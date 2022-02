Cancer : "J'ai perdu mon père à cause d'un cancer de la prostate, ne perdez pas le vôtre"

il y a 25 minutes

Le diagnostic précoce, la clé

Danielle a le sentiment que ses symptômes initiaux - comme l'envie fréquente de vider sa vessie - n'ont pas non plus été reconnus par son médecin assez tôt, et elle dit que son père n'a pas non plus demandé de second avis."