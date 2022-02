Géostratégie : que veut Poutine et la Russie va-t-elle envahir l'Ukraine ?

Crédit photo, Capture d'écran/BBC Légende image, L'Ukrainienne Marta Yuzkiv se prépare à défendre son pays mais dit qu'elle ne veut pas de guerre

Les forces russes se préparent-elles à la guerre en Ukraine ? Au moins 130 000 soldats russes sont positionnés à proximité des frontières de l'Ukraine, la Russie exigeant des garanties de sécurité de la part de l'Occident.

Alors que les États-Unis affirment que les forces russes sont prêtes à lancer une action militaire à tout moment, Moscou a répété à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas de tels plans et souligne le retrait de certaines unités. La suite des événements pourrait mettre en péril l'ensemble de la structure de sécurité de l'Europe.

Quelle est l'importance du risque d'invasion ?

La Russie affirme qu'elle n'a pas l'intention d'attaquer l'Ukraine, mais la menace est prise au sérieux car la Russie a envahi l'Ukraine en 2014 et s'est emparée de son territoire.

Plus de 100 000 soldats russes ont été déployés près des frontières de l'Ukraine et 30 000 autres participeraient à des exercices au Belarus, près de sa frontière de 1 084 km avec l'Ukraine. Le président Joe Biden a déclaré qu'ils étaient 150 000 au total.

Le ministère russe de la défense a déclaré qu'il renvoyait certaines de ses unités à leur base après avoir terminé les exercices de combat, mais les exercices majeurs se poursuivent. Les exercices en Biélorussie doivent se terminer le 20 février.

L'OTAN affirme qu'elle ne voit aucun signe de désescalade et que la Russie dispose toujours d'une "force d'invasion massive" prête à attaquer de la Crimée au Belarus. Ce que l'on ignore, c'est si le président Vladimir Poutine en a décidé ainsi. De nombreux gouvernements occidentaux ont appelé leurs citoyens à quitter l'Ukraine.

Crédit photo, EPA/Russian Defence Ministry Légende image, Des milliers de soldats russes ont pris part à des exercices militaires conjoints au Belarus, pays limitrophe de l'Ukraine

Le président ukrainien invite l'Occident à ne pas semer la "panique" et la France estime que le principal objectif de M. Poutine est d'obtenir un meilleur accord de sécurité.

M. Poutine insiste sur le fait que la Russie ne veut pas de guerre et est prête à négocier. Mais il a également menacé de prendre des "mesures militaro-techniques de rétorsion appropriées" si ses exigences n'étaient pas satisfaites.

Pourquoi la Russie menace-t-elle l'Ukraine ?

La Russie s'oppose depuis longtemps à ce que l'Ukraine se rapproche des institutions européennes, tant de l'OTAN que de l'UE. Elle demande aujourd'hui à l'Occident de garantir que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN, une alliance défensive de 30 pays.

L'Ukraine a des frontières communes avec l'UE et la Russie, mais en tant qu'ancienne république soviétique, elle entretient des liens sociaux et culturels profonds avec la Russie, et le russe y est largement parlé.

Lorsque les Ukrainiens ont déposé leur président pro-russe début 2014, la Russie a annexé la péninsule de Crimée, dans le sud de l'Ukraine, et a soutenu les séparatistes qui ont capturé de larges pans de l'est de l'Ukraine. Les rebelles combattent l'armée ukrainienne depuis lors dans un conflit qui a fait plus de 14 000 morts.

La Russie est également frustrée par le fait que l'accord de paix de Minsk de 2015 pour l'est de l'Ukraine est loin d'être respecté.

Il n'y a toujours pas d'arrangements pour des élections contrôlées de manière indépendante dans les régions séparatistes. La Russie nie les accusations selon lesquelles elle fait partie du conflit qui perdure.

Un indice de la pensée du président Poutine sur l'Ukraine est apparu l'année dernière dans un long texte où il a qualifié les Russes et les Ukrainiens de "nation unique". Il a décrit l'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991 comme la "désintégration de la Russie historique" et considère que les dirigeants actuels de l'Ukraine mènent un "projet anti-russe".

Que veut la Russie de l'OTAN ?

La Russie parle d'un "moment de vérité" dans la refonte de sa relation avec l'OTAN. "Pour nous, il est absolument obligatoire de veiller à ce que l'Ukraine ne devienne jamais, jamais, membre de l'Otan", affirme le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov.

Le président Poutine explique que si l'Ukraine rejoignait l'Otan, l'alliance pourrait tenter de reconquérir la Crimée.

Moscou accuse les pays de l'OTAN de "pomper" l'Ukraine avec des armes et les États-Unis d'attiser les tensions pour contenir le développement de la Russie. M. Poutine s'est plaint que la Russie n'avait "nulle part où se retirer - pensent-ils que nous allons rester les bras croisés ?

En réalité, la Russie souhaite que l'OTAN revienne à ses frontières d'avant 1997, mais les 30 États membres de l'organisation sont catégoriques : cela n'arrivera pas.

Moscou exige l'arrêt de l'expansion vers l'Est et la fin des activités militaires de l'OTAN en Europe de l'Est. Elle a également demandé que toutes les forces américaines quittent l'Europe centrale, l'Europe orientale et les pays baltes.

L'OTAN affirme que sa politique de la porte ouverte ne sera pas interrompue. L'Ukraine cherche à obtenir un calendrier précis pour son adhésion et son engagement en faveur de l'adhésion est inscrit dans sa constitution.

Aux yeux du président Poutine, l'Occident avait promis en 1990 que l'OTAN ne s'étendrait "pas d'un pouce à l'est", mais il l'a fait quand même.

C'était avant l'effondrement de l'Union soviétique, cependant, et la promesse faite au président soviétique de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev, ne faisait référence à l'Allemagne de l'Est que dans le contexte d'une Allemagne réunifiée.

M. Gorbatchev a déclaré plus tard que "le sujet de l'expansion de l'OTAN n'avait jamais été abordé" à l'époque.

La Russie a également proposé un traité avec les États-Unis interdisant le déploiement d'armes nucléaires au-delà de leurs territoires nationaux.

La question est de savoir jusqu'où Moscou pourrait aller.

Alors que Moscou insiste sur le fait qu'"il n'y a pas d'invasion russe", la Maison Blanche a souligné que tout mouvement à travers la frontière ukrainienne serait considéré comme tel.

Les dirigeants occidentaux accusent la Russie de fabriquer une opération sous faux drapeau comme prétexte à une action militaire - que ce soit par le biais d'une fausse allégation contre l'armée ukrainienne ou d'une attaque mise en scène sur le sol rebelle ou même russe. La Russie a démenti ces allégations.

La Russie a également distribué quelque 700 000 passeports dans les zones contrôlées par les rebelles, de sorte qu'elle pourrait faire valoir que toute action vise à protéger ses propres citoyens. Selon les États-Unis, Moscou a déjà commencé à diffuser de fausses alertes, comme la découverte d'un charnier ou la description des événements dans l'est du pays comme un génocide.

Crédit photo, EPA Légende image, Document de presse montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la ligne de front le 6 décembre

La Russie dispose également d'autres options, notamment les cyberattaques et les tactiques paramilitaires.

Soixante-dix sites web du gouvernement ukrainien ont été mis hors service en janvier, puis deux des plus grandes banques ukrainiennes ont été touchées par une cyberattaque à la mi-février.

Les États-Unis avertissent que toutes ces méthodes pourraient être utilisées, jusqu'à une attaque militaire de grande envergure impliquant même la capitale, Kiev. Le principal officier militaire du président Biden, le général Mark Milley, a mis en garde contre un nombre important de victimes.

Jusqu'à présent, la Russie a seulement menacé de prendre des mesures "militaro-techniques" si l'Occident ne répond pas aux demandes du Kremlin. Ce que cela signifie n'est pas clair, mais il pourrait s'agir d'imposer des restrictions à l'Ukraine, telles qu'une zone d'exclusion aérienne ou un blocus des ports ukrainiens, ou de transférer des armes nucléaires au Belarus voisin.

Jusqu'où l'Occident ira-t-il pour l'Ukraine ?

Les États-Unis et d'autres alliés de l'OTAN ont clairement indiqué qu'ils n'envisageaient pas d'envoyer des troupes de combat en Ukraine, mais qu'ils offraient plutôt leur soutien.

Le Pentagone a mis en alerte 8 500 soldats prêts au combat et déploie 3 000 soldats supplémentaires en Allemagne, en Roumanie et en Pologne. D'autres alliés de l'OTAN ont renforcé leur soutien sur le flanc oriental de l'alliance.

Les principaux outils de l'arsenal occidental semblent être les sanctions et l'aide militaire sous forme de conseillers et d'armes.

Le président Biden menace le dirigeant russe de mesures "comme il n'en a jamais vu" en cas d'attaque de l'Ukraine. En quoi consisteraient-elles ?

Le coup économique ultime serait de déconnecter le système bancaire russe du système de paiement international Swift. Cette mesure a toujours été considérée comme un dernier recours et l'on craint qu'elle n'ait de graves répercussions sur les économies américaine et européenne.

Une autre menace importante est d'empêcher l'ouverture du gazoduc russe Nord Stream 2 en Allemagne, dont l'approbation est actuellement décidée par le régulateur allemand de l'énergie.

Le président Biden prévient également qu'il envisagerait des sanctions personnelles à l'encontre de Vladimir Poutine et le Royaume-Uni avertit également que "ceux qui se trouvent à l'intérieur et autour du Kremlin n'auront nulle part où se cacher".

A quoi ressemblerait un accord ?

Un éventuel accord devrait couvrir à la fois la guerre dans l'est de l'Ukraine et la question plus large de la sécurité. Un cessez-le-feu fragile est en place, mais les pourparlers impliquant la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne sur la relance des accords de paix de Minsk de 2014 et 2015 n'ont jusqu'à présent pas permis de trouver une percée.

L'Ukraine est profondément mécontente des termes de ces accords, qui, selon elle, ont trop cédé à la Russie et aux séparatistes. "Que tu le veuilles ou non, ma belle, tu dois t'en accommoder", ont été les mots du président Poutine sur la question à l'adresse du dirigeant ukrainien.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les Russes et les Américains se sont entretenus à plusieurs reprises par liaison vidéo et par téléphone

Les États-Unis ont proposé d'entamer des discussions sur la limitation des missiles de courte et moyenne portée ainsi que sur un nouveau traité sur les missiles intercontinentaux.