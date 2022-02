Bénin: un cultivateur ramasse un sac contenant 14 millions et le rend à son propriétaire

il y a 6 minutes

Baraka Amidou a 37 ans. Il est marié et père de 5 enfants. Contacté par BBC Afrique, il nous a mis en rapport avec son neveu Soule Mohamed Taïrou pour servir d'interprète car ne parlant pas français.

Sur sa décision de rendre l'argent, il dit qu'elle a été motivée par sa foi religieuse et son éducation et il affirme ne rien regretter, selon les propos transmis.

Il lui a été décerné une attestation de reconnaissance et une enveloppe financière. Selon les autorités, il s'agit de l'encourager et de reconnaître son acte de probité.

"Par les temps qui courent on assiste de plus en plus à une perte de valeurs. Il n'est pas donné de voir un jeune qui a encore tout à faire pour se construire poser un tel acte." C'est ce qu'a déclaré Djibril Mama Cissé le préfet du département de Borgou dans le nord du Bénin.