actuellement, cependant, la technologie est limitée, ne permettant que la perception de la lumière et des ombres, et, dans une certaine mesure, des formes.

Crédit photo, Hilal Campo Légende image, Selon Dr Hilal-Campo, le coût des yeux bioniques doit baisser considérablement

"[Pourtant] je suis optimiste. Je pense que dans les années à venir, les entreprises de biotechnologie continueront à trouver de nouveaux moyens pour aider à restaurer la vue chez les personnes ayant perdu la vue."

Bhavin Shah, un optométriste basé à Londres, convient que les yeux bioniques ont encore un long chemin à parcourir. Il les compare aux appareils photo numériques, qui ont été inventés pour la première fois en 1975, et ont ensuite mis des décennies avant d'être largement disponibles.

"Je pense qu'une fois que la qualité de la technologie aura atteint un niveau convenable et qu'elle se rapprochera de la vision obtenue par un œil sain, cette technologie sera beaucoup plus courante", dit-il.

"Toutefois, la volonté de traiter ou de prévenir la cécité reste forte."

Les technologies qui détectent et diagnostiquent les déficiences visuelles, explique-t-il, sont susceptibles d'avoir un impact beaucoup plus large à court terme. "Il existe [désormais] des outils de diagnostic plus avancés, plus faciles à utiliser, plus fiables et interconnectés", explique M. Shah.

"Par exemple, nous sommes capables de prendre rapidement plusieurs scans de différentes structures de l'œil, de les examiner avec une plus grande résolution et de les partager rapidement avec des collègues. L'intelligence artificielle est également capable de prendre des décisions [à ce sujet], dans certains cas plus rapidement, et avec une plus grande fiabilité, que des cliniciens expérimentés."

Le Dr Karen Squier, professeur associé et chef des services de basse vision au Southern College of Optometry de Memphis, dans le Tennessee, estime que certaines des améliorations les plus importantes en matière de technologie des soins oculaires sont souvent les plus petites.

Crédit photo, Karen Squier Légende image, Selon le Dr Karen Squier, nous oublions souvent les grandes avancées de la technologie des smartphones qui ont aidé les personnes souffrant de déficience visuelle

Elle cite des éléments tels que les fonctions d'accessibilité de l'iPhone d'Apple. Celles-ci comprennent une fonction de voix-off grâce à laquelle l'utilisateur peut obtenir des descriptions audio de ce qui s'affiche à l'écran - du pourcentage de la batterie à la personne qui appelle, en passant par l'application sur laquelle votre doigt se trouve.

Le Dr Squier met également en avant l'application Seeing AI de Microsoft, qui utilise la caméra d'un smartphone pour identifier des personnes et des objets, et les décrire de manière audible.

Elle peut également vérifier les codes-barres et vous dire ce qu'est l'objet, ou lire à voix haute une écriture manuscrite, comme la lettre d'un petit-enfant.

"C'est probablement la technologie qui suscite le plus d'enthousiasme chez les gens, parce qu'elle permet de faire beaucoup de choses différentes, en utilisant simplement l'appareil photo et le logiciel d'exploitation déjà intégrés dans le téléphone", ajoute le Dr Squier.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux systèmes permettent désormais aux smartphones de parler à un utilisateur malvoyant

À plus long terme, elle pense que certains des principaux avantages des technologies de soins oculaires proviendront de leur intégration dans des politiques et des systèmes publics favorables aux personnes handicapées. Un exemple pourrait être l'utilisation d'une technologie capable de prévenir les passagers malvoyants des horaires de bus et de les avertir lorsqu'un bus est en route, éliminant ainsi les problèmes potentiels à l'arrêt de bus.

Cela ne veut pas dire que le Dr Squier ne voit pas des technologies plus sophistiquées - y compris les yeux bioniques - avoir un impact significatif à l'avenir, au fur et à mesure des progrès technologiques.