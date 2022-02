Crise en Ukraine : comment la Russie façonne-t-elle le récit ?

Promouvoir des histoires non vérifiées

Plus récemment, les médias russes et pro-Kremlin ont fait état d'une vidéo non vérifiée qui montrerait des migrants se faisant tirer dessus par les forces ukrainiennes à la frontière avec le Belarus.

Un site d'information local et une organisation non gouvernementale dont les sites web contenaient des articles sur l'incident présumé ont également affirmé avoir été piratés.

Dépeindre l'Ukraine comme un pays pro-nazi

Dans un exemple, le ministère russe des Affaires étrangères a souligné dans des messages sur les médias sociaux que l'Ukraine et les États-Unis avaient voté contre une résolution de l'ONU soutenue par la Russie et condamnant la glorification du nazisme.

Des inquiétudes ont été soulevées quant aux liens entre les groupes d'extrême droite ukrainiens et les néonazis - plus précisément le bataillon nationaliste Azov qui s'est fait connaître au plus fort du conflit ukrainien et qui est désormais une unité au sein de l'armée du pays.