Nutrition : les légumes seuls ne suffisent pas à réduire le risque cardiaque, selon une étude

il y a 46 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les légumes sont riches en fibres et en nutriments, surtout s'ils sont consommés crus

Les légumes sont peut-être bons pour la santé, mais il est peu probable que le fait d'en manger beaucoup réduise le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, selon une vaste étude britannique.

Selon les chercheurs, ce que nous mangeons d'autre, l'exercice physique que nous pratiquons, ainsi que notre lieu et notre mode de vie, pourraient avoir un impact plus important.

Ils soulignent toutefois qu'une alimentation équilibrée contribue à réduire le risque de nombreuses maladies, dont certains cancers.

Manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour est recommandé par les conseillers de santé, y compris le NHS.

Dans le cadre de l'étude, les universités d'Oxford et de Bristol et l'Université chinoise de Hong Kong ont demandé à près de 400 000 personnes participant à l'étude UK Biobank de remplir un questionnaire sur leur régime alimentaire, notamment sur la quantité de légumes cuits et crus qu'elles consomment chaque jour.

En moyenne, les personnes interrogées déclarent manger deux cuillères à soupe bombées de légumes crus, trois de légumes cuits et cinq au total par jour.

Leur état de santé, ainsi que tout problème cardiaque ayant entraîné un traitement hospitalier ou un décès, a ensuite été suivi pendant les 12 années suivantes.

Riche en fibres

Bien que le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire ait été inférieur d'environ 15 % chez les personnes qui mangeaient le plus de légumes - en particulier celles qui mangeaient beaucoup de légumes crus - par rapport à celles qui en mangeaient le moins, les chercheurs ont déclaré que cela pouvait s'expliquer par d'autres facteurs.

Les chercheurs ont précisé que d'autres facteurs pouvaient expliquer ce phénomène, notamment le mode de vie des personnes - par exemple, le fait de fumer ou de boire de l'alcool - ainsi que leur emploi, leurs revenus et leur régime alimentaire général.

En conséquence, ils ont déclaré que leur étude n'avait pas trouvé de preuve d'un "effet protecteur de la consommation de légumes" sur la fréquence des problèmes cardiaques et circulatoires.

Crédit photo, Getty Images

Le Dr Ben Lacey, de l'Université d'Oxford, affirme : "il s'agit d'une étude importante qui a des implications pour la compréhension des causes alimentaires des maladies cardiovasculaires (MCV)".

Mais le professeur Naveed Sattar, professeur de médecine métabolique à l'université de Glasgow, a déclaré qu'il existait "de bonnes preuves d'essai" que la consommation d'aliments riches en fibres, tels que les légumes, "peut contribuer à réduire le poids et à améliorer les niveaux de facteurs de risque connus pour provoquer des maladies cardiaques".

Il indique que les conclusions de l'étude peuvent faire l'objet d'un débat et ne devraient pas modifier les conseils largement répandus de manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour.

"Malheureusement, beaucoup de personnes vivant au Royaume-Uni sont loin d'atteindre cet objectif et il faut faire davantage pour encourager une meilleure consommation de légumes", dit-il.

"En fait, je pense que nous avons peut-être sous-estimé l'importance d'une alimentation saine sur la santé et les maladies en général", ajoute-t-il.

Pourquoi en manger cinq par jour ?

Selon les conseils du NHS, les fruits et légumes sont une bonne source de vitamines, comme les folates, et de minéraux, comme le potassium.

Ils contiennent également des fibres, qui peuvent contribuer à la bonne santé de votre intestin, prévenir les problèmes de digestion et réduire le risque de cancer de l'intestin.

Ils peuvent contribuer à réduire le risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de certains autres cancers.

Les fruits et légumes contribuent à une alimentation saine et équilibrée.

Ils sont généralement pauvres en graisses et en calories (à condition de ne pas les faire frire ou rôtir dans de l'huile).

D'autres experts ont déclaré que mesurer la quantité et le type d'aliments consommés par les gens pendant de nombreuses années afin d'étudier l'effet sur le risque de maladie était sujet à erreur.

"Malheureusement, il convient de douter de la fiabilité des résultats obtenus à l'aide de questions simples demandant aux utilisateurs d'exprimer une valeur d'apport moyenne", explique le professeur Janet Cade, de l'université de Leeds.

Crédit photo, Grace Cary

L'étude, publiée dans Frontiers in Nutrition, indique que les personnes qui consomment beaucoup de légumes crus peuvent avoir un risque cardiaque réduit, car la cuisson des légumes élimine des nutriments importants, comme la vitamine C. Les huiles et les graisses utilisées pour la cuisson peuvent avoir un effet négatif sur la santé.

Les huiles et les graisses utilisées pour la cuisson peuvent également augmenter la consommation de sodium et de graisses, qui sont des facteurs de risque connus pour les problèmes cardiaques.