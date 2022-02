Glissements de terrain à Petropolis : les récits d'une tragédie décrite comme un "film d'horreur"

il y a 38 minutes

Elle s'inquiétait pour sa mère et sa fille d'un an, Helena. En chemin, Giselli a rencontré un voisin qui lui a annoncé la terrible nouvelle : la maison familiale avait été rasée par l'un des nombreux glissements de terrain qui ont frappé la ville brésilienne de Petropolis le 15 février.

"J'ai profité de la compagnie de mon bébé pendant un peu plus d'un an".

"Je continue à penser que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller et voir Helena ici avec moi", a-t-elle ajouté en larmes.