Tensions entre la Russie et l'Ukraine : qu'est-ce qu'une attaque sous faux drapeau ?

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Le conflit dans l'est de l'Ukraine s'est intensifié, mais plusieurs incidents suspects ont eu lieu

Alors que le conflit dans l'est de l'Ukraine s'intensifie, la Grande-Bretagne et les États-Unis soupçonnent la Russie de planifier des attaques sous faux drapeau afin de trouver un prétexte à une invasion.

Les séparatistes soutenus par la Russie ont déjà accusé l'armée ukrainienne d'une série d'attaques très douteuses et appellent maintenant les civils des zones occupées à partir.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Qu'est-ce qu'un faux drapeau ?

Un false flag est une action politique ou militaire menée dans l'intention d'en faire porter la responsabilité à un adversaire.

Les nations l'ont souvent fait en mettant en scène une attaque réelle ou simulée de leur propre côté et en accusant l'ennemi de l'avoir fait, comme prétexte pour entrer en guerre.

Le terme a été utilisé pour la première fois au XVIe siècle pour décrire la façon dont les pirates arboraient le drapeau d'une nation amie pour tromper les navires marchands et les amener à s'approcher d'eux.

Les attaques sous faux drapeau ont une longue et ignoble histoire.

Invasion allemande de la Pologne, 1939

La nuit précédant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, sept soldats SS allemands se faisant passer pour des Polonais ont pris d'assaut la tour de radio de Gleiwitz, du côté allemand de la frontière avec la Pologne. Ils ont diffusé un court message pour dire que la station était désormais aux mains des Polonais.

Crédit photo, NurPhoto via Getty Images Légende image, La tour de radio de Gleiwitz a été prise d'assaut par des troupes SS déguisées en 1939

Les soldats ont également laissé derrière eux le corps d'un civil déguisé en soldat polonais pour faire croire qu'il avait été tué lors du raid.

Le lendemain, Adolf Hitler prononce un discours dans lequel il cite l'attaque de Gleiwitz et d'autres incidents orchestrés de manière similaire pour justifier l'invasion de la Pologne.

Début de la guerre russo-finlandaise, 1939

La même année, le village russe de Mainila a été la cible de tirs d'obus. Il était proche de la frontière finlandaise, et l'Union soviétique a utilisé cette prétendue attaque pour rompre son pacte de non-agression avec la Finlande, déclenchant ainsi la "guerre d'hiver".

Les historiens ont aujourd'hui conclu que le bombardement du village n'avait pas été effectué par l'armée finlandaise, mais qu'il s'agissait d'une invention de l'agence de sécurité soviétique NKVD.

Boris Eltsine, le premier président de la Fédération de Russie, a admis en 1994 que la guerre d'hiver était une guerre d'agression soviétique.

Incident du golfe du Tonkin, 1964

Le 2 août 1964, une bataille navale a eu lieu entre un destroyer américain et des torpilleurs nord-vietnamiens dans le golfe du Tonkin, au large de la côte vietnamienne.

Les deux parties ont subi des dommages à leurs navires et les Nord-Vietnamiens ont perdu quatre hommes et subi six autres pertes.

L'Agence nationale de sécurité américaine a affirmé que deux jours plus tard, une autre bataille similaire avait eu lieu.

Crédit photo, Universal Images Group via Getty Images Légende image, L'incident du golfe du Tonkin a permis aux États-Unis d'intensifier leurs attaques aériennes contre le Nord-Vietnam

Cependant, il est maintenant probable que la deuxième attaque des Nord-Vietnamiens n'ait jamais eu lieu.

Le capitaine d'un destroyer de la marine américaine a d'abord signalé qu'il était encerclé et qu'il essuyait des tirs de torpilleurs ennemis, mais il a ensuite déclaré qu'en raison du mauvais temps et de la faible visibilité, il ne pouvait en être certain.

Des documents déclassifiés publiés en 2005 suggèrent que la marine nord-vietnamienne n'attaquait pas le navire américain mais tentait de récupérer deux des bateaux endommagés le 2 août.

Cependant, le président Lyndon B. Johnson et son équipe ont décidé de croire la version initiale des événements et ont présenté les incidents au Congrès comme deux attaques non provoquées des forces américaines par le Nord-Vietnam.

Cela a conduit à la résolution du golfe du Tonkin, qui a permis au président Johnson de lancer des raids de bombardement sur le Nord-Vietnam et d'intensifier considérablement l'engagement militaire américain dans la guerre du Vietnam.

Les "petits hommes verts" en Crimée, 2014

Dans les premiers jours de l'annexion de la Crimée par la Russie, des personnes ont commencé à apparaître dans les rues, habillées et armées exactement comme des soldats russes, mais sans insignes russes sur leurs uniformes.

Le Kremlin affirme qu'il s'agissait de membres de "groupes d'autodéfense" locaux qui souhaitaient que le territoire passe du contrôle ukrainien à la Russie.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les "petits hommes verts" en Crimée ne portaient aucune identification, mais leurs uniformes et leurs armes étaient russes

Le Kremlin explique qu'ils avaient acheté leurs vêtements et leur équipement dans des magasins.

Les journalistes russes appellent ces personnes "hommes polis", tandis que les habitants de Crimée les appellent "petits hommes verts", en référence à la couleur de leurs uniformes et à leur origine non confirmée.

Frontière du Cachemire, 2020

L'Inde et le Pakistan se sont souvent accusés mutuellement de monter des attaques sous faux drapeau le long de la frontière contestée du Cachemire afin de provoquer un conflit militaire.

En 2020, le ministère pakistanais des affaires étrangères a accusé les troupes indiennes d'avoir tiré sur un véhicule contenant des observateurs des Nations unies du côté pakistanais de la frontière, dans l'espoir que les Nations unies pensent que les troupes pakistanaises étaient responsables.

Crédit photo, NurPhoto via Getty Images Légende image, L'Inde et le Pakistan s'accusent souvent mutuellement d'attaques sous faux drapeau à la frontière du Cachemire

Elle affirme que l'Inde tente de semer la discorde entre le Pakistan et la communauté internationale. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a qualifié cette démarche d'"imprudente".