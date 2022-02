Tensions en Ukraine : quels sont les itinéraires d'attaque possibles de la Russie ?

Par David Brown

BBC News

il y a une heure

Moscou insiste sur le fait qu'elle ne prévoit pas d'envahir l'Ukraine, mais les États-Unis affirment que la Russie pourrait attaquer "à tout moment".

Mardi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré : "nous pensons qu'ils ont une énorme préparation prête à partir.

"Tout le monde peut voir quelles sont les voies d'entrée potentielles".

Les analystes militaires s'accordent à dire qu'avec jusqu'à 190 000 soldats près de la frontière ukrainienne, la Russie dispose d'un éventail d'options, si elle décide de frapper.

L'option de la Biélorussie

Si l'objectif de la Russie est un changement complet de régime en Ukraine, un assaut par le nord est hautement possible, selon Michael Kofman, de l'organisation de recherche CNA basée aux États-Unis.

La Russie dispose de 30 000 soldats au Belarus pour des exercices militaires conjoints, équipés de missiles à courte portée Iskander et de plusieurs lance-roquettes, ainsi que d'avions d'attaque au sol Su-25 et de chasseurs Su-35.

Crédit photo, Ministère russe de la défense

À l'est, juste à l'intérieur du territoire russe, "l'ensemble de la 41e armée russe attend à la frontière", déclare M. Kofman.

Une avancée sur Kiev depuis le Bélarus pourrait éviter la zone d'exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Du côté russe, elle pourrait venir de Novye Yurkovichi et de Troebortno, selon Seth Jones, du Center for Strategic and International Studies.

L'itinéraire depuis la Crimée

Une évasion de Crimée est "presque certaine" si la Russie lance une invasion, selon Ben Barry, de l'Institut international d'études stratégiques.

Une guerre terrestre impliquerait "de puissantes colonnes blindées avec un soutien d'artillerie concentré pour tenter d'avancer rapidement dans la profondeur de l'Ukraine", selon M. Barry.

Une avancée russe de la Crimée vers Kiev pourrait bloquer un grand nombre de troupes ukrainiennes à l'est du Dniepr, dit-il.

Avec les forces russes à l'ouest, à l'est et au nord, et en Crimée, les troupes ukrainiennes seraient encerclées.

Les troupes russes pourraient tenter de prendre Kherson et Odesa à l'ouest et Melitopol et Mariupol à l'est, créant ainsi un pont terrestre entre la Crimée et les zones contrôlées par les séparatistes russes.

Une avancée pourrait également impliquer les forces navales actuellement présentes en mer Noire.

Les navires de débarquement russes présents dans la région sont capables de déployer du personnel, des véhicules blindés et des chars de combat principaux.

Frapper à partir de l'Est

Les rebelles soutenus par la Russie se sont emparés de vastes zones de deux régions clés, Luhansk et Donetsk, en 2014.

On pense qu'il y a environ 15 000 séparatistes à Louhansk et Donetsk, qui pourraient aider une avancée russe.

L'Ukraine affirme que ce chiffre est plus élevé.

La Russie a environ 10 000 soldats stationnés en permanence de l'autre côté de la frontière, dans la région de Rostov, et d'autres sont arrivés récemment.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les troupes ont pris part à des exercices près de Rostov-sur-le-Don

Si la Russie devait attaquer par l'est, il est possible que des troupes avancent vers la Crimée, créant ainsi un pont terrestre le long de la côte sud-est de l'Ukraine.

Elles pourraient également se diriger vers Kharkiv depuis Belgorod, puis vers Kremenchuk.

Une frappe depuis l'est pourrait être lancée simplement pour protéger les russophones dans les zones tenues par les rebelles.

M. Barry souligne que même une opération limitée impliquerait probablement le bombardement de défenses aériennes et d'autres infrastructures clés de commandement militaire ailleurs dans le pays.

Les analystes soulignent qu'il est possible que toute avancée russe emprunte simultanément plusieurs voies, associées à des cyberattaques, à une guerre de désinformation et à des frappes de missiles.

Selon eux, l'option la plus limitée de la Russie pourrait consister à lancer d'importantes cyber-attaques contre l'Ukraine, dans le but de paralyser les infrastructures clés sans prendre de territoire.

Au final, selon M. Kofman, les détails exacts de toute attaque dépendront des objectifs politiques de Moscou.

Et ceux-ci restent flous.