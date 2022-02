Covid : le virus deviendra-t-il endémique et qu'est-ce que cela signifierait-il ?

André Biernath

BBC News Brasil

il y a 34 minutes

Crédit photo, Getty Images

Plusieurs pays européens lèvent les mesures visant à stopper Covid, arguant que le virus deviendra endémique. Mais qu'est-ce qu'une endémie et qu'est-ce que cela signifie en pratique ?

Le port de masques, les passeports Covid et la limitation des foules sont progressivement abandonnés en Angleterre, en France, en Espagne et au Danemark, entre autres pays. Parallèlement, les périodes d'isolement sont raccourcies en Russie et aux États-Unis.

Les autorités sanitaires ont fait valoir que le Covid-19 deviendra à un moment donné une maladie endémique, ce qui signifie qu'il ne serait plus considéré comme une urgence sanitaire.

Mais le Covid est-il déjà endémique, ou les pays agissent-ils trop tôt ? Comment le savoir ? Et si oui, que signifierait ce changement en pratique pour la plupart des gens ?

Voici les principaux arguments du débat.

Endémique ou pandémique : quelle est la différence ?

Tout d'abord, nous devons préciser que le fait de devenir endémique ne signifie pas que le Covid va disparaître - cela pourrait ne jamais arriver.

Une maladie est considérée comme endémique lorsqu'elle devient plus prévisible.

C'est lorsque les experts peuvent estimer un nombre constant de cas et de décès causés par elle, en fonction d'un lieu et d'une période de l'année spécifiques.

Le fait de devenir endémique n'a rien à voir avec la gravité de la maladie. La tuberculose, le VIH et le paludisme sont tous endémiques.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le paludisme est responsable à lui seul de 627 000 décès et de 241 millions de cas chaque année.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le paludisme est transmis à l'homme par des moustiques femelles du genre Anophèle

Ce qui caractérise une maladie en tant qu'épidémie ou pandémie, c'est le taux de propagation.

Lorsque le nombre de cas devient incontrôlable, la situation évolue vers une épidémie, mais le problème est limité à une région spécifique.

On parle de pandémie lorsqu'il se propage à plusieurs continents - ce qui est arrivé avec le Covid au début de 2020.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au 16 février, il y a eu plus de 400 millions de cas de Covid et 5,8 millions de décès.

Le Covid deviendra-t-il endémique ?

Mais depuis le déploiement des vaccins et, grâce à une certaine immunité naturelle construite au cours des deux dernières années, certains gouvernements considèrent désormais que la menace du Covid, en particulier son variant Omicron, a diminué.

Les experts préviennent toutefois que le coronavirus ne disparaîtra peut-être jamais, mais qu'il continuera au contraire à circuler parmi nous comme le fait le virus de la grippe.

"Si vous regardez l'histoire des maladies infectieuses, nous n'avons éradiqué qu'une seule maladie infectieuse chez l'homme, et c'est la variole. Cela ne se produira pas avec ce virus", affirme le conseiller médical en chef des États-Unis, Anthony Fauci, lors d'un récent événement au Forum économique mondial (WEF) en Suisse.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Covid s'est rapidement répandu sur les continents au début de 2020 ; la vitesse de propagation en fait une pandémie

Mike Ryan, le directeur exécutif du programme d'urgences sanitaires de l'OMS, a fait une remarque similaire lors d'un autre événement du WEF.

"Nous ne mettrons pas fin au virus cette année", a-t-il déclaré. "Nous n'en finirons peut-être jamais avec le virus. Les virus pandémiques finissent par faire partie de l'écosystème."

M. Ryan affirme que "ce à quoi nous pouvons mettre fin, c'est l'urgence de santé publique". Mais il a souligné que "endémique ne signifie pas bon".

"Endémique signifie simplement que c'est là pour toujours. Ce que nous devons faire, c'est atteindre de faibles niveaux d'incidence de la maladie, avec une vaccination maximale de nos populations, afin que personne ne doive mourir."

Le Covid est-il endémique maintenant ?

En l'absence de données à long terme montrant clairement une stabilité des cas et des décès liés au Covid, les scientifiques sont réticents à le considérer comme endémique.

"Cette [tendance] n'a pas encore été bien établie", explique Ethel Maciel, épidémiologiste à l'Université fédérale d'Espírito Santo au Brésil. "Quel est le nombre acceptable, ou attendu, de cas, d'hospitalisations et de décès par la maladie chaque année ?", demande-t-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les vaccins et les infections passées ont amélioré l'immunité de la population contre le coronavirus

D'une part, les vaccins et les infections passées ont amélioré l'immunité de la population. Selon Our World in Data, 53 % du monde est aujourd'hui entièrement vacciné.

Et l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), basé à la faculté de médecine de l'université de Washington, prévoit que d'ici mars 2022, plus de 50 % du monde aura été infecté par le Covid, étant donné les taux élevés de propagation de l'Omicron.

D'autre part, le nombre élevé de cas rend les scénarios difficiles à prévoir. "Lorsque la transmission est très élevée, tout peut arriver, y compris l'émergence de nouveaux variants", explique le Dr Maciel.

Le taux de létalité du Covid, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui finissent par mourir du Covid par rapport au nombre de personnes qui l'attrapent, est passé de 1 à 2 % à 0,25 %.

Mais ce taux reste 2,5 fois plus élevé que celui de la grippe, affirme Julio Croda, de la Fondation Oswaldo Cruz (FioCruz) et président de la Société brésilienne de médecine tropicale.

Ainsi, si certains affirment que le Covid pourrait devenir endémique, il n'est toujours pas comparable à la grippe et certainement pas à un simple rhume.

Est-il trop tôt pour abandonner les protections ?

C'est certainement le principal débat dans les pays où les restrictions sont supprimées, comme au Royaume-Uni. Toutes les restrictions liées au Covid, y compris l'auto-isolement obligatoire, devraient être abandonnées en Angleterre d'ici la fin du mois de février.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a justifié cette décision en déclarant : "au fur et à mesure que le Covid devient endémique, nous devrons remplacer les exigences légales par des conseils exhortant les personnes atteintes du virus à faire preuve de considération envers les autres."

Crédit photo, Getty Images Légende image, En Angleterre, les exigences légales relatives au Covid doivent être remplacées par des conseils et des orientations.

Mais les experts sont plus prudents. Le Dr Maciel souligne que le virus "continuera à circuler" et déclare : "même si les mesures ne sont plus obligatoires, il est important que chacun prenne quelques précautions lorsque cela est nécessaire."

Une personne atteinte du Covid, par exemple, devrait travailler à la maison si possible, pour éviter de mettre les autres en danger. Si elle doit sortir, elle devrait porter des masques faciaux pour arrêter la prévention.

"C'est la même chose avec une infection par le VIH. Avoir une relation sexuelle sans préservatif vous met dans une situation de risque, même si cette maladie est aujourd'hui considérée comme endémique", dit-elle.

Même après l'abandon des mesures de protection, une nouvelle poussée de la transmission du virus pourrait obliger les pays à en ramener certaines pour ralentir sa propagation.

Qu'est-ce qui changerait dans la pratique ?

Pour mettre fin aux restrictions, il faudrait que les pays élargissent l'accès aux traitements Covid, notamment aux médicaments antiviraux et aux anticorps monoclonaux, des molécules fabriquées en laboratoire qui agissent comme des anticorps naturels pour renforcer le système immunitaire.

Selon le Dr Croda, les programmes de dépistage et de traçage à grande échelle seraient remplacés par un modèle de surveillance, dans lequel les tests seraient concentrés dans les hôpitaux et les centres de soins ambulatoires.

Un tel système "est rentable et permet d'identifier les tendances dans le nombre de cas", explique-t-il.

"Si cette surveillance permet de détecter une croissance dans une certaine région, il est possible d'intervenir rapidement, en déployant des vaccins ou en rendant les tests disponibles à cet endroit."

Crédit photo, Reuters Légende image, Selon le Dr Croda, les vastes programmes de dépistage seraient remplacés par une surveillance plus concentrée

Un aspect qui reste flou est l'impact des changements de la stratégie Covid sur les programmes de vaccination. Les personnes ayant reçu un rappel se verront-elles proposer une quatrième dose ? Ou les vaccins seront-ils mis à jour chaque année, comme c'est déjà le cas pour le programme de vaccination contre la grippe ?

Le Dr Croda répond : "il est possible que les vaccins doivent être adaptés à mesure que de nouvelles variantes apparaissent, en particulier pour protéger les groupes les plus vulnérables, tels que les personnes âgées, les patients immunodéprimés et les enfants."

Selon lui, il est trop tôt pour juger si les pays ont raison de changer de stratégie en pariant sur le Covid qui devient endémique.

"Cela dépend beaucoup de facteurs que nous ne maîtrisons pas. Entre-temps, une nouvelle variante extrêmement contagieuse pourrait apparaître, avec une plus grande capacité à échapper à l'immunité et un plus grand risque d'hospitalisation et de décès.