Océanographie : qu'est-ce que le royaume des abysses, l'écosystème le moins connu de la Terre que les scientifiques commencent à découvrir ?

il y a 42 minutes

Cette nouvelle étude a été rendue possible grâce aux efforts de 15 expéditions internationales qui ont collecté des échantillons de la zone abyssale dans tous les océans. Sur la photo, le navire de recherche allemand Sonne.

C'est la région la moins explorée de la planète, bien qu'elle occupe plus de 60 % de la croûte terrestre.

Des scientifiques de huit pays ont réalisé la plus grande analyse à ce jour d'ADN provenant d'eau et de sédiments des profondeurs océaniques.

Trois experts espagnols, auteurs de l'étude, ont expliqué à BBC Mundo ce qu'est la zone abyssale, quelles sont les principales conclusions de cette nouvelle recherche et pourquoi il est urgent de protéger ce monde presque inconnu.

Qu'est-ce que le royaume des abysses et où commence-t-il ?

"On dit qu'il s'agit de la dernière frontière, car nous en savons très peu à son sujet. En fait, les surfaces de la Lune et de Mars sont cartographiées dans leur intégralité, mais seulement 20 % du plancher océanique a été cartographié à ce jour", ajoute l'expert espagnol.

La zone abyssale atteint jusqu'à 6 000 mètres, et de là commence ce que l'on appelle la zone hadale.

"Il existe encore d'autres parties dans les tranchées où l'on peut descendre à 10 000, 15 000 mètres, mais cela ne représente que 5 ou 6 % de la planète", indique Pedro Martínez Arbizu, biologiste marin et chercheur au musée d'histoire naturelle Senckenberg en Allemagne.

À quoi ressemble ce monde extrême et qui y vit ?

Dans la zone abyssale, la pression est très élevée. "(Il y a) 500 à 600 atmosphères de pression, 500 à 600 fois plus que la pression atmosphérique que nous avons à la surface", précise Martínez Arbizu.

En revanche, selon Orejas Saco del Valle, "les températures sont très basses (entre 2 et 3 degrés) et il n'y a pas de lumière".

"La faune est variée, appartenant à différents groupes taxonomiques, des organismes minuscules aux différentes espèces de poissons, et cette étude montre qu'elle est encore plus diversifiée qu'on ne le pensait auparavant", ajoute-t-elle.

Comme aucune lumière n'atteint ces profondeurs, la photosynthèse n'est pas possible.

"Ce sont les restes d'algues et les restes des carcasses des petits habitants zooplanctoniques qui tombent peu à peu et atteignent ces profondeurs.

Ramon Massana, chercheur à l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) de Barcelone et spécialiste de l'écologie microbienne, explique que les organismes vivant dans les sédiments abyssaux comprennent une grande variété d'animaux (nématodes, crustacés, annélides) ainsi que des eucaryotes et procaryotes microbiens. "Ce sont des espèces qui sont totalement adaptées à ces conditions extrêmes".

Les eucaryotes sont les organismes, tels que les plantes et les animaux - y compris les humains - qui sont composés de cellules eucaryotes, lesquelles possèdent un noyau différencié protégé par une membrane.

Les procaryotes, quant à eux, sont des micro-organismes tels que les bactéries, dont les cellules - les procaryotes - ne possèdent pas de noyau distinct et dans lesquelles le matériel génétique est dispersé dans le cytoplasme).

"C'est un écosystème difficile d'accès, nous en savons donc si peu. Et la réalisation de ces recherches est très coûteuse. D'où l'importance de mettre en commun les efforts et les ressources et d'établir des collaborations internationales comme celle que montre cette recherche", note Orejas Saco del Valle.