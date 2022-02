VIH : la première femme au monde qui serait guérie du virus

La méthode de transplantation utilisée dans le cas de cette femme est invasive et ne convient pas à la plupart des personnes séropositives

Une patiente américaine serait la troisième personne au monde, et la première femme, à avoir été guérie du VIH.

Le cas de la patiente a été présenté mardi lors d'une conférence médicale à Denver et c'est la première fois que cette méthode est connue pour avoir été utilisée comme un remède fonctionnel contre le VIH.

La patiente a reçu une greffe de sang de cordon ombilical dans le cadre de son traitement contre le cancer et, depuis, elle n'a pas eu besoin de prendre la thérapie antirétrovirale nécessaire pour traiter le VIH.

Le cas faisait partie d'une étude américaine plus vaste portant sur des personnes vivant avec le VIH qui avaient reçu le même type de greffe de sang pour traiter un cancer ou des maladies graves.

Analyse de James Gallagher, correspondant science et santé

Toutes les histoires de guérison du VIH sont véritablement remarquables et il faut s'en réjouir - elles prouvent que c'est possible.

Depuis lors, l'exploit n'a été répété que deux fois, avec Adam Castillejo et maintenant le patient de New York.

Tous trois avaient un cancer et avaient besoin d'une greffe de cellules souches pour sauver leur vie. La guérison de leur VIH n'a jamais été l'objectif principal et la thérapie est trop risquée pour être utilisée chez toutes les personnes séropositives.

Le sang de cordon ombilical est plus largement disponible que les cellules souches adultes utilisées précédemment et il ne nécessite pas une compatibilité aussi étroite entre le donneur et le receveur.