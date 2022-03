Santé des femmes : qu'est-ce que la périménopause et qu'arrive-t-il aux femmes au début de la périménopause ?

Laura Plitt

BBC News Mundo

il y a 11 minutes

Avec plus de 30 symptômes, la liste est si longue que nous pourrions écrire un article entier à ce sujet.

Et si la plupart des femmes connaissent les problèmes les plus courants liés à la ménopause (tels que les bouffées de chaleur ou les règles irrégulières), elles en ignorent beaucoup d'autres, comme la sensation d'insectes rampant sous la peau ou une bouche brûlante.

De plus, beaucoup sont surpris de découvrir que toutes ces affections peuvent commencer à se manifester bien des années avant l'arrêt des menstruations.

Les symptômes ne commencent pas avec la ménopause, terme utilisé pour définir l'étape importante de la vie reproductive d'une femme, qui est officiellement atteinte un an après les dernières menstruations, mais pendant la transition vers celle-ci.

Cette transition est ce que l'on appelle médicalement la périménopause.

"La femme moyenne commencera (ce processus) vers 47 ans et culminera à 51 ans, mais il peut commencer beaucoup plus tôt", explique à BBC Mundo Nanette Santoro, professeur d'obstétrique et de gynécologie à l'université du Colorado, aux États-Unis, qui étudie les symptômes de la périménopause et de la ménopause.

"J'ai vu dans ma pratique clinique des femmes de 30 et 40 ans qui présentent des symptômes évidents de ménopause, même si les tests objectifs (comptage des ovules, etc.) ne semblent pas montrer qu'elles en sont si proches", ajoute-t-elle.

Bouffées de chaleur et sécheresse vaginale

Les symptômes auxquels Santoro fait référence sont parmi les plus classiques, qui peuvent apparaître pendant la période de transition et durer des années après la ménopause.

La prise de poids et la modification de la répartition des graisses fait partie des symptômes de la périménopause

Les plus fréquents sont :

Règles irrégulières : les menstruations peuvent être espacées, se produire plus souvent, avec des saignements plus ou moins abondants, jusqu'à ce qu'elles disparaissent finalement.

: les menstruations peuvent être espacées, se produire plus souvent, avec des saignements plus ou moins abondants, jusqu'à ce qu'elles disparaissent finalement. Bouffées de chaleur : une sorte de chaleur soudaine et intense dans le visage et la tête se propage au reste du corps et dure quelques minutes jusqu'à ce qu'elle disparaisse aussi vite qu'elle est venue.

: une sorte de chaleur soudaine et intense dans le visage et la tête se propage au reste du corps et dure quelques minutes jusqu'à ce qu'elle disparaisse aussi vite qu'elle est venue. Les sueurs nocturnes : elles font qu'une femme se réveille au milieu de la nuit, trempée de transpiration.

: elles font qu'une femme se réveille au milieu de la nuit, trempée de transpiration. L'atrophie urogénitale : un problème qui, comme l'explique Paula Briggs, spécialiste de la santé sexuelle et reproductive et présidente de la British Menopause Society, à la BBC Mundo, "touche 80 % des femmes" et "affecte la qualité des tissus génitaux". Cela provoque une sécheresse du vagin et peut entraîner des douleurs et des irritations pendant les rapports sexuels, ainsi qu'une augmentation des mictions et des infections urinaires.

: un problème qui, comme l'explique Paula Briggs, spécialiste de la santé sexuelle et reproductive et présidente de la British Menopause Society, à la BBC Mundo, "touche 80 % des femmes" et "affecte la qualité des tissus génitaux". Cela provoque une sécheresse du vagin et peut entraîner des douleurs et des irritations pendant les rapports sexuels, ainsi qu'une augmentation des mictions et des infections urinaires. Diminution de la fertilité .

. Perte de densité osseuse : le corps perd de la masse osseuse plus vite qu'il ne peut la regagner, ce qui augmente le risque d'ostéoporose.

: le corps perd de la masse osseuse plus vite qu'il ne peut la regagner, ce qui augmente le risque d'ostéoporose. Prise de poids et modification de la répartition des graisses : "il y a une prise de poids sans augmentation de la consommation ou diminution de l'exercice. Et la répartition du tissu adipeux est plus similaire à celle des hommes, s'accumulant dans la zone centrale", confie à BBC Mundo Nicolás Mendoza, professeur d'obstétrique et de gynécologie à l'université de Grenade et président de l'association espagnole pour l'étude de la ménopause. "C'est une adiposité de type pomme, alors que l'adiposité d'une femme a tendance à être de type poire.

et modification de la répartition des graisses : "il y a une prise de poids sans augmentation de la consommation ou diminution de l'exercice. Et la répartition du tissu adipeux est plus similaire à celle des hommes, s'accumulant dans la zone centrale", confie à BBC Mundo Nicolás Mendoza, professeur d'obstétrique et de gynécologie à l'université de Grenade et président de l'association espagnole pour l'étude de la ménopause. "C'est une adiposité de type pomme, alors que l'adiposité d'une femme a tendance à être de type poire. Autres : de nombreuses femmes remarquent également une perte de cheveux, des ongles cassants, des maux de tête et des douleurs musculaires, des palpitations et des crampes.

Manque d'œstrogènes

Tous ces changements sont le résultat de fluctuations hormonales et, surtout, de la baisse des œstrogènes, une hormone cruciale dans le cycle reproductif mensuel, dont les niveaux ne se rétablissent pas après la ménopause.

La baisse du taux d'œstrogènes ne se produit pas de façon graduelle et progressive. C'est tout le contraire. Les niveaux augmentent et diminuent de manière instable, dit Mendoza, et ce sont ces fluctuations irrégulières qui donnent lieu aux symptômes mentionnés ci-dessus.

Alors que certains symptômes sont associés à des excès hormonaux, d'autres répondent à une carence hormonale. C'est pourquoi certaines femmes souffrent davantage pendant la périménopause que pendant la postménopause, car les niveaux d'hormones ont tendance à se stabiliser par la suite.

Mais la volatilité hormonale n'entraîne pas seulement des changements et des symptômes physiques, elle a aussi un effet profond sur l'humeur et le cerveau des femmes qui traversent cette étape.

Impact sur l'humeur et le cerveau

Pauline Maki, professeur de psychiatrie, de psychologie, d'obstétrique et de gynécologie à l'université de l'Illinois à Chicago et ancienne présidente de l'American Menopause Society, explique qu'il y a un "déclin de l'humeur des femmes avec la périménopause" et, dans de nombreux cas, une "vulnérabilité à la dépression, similaire à ce que les femmes connaissent après la grossesse à la dépression post-partum".

Les fluctuations du taux d'œstrogènes ont un impact sur le cerveau

"Nous savons que certaines femmes sont très sensibles à une réaction d'humeur négative lorsqu'elles subissent des changements soudains dans leurs niveaux d'œstrogènes", explique-t-elle à BBC Mundo.

L'irritabilité, l'anxiété, l'absence de désir sexuel, les pertes de mémoire et le "brouillard mental" (un mélange de confusion et de diminution des capacités verbales et cognitives) sont d'autres caractéristiques de cette phase.

Bien qu'ils soient causés par des facteurs hormonaux, ils sont également étroitement liés à d'autres symptômes physiques de la périménopause.

"Il existe un lien très intuitif entre les bouffées de chaleur et les troubles du sommeil et la mauvaise humeur du lendemain. Des recherches ont montré que les bouffées de chaleur d'un jour étaient prédictives d'une mauvaise humeur le lendemain", explique Maki.

"C'est en partie parce que les bouffées de chaleur (nocturnes) perturbent le sommeil, et je ne sais pas pour vous, mais lorsque je manque chroniquement de sommeil, je deviens quelque peu irritable", ajoute-t-elle.

Il est difficile pour une femme de savoir à quoi s'attendre après quarante ans, lorsque la périménopause commence à se profiler à l'horizon, car les variations individuelles sont immenses.

Les os deviennent plus fragiles avec l'arrivée de la ménopause

L'expérience passée des menstruations (régulières ou irrégulières, douloureuses ou à peine gênantes, saignements abondants ou légers, règles longues ou courtes) n'est pas un indicateur de ce qui peut arriver.

Commencer par parler à sa mère peut être un point de départ, dit M. Santoro, car "il existe des preuves que cela pourrait être héréditaire, bien qu'il faille aussi tenir compte de l'influence génétique du père".

Traitement

Avec la stabilisation des hormones après la ménopause, certains des symptômes (en particulier les symptômes à court terme tels que les bouffées de chaleur ou les troubles du sommeil) deviennent d'abord plus aigus, puis s'améliorent. Mais pas toujours et pas dans tous les cas.

C'est pourquoi les experts consultés par BBC World s'accordent à dire que le traitement hormonal substitutif (THS) est, dans la grande majorité des cas et sous contrôle médical, le meilleur traitement à suivre.

"Le manque d'œstrogènes peut entraîner une perte annuelle de 1 % de la densité minérale osseuse et cela a un effet cumulatif, augmentant le risque de fractures, d'ostéoporose et de douleurs chroniques. En outre, le manque d'œstrogènes est un facteur de risque cardiovasculaire", explique Mme Briggs, qui croit pleinement aux bienfaits du THS.

Un traitement hormonal substitutif est indiqué en présence de symptômes

De nombreuses femmes hésitent encore à opter pour ce traitement en raison d'une étude datant du début des années 2000 qui, selon certains experts, a été mal interprétée et contenait de nombreuses erreurs, et qui a amplifié les risques de cancer liés au traitement.

"Je comprends que ce n'est pas ce que tout le monde veut et c'est bien, mais je pense qu'au moins chaque femme devrait être informée de toutes les choses qui sont liées à la ménopause. Je pense que très peu de femmes traverseront cette épreuve sans conséquences, sans traitement", déclare Mme Briggs, ajoutant que plus on commence tôt, plus les bénéfices sont importants.

Santoro, en revanche, précise qu'il n'y a pas de bénéfices avérés de cette thérapie en l'absence de symptômes.

"Compte tenu de ce que nous savons du traitement hormonal substitutif, il n'est indiqué qu'en cas de symptômes. Ce n'est pas exactement comme le diabète ou l'hypothyroïdie, qui est l'analogie souvent faite (où l'hormone manquante est remplacée). S'il n'y a pas de symptômes, cela ne semble pas fonctionner pour réduire les risques (du manque d'œstrogènes)".

Changements de mode de vie

Outre le THS, il existe de nombreuses autres mesures qu'une femme peut prendre pour améliorer son état général pendant la périménopause.

"Le yoga et la thérapie cognitivo-comportementale ont montré une certaine amélioration tant pour les problèmes de sommeil que pour les bouffées de chaleur", explique Mme Santoro.

"Vous devez être gentil avec vous-même. Faites preuve de compassion envers vous-même. Reconnaissez que ces expériences sont tout à fait normales, que vous n'êtes pas seul et que la recherche actuelle valide votre expérience. (Dans le cas de la dépression), c'est aussi normal que la dépression post-partum", dit Maki.

Le yoga aide à réduire l'anxiété

Selon l'expert, des changements dans la vie quotidienne peuvent également aider.

"L'exercice est très important car il a été démontré qu'il modifie la chimie du cerveau", dit-elle, et elle recommande également le yoga et la méditation pour réduire l'irritabilité et l'anxiété.

"Il est important de limiter la consommation d'alcool. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles se sentent irritables et stressées, prennent un verre de vin ou en boivent un deuxième, alors que c'est en fait contre-productif."

"Il existe des preuves qui montrent que, avec l'impact de ces changements hormonaux dans le cerveau, il y a une réponse d'humeur négative après la consommation d'alcool."

Lorsque vous vous sentez déprimé, vous avez tendance à éviter le contact avec les gens, et ce n'est pas bon pour le cerveau, explique Maki.

"Nous devons nous forcer à nous engager dans des activités sociales avec des personnes qui nous donnent de l'énergie. C'est très important.

En bref, quelle que soit la manière, il est essentiel de s'attaquer aux symptômes.