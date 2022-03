Abus sexuel : pourquoi mon agresseur travaille-t-il toujours comme prêtre ?

Par Mark Lowen

BBC News, Rome

il y a 11 minutes

Crédit photo, Getty Images

La BBC découvre comment une culture de complicité et de déni dissimule la véritable ampleur des abus sexuels commis par des clercs en Italie. Un cas choquant sur lequel nous nous sommes penchés montre comment les abuseurs de l'Église peuvent échapper à la justice. Ce récit contient des descriptions que les lecteurs pourront trouver choquantes.

Nous l'appellerons "Mario". Il recule légèrement lorsque nous nous serrons la main, visiblement encore mal à l'aise avec le contact physique. Et à ma première question - "Comment allez-vous ?" - qui, je l'espérais, l'amènerait doucement à la conversation, il craque immédiatement.

"Cette interview me ramène à tout ça", balbutie-t-il, avec des larmes qui ne lui permettent pas de s'exprimer.

Mario n'avait encore jamais parlé à un journaliste de ce qu'il appelle son "esclavage sexuel" aux mains du prêtre de son enfance.

Notre voyage nous mènera du témoignage horrifiant de Mario à la confrontation directe avec son agresseur - et enfin à la recherche de réponses auprès de ceux qui ont permis au prêtre de continuer à célébrer la messe jusqu'à ce jour.

Il s'agit de l'une des innombrables histoires d'abus sexuels commis par des clercs en Italie, pays qui n'a jamais vraiment fait face à ce fléau. Bien qu'elle compte le plus grand nombre de prêtres de tous les pays et que le siège de l'Église catholique se trouve dans son arrière-cour, l'Italie ne tient aucune statistique officielle sur la question et aucune enquête publique n'a été menée.

Dans l'ombre du Vatican, les péchés de l'Italie sont cachés sous un voile d'obscurité.

"Bien sûr, on m'a dit que c'était un secret", se souvient Mario, "entre lui, moi et Jésus".

Ce secret était, selon Mario, 16 années d'horribles sévices qu'il a endurés à partir de l'âge de huit ans, perpétrés par un prêtre nommé Père Gianni Bekiaris.

Un résumé de l'affaire rédigé par l'avocat de Mario, qui comprend de nombreux détails trop crus pour être rapportés, décrit le premier viol, en 1996, comme "prémédité". Bekiaris avait réservé une chambre d'hôtel avec un seul lit pour tous les deux. Après le viol, lit-on dans les journaux, Mario a été laissé "dans la douleur et le sang... pleurant en silence".

Plus tard, Bekiaris a fait "cadeau" aux parents de Mario d'une affiche indiquant l'emplacement de l'hôtel - et l'endroit où le viol aurait eu lieu - sous laquelle il avait écrit la date et l'heure de ce moment, ainsi que les mots : "en souvenir des deux jours que nous avons passés dans le froid de la montagne".

Il s'agissait, semble-t-il, d'une commémoration déformée du crime, et d'un signe de la façon dont le prêtre a manipulé l'enfant émotionnellement vulnérable, profitant de la relation tendue de Mario avec son père.

Crédit photo, Facebook Légende image, Le père Gianni Bekiaris célèbre une messe

Selon les dossiers, Bekiaris aurait menacé Mario pour qu'il se taise, "lui disant que ce qui s'était passé... était aussi la faute de l'enfant".

"Comme je grandissais, il a demandé à mes parents si je pouvais aller dormir chez lui", se souvient Mario. "Ils ont accepté, même si je priais pour qu'ils ne le fassent pas".

Ses parents, inconscients de l'horreur qui se déroulait, étaient naïvement fiers qu'un homme d'église important apprécie leur fils. Le traumatisme a conduit Mario à la drogue, à l'effondrement psychologique et à des tentatives de suicide répétées.

"Il m'a volé la bonne âme que j'étais avant", dit Mario. "Et les cauchemars... mes rêves sont des guerres avec des kalachnikovs et des grenades à main".

Finalement, après s'être ouvert à un thérapeute, Mario s'est lancé dans une quête de justice. Sa première démarche a été d'approcher le supérieur de Bekiaris, l'évêque Ambrogio Spreafico. L'évêque Spreafico a ouvert un procès en vertu du droit canonique - le droit de l'Église catholique, qu'elle utilise pour régler les problèmes internes.

Le verdict que nous avons obtenu de ce procès de droit canonique montre que les juges ont jugé Bekiaris "clairement coupable des accusations portées contre lui" et que, bien qu'il ait contesté certains détails de l'abus, il a "reconnu avoir commis le crime". Il a même effectué un paiement de 112 000 € (73 467 184 FCFA) à Mario.

Mais le jury n'a pas défroqué le prêtre, comme le demandait Mario, et a choisi de lui interdire à vie "d'exercer ses fonctions auprès de mineurs".

Désabusés, Mario et son avocat ont déposé une plainte pénale auprès de la police italienne.

Les documents que nous avons vus de ce second procès révèlent que les juges n'avaient "aucun doute sur la véracité des allégations", ne laissant "aucune place à l'acquittement de l'accusé".

Mais en vertu de la lourdeur du système juridique italien, l'affaire avait dépassé le délai de prescription, ce qui signifie que Bekiaris ne pouvait pas être condamné. Cette affaire illustre le bourbier d'obstacles juridiques dans lequel se sont enlisées les affaires d'abus sexuels en Italie, privant les survivants - terme que la plupart préfèrent à celui de "victimes" - de justice.

Le délai de prescription italien - qui commence à courir lorsqu'un crime est commis et non signalé - est actuellement en cours de réforme afin d'empêcher qu'il ne soit utilisé pour entraver ou faire traîner en longueur une procédure judiciaire, mais cette réforme n'est pas rétroactive.

Légende image, Carla Corsetti, l'avocate de Mario

L'avocate de Mario, Carla Corsetti, nous a dit que le délai a entravé d'innombrables cas d'abus sexuels en raison des années qu'il faut aux survivants pour assimiler mentalement le crime.

Mais, ajoute-t-elle, le problème est plus profond : la constitution italienne et le pacte du Latran de 1929, signé par le dictateur de l'époque, Benito Mussolini, qui a donné au Vatican une autonomie juridique par rapport à l'Italie.

Le clergé a donc recours à la loi du Vatican plutôt qu'à celle de l'Italie, ce qui le met potentiellement à l'abri de la justice italienne.

"En préservant le pacte du Latran, nous sommes un pays à la souveraineté limitée", déclare Mme Corsetti. "Nous payons ce fait tous les jours et ceux qui le paient en premier sont les victimes d'abus sexuels".

Le Vatican, sous l'égide du pape François, a lentement intensifié ses tentatives de lutte contre ce délit, interdisant, par exemple, l'utilisation d'un code de silence appelé "secret pontifical". Récemment, la Conférence épiscopale italienne a instauré la première journée nationale de prière pour les survivants d'abus en Italie.

Mais pour les critiques, ces démarches sont au mieux tardives et au pire terriblement inadéquates.

En 2019, les Nations unies ont appelé l'Italie à mettre en œuvre une enquête indépendante et impartiale sur les abus sexuels commis par des clercs. Leurs appels sont tombés dans l'oreille d'un sourd jusqu'à présent.

Ailleurs dans le monde, des progrès sont réalisés pour éplucher le manteau du secret. Un rapport publié l'année dernière en France a révélé que, depuis 1950, au moins 216 000 enfants y ont été abusés par quelque 3 200 prêtres. L'Italie compte plus de deux fois plus de prêtres que la France, mais ne recense pas officiellement les cas d'abus.

Même dans l'enceinte du Vatican, certains ont exprimé leur consternation face à l'inaction de l'Italie.

Le père Hans Zollner, directeur de l'Institut de sauvegarde de l'Université pontificale de Rome et membre de la Commission du Vatican pour la protection des mineurs, a exhorté l'Italie à suivre l'exemple de la France et d'autres pays qui ont enquêté sur ces crimes.

Légende image, Père Hans Zollner, directeur de l'Institut de sauvegarde de l'Université pontificale de Rome

"En Grande-Bretagne, en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, la société est arrivée à un point où elle a dû faire face à ce problème, puis l'Église a également dû y faire face - mais cette prise de conscience et cette urgence de s'en occuper n'ont pas encore eu lieu dans ce pays", dit-il.

Dans les pays qui se sont attaqués aux abus cléricaux, le père Zollner indique qu'en moyenne 4 à 5 % des prêtres ont été accusés ou condamnés, ajoutant que "selon toute probabilité, on s'attend à un nombre similaire en Italie". Mais en l'absence d'un décompte officiel et avec un engagement quasi nul de l'État italien, c'est au seul groupe de campagne du pays travaillant sur la question qu'il revient de compiler ce qu'il peut.

Francesco Zanardi, lui-même survivant, dirige une association appelée The Abuse Network depuis son petit appartement du nord de l'Italie. "Lorsque nous avons commencé à chercher un soutien et un appui juridique, dit-il, nous nous sommes heurtés à un mur. En combinant des informations confidentielles et des rapports des médias, il a dressé une carte des prêtres du pays qui ont été soupçonnés, enquêtés ou condamnés pour abus. Et il a créé un groupe d'avocats prêts à travailler avec les survivants.

M. Zanardi a calculé 163 condamnations de prêtres en Italie au cours des 15 dernières années - mais il est certain que ce chiffre est largement sous-estimé.

"L'Italie est comme une autre planète loin de l'Europe", dit-il. "Il y a un manque évident de volonté de la part de l'État d'interférer avec l'Église, au détriment des enfants."

Une partie du problème ici est culturelle. L'Italie est souvent plus conservatrice sur certaines questions sociales que d'autres pays d'Europe occidentale. Dans un pays où plus de 80 % des gens s'identifient comme catholiques, l'Église est, pour de nombreux Italiens, aussi centrale à leur identité que la famille - et peut souvent sembler une autorité incontestable.

Cette notion de silence et d'intouchabilité de l'Église en Italie, telle que la dépeint le père Zollner, a permis à certains prêtres accusés d'abus d'être placés dans un réseau de centres de réhabilitation gérés par l'Église.

Plusieurs de ces centres existent dans le pays, mais on en sait peu sur eux. L'un d'entre eux, près de Rome, auquel nous avons eu un rare accès, est isolé sur une route non balisée, derrière des barbelés. Derrière le portail se dresse une statue blanche du Christ.

À l'intérieur se trouvent les chambres des prêtres résidents, un salon et une petite chapelle. Au mur, des photos d'une récente visite du pape François, qui est resté une heure et demie et aurait fait l'éloge de la pastorale de l'institution.

Légende image, Centre de réhabilitation géré par l'Église

Les prêtres envoyés dans ces centres ont toute une série de problèmes, dont la dépendance au jeu et à la drogue. Mais certains sont également accusés, mis en examen ou jugés pour abus sexuels.

Marco Ermes Luparia, le fondateur, nie vigoureusement que sa communauté soit "un refuge pour fugitifs", insistant sur le fait qu'il s'agit plutôt d'un lieu de traitement pour les prêtres afin d'éviter la récidive.

Les abuseurs suivent ce qu'il appelle "un cours individuel très intense de deux ou trois séances de psychothérapie par semaine, suivi d'une restriction totale des mouvements. Ils ne peuvent même pas déjeuner à l'extérieur".

Pour les survivants, les structures obscures qui maintiennent les abuseurs à l'abri des regards indiscrets illustrent une fois de plus une chaîne de complicité qui enterre le crime.

Légende image, Marco Ermes Luparia

M. Luparia rejette catégoriquement cette allégation. "Les évêques doivent informer les autorités compétentes que le prêtre vient nous voir", dit-il, rejetant les allégations selon lesquelles la communauté permet à l'Église de protéger les abuseurs. "Aujourd'hui, un évêque qui ferait cela, ce serait la fin pour lui", dit-il.

Il n'existe pas de soins aussi dignes pour les innombrables survivants d'abus, dont Mario, pour lesquels la dissimulation se poursuit.

Son agresseur, Gianni Bekiaris, reste un prêtre actif, toujours dans le même diocèse où les crimes auraient commencé, et toujours sous la direction de l'évêque Ambrogio Spreafico.

Nous avons passé des semaines à suivre Bekiaris en ligne, découvrant comment il se tient prêt à célébrer la messe dans diverses églises de plusieurs villes, avant de faire profil bas. Il est toujours répertorié comme prêtre dans le diocèse où les abus ont eu lieu. Nous avons même découvert des photos de lui célébrant la messe en présence d'enfants.

Finalement, dans un endroit près de Rome, nous le trouvons et l'approchons. Je lui montre les documents du procès que nous avions obtenus et les photos des enfants présents à sa messe.

"Je travaille ici", répond-il en indiquant le bâtiment où il vit, "et il n'y a pas d'enfants".

Je produis alors les photos de lui à l'église avec des mineurs.

"Ce sont des personnes, pas des mineurs", insiste-t-il.

Il commence à se retirer à l'intérieur.

"Êtes-vous pédophile ?" Je demande.

"C'est ce que vous dites", répond-il.

"Non, c'est ce que dit votre victime", m'aventure-je, avant qu'il ne referme la porte, avec un simple "au revoir".

Je demande au père Hans Zollner, de l'Institut de sauvegarde, ce qui devrait théoriquement arriver à un prêtre dont la culpabilité a été reconnue dans un procès de droit canonique, qui a reconnu les abus et payé des dommages et intérêts.

Il me répond que, bien qu'il ne connaisse pas le cas précis : "si la procédure établit qu'il a commis le crime, il devrait être licencié, bien sûr. Et s'il y a une activité quelconque qui le met en contact avec des mineurs, cela va évidemment à l'encontre du verdict."

Pourtant, lorsque nous demandons au supérieur de Bekiaris, l'évêque Ambrogio Spreafico, pourquoi il n'a pas défroqué le prêtre, malgré un appel direct à le faire de la part de Mario, il nie tout acte répréhensible.

Mgr Spreafico insiste sur le fait que c'est la Congrégation pour la doctrine de la foi - le puissant département du Vatican qui traite de ces questions et a mené le procès de droit canonique - qui a pris la décision.

"J'ai suivi les procédures", dit-il, "et ils ont décidé de cette manière. Ce n'était pas à moi de décider."

Mais pourquoi, je demande, n'a-t-il pas conseillé au Vatican d'adopter une ligne de conduite différente, étant donné qu'il connaissait tous les détails, que Mario s'était confié à lui et que le procès de droit canonique avait déclaré Bekiaris coupable ?

"La culpabilité peut être fondée sur différents faits", répond-il. "Ils pourraient s'avérer être d'une autre ampleur, d'une autre époque, d'une autre réalité".

Lorsque je lui montre les photos de Bekiaris à l'église avec des mineurs, il laisse d'abord entendre qu'il a vérifié auprès du Vatican et que la célébration occasionnelle de la messe n'est pas contraire à la sentence, avant de m'assurer : "Je vais demander à la Congrégation [pour la doctrine de la foi] si cela est inclus dans l'interdiction. Mais en soi, ce n'est pas spécifié dans le décret."

Même si, comme il le soutient, ce n'est pas contraire à la loi, je demande si ce n'est pas contraire à la morale élémentaire qu'un homme avec un tel passé continue à être prêtre ?

"Je tiendrai compte de votre observation", me dit-il, "et j'examinerai la question, ne vous inquiétez pas".

Nous l'examinons nous-mêmes, en demandant une réponse à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Ils nous disent que l'interdiction à vie d'administrer les devoirs avec des mineurs imposée à Gianni Bekiaris était destinée à "guérir et à expier" et qu'elle pouvait permettre à un prêtre de célébrer la messe publique avec des mineurs, "à condition de ne jamais les laisser seuls".

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Sur la pédophilie au sein de l'Eglise, aveux accablants d'un prélat

Technicités juridiques, lacunes procédurales et interprétations personnelles des jugements - voilà ce qui a permis à Gianni Bekiaris de continuer à prêcher la parole de Dieu ; ce qui a privé Mario de justice - et ce qui pourrait le conduire un jour à entrer potentiellement dans une église de son diocèse avec son fils et à assister à une messe célébrée par l'homme accusé de l'avoir violé à plusieurs reprises.

Tel est le coût de l'échec de l'Italie à s'attaquer au fléau des abus - et de son manque de responsabilité envers les survivants dont la foi et l'enfance ont été si cruellement volées.

"L'impact est dévastateur", dit Mario, dont l'âme brisée est évidente. "À l'égard de toute l'Église, du pape jusqu'au dernier prêtre, je me sens écœuré par eux. Je suis malade à en mourir."