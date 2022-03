L'homme qui a vécu dans une forêt de Singapour pendant 30 ans

Par Peter Hoskins

BBC News, Singapore

il y a une heure

Légende image, M. Oh devant l'abri dans lequel il a vécu pendant 30 ans.

Singapour est connu pour être l'un des pays les plus urbanisés au monde, ne manquant pas de gratte-ciel étincelants et d'appartements de luxe. Mais pour un homme, cela ne pouvait pas être plus éloigné de l'endroit qu'il appelait sa maison - un abri de fortune dans l'une des forêts du pays.

En rencontrant Oh Go Seng, la première chose qui frappe est la lueur dans ses yeux.

Il porte ses 79 ans très légèrement, paraissant en bien meilleure forme que beaucoup de gens qui ont la moitié de son âge.

Plus tôt ce mois-ci, l'histoire de M. Oh vivant dans une forêt est devenue virale à Singapour - de nombreuses personnes à travers le pays ont réagi avec choc.

Certains se sont demandé pourquoi plus d'aide ne lui avait pas été apportée - et encore plus curieusement, comment il avait réussi à vivre cette vie sans se faire remarquer pendant 30 ans.

Problème à Noël

Tout a commencé le jour de Noël lorsque M. Oh a été arrêté par des fonctionnaires et découvert qu'il faisait du commerce sans licence.

Il vendait des légumes et des piments qu'il avait cultivés - après que la pandémie lui a fait perdre son emploi en vendant des fleurs au marché.

M. Oh pense qu'il a été signalé par un client mécontent après un désaccord sur le 1 $ singapourien qu'il facturait pour ses marchandises.

A ce moment, un travailleur bénévole passait et s'est aperçu qu'il était interpellé par des fonctionnaires qui lui avaient confisqué ses légumes.

Vivian Pan a déclaré qu'elle se sentait "en colère" pour lui, ajoutant "je ne voulais pas qu'il rentre chez lui les mains vides ce jour-là".

"Mais je comprends que, selon la loi, ils ne peuvent pas vendre dans la rue", a-t-elle ajouté.

Elle a filmé l'incident et l'a publié sur Facebook, où il est rapidement devenu viral - et le sort de M. Oh a finalement été porté à l'attention d'un député local.

Mais le député Liang Eng Hwa a vite découvert qu'il y avait bien plus à dans l'histoire de M. Oh.

Il vivait en fait inaperçu dans une forêt depuis 30 ans.

Vivre dans la forêt

M. Oh a grandi avec sa famille à Sungei Tengah - un kampong local - ou village.

Dans les années 1980, cependant, ces kampongs ont été démolis pour faire place à de nouveaux immeubles de grande hauteur.

La plupart des habitants de Kampong se sont vu offrir de nouvelles maisons par le gouvernement, mais M. Oh n'a pas pu trouver sa propre place.

Cependant, son frère a obtenu un appartement du gouvernement et M. Oh a été invité à y vivre - mais il a finalement déménagé car il a déclaré qu'il ne voulait pas constituer un fardeau à la famille.

Il est donc retourné dans une forêt proche de l'endroit où se trouvait autrefois son ancienne maison et a commencé à passer des nuits dans un abri de fortune construit à partir de morceaux de bois, de bambou et de bâche.

En approchant de l'abri, vous voyez des cendres dans l'embrasure de la porte du feu ouvert sur lequel M. Oh cuisinerait. Des tas de ses affaires reposent au milieu de l'abri, l'arrière de la tente servant de zone de couchage.

Le jardin près de sa tente est l'endroit où il fait pousser sa propre nourriture. Des cordes à linge zigzaguent entre les arbres et une clôture protège le potager des intrus.

Légende image, M. Oh cultive des légumes et des piments dans son jardin.

L'imposant jacquier au-dessus de sa tente, dit-il, fournissait suffisamment d'ombre et il ne s'est jamais senti mal à l'aise, malgré la chaleur et l'humidité tropicales étouffantes de Singapour.

La solitude n'a jamais été un problème non plus, dit-il. Il s'est occupé de l'entretien de son jardin, même si cela, ajoute-t-il, a été facilité par les bonnes conditions de croissance.

Le pire aspect de la vie dans la forêt, dit-il, était les souris. Ils se glissaient dans son abri et trouaient ses vêtements.

Il a également occupé divers emplois occasionnels lorsqu'il pouvait les obtenir.

M. Oh utilisait parfois l'argent qu'il gagnait pour prendre un ferry pour Batam, une petite île de l'Indonésie voisine. C'est là qu'il a rencontré Madame Tacih avec qui il a eu une fille.

Pourtant, après ses visites régulières du week-end à Batam, M. Oh retournait dans sa maison forestière à Singapour.

Comme sa famille à Singapour, la femme et la fille de M. Oh, qui a maintenant 17 ans, disent qu'elles n'avaient aucune idée de la façon dont il vivait.

Il répondait toujours aux questions sur l'endroit où il vivait en disant qu'il "vivait dans un jardin", dit un proche.

Les voyages de M. Oh à Batam se sont arrêtés une fois que la pandémie a frappé, Singapour fermant en grande partie ses frontières et n'autorisant les voyages qu'à ceux qui sont prêts à payer pour la quarantaine et les tests Covid-19.

Cependant, il persistait à aider financièrement sa famille en leur envoyant entre 500 et 600 dollars singapouriens par mois.

Le sans-abrisme est relativement rare à Singapour. Le pays a, en moyenne, l'une des populations les plus riches de la planète.

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la ville-État s'élève à près de 60 000 dollars (44 300 livres sterling), selon les derniers chiffres de la Banque mondiale.

Singapour dispose également d'un vaste système de logements sociaux, avec près de 80 % de ses résidents vivant dans des propriétés subventionnées, construites et gérées par le Housing Development Board (HDB).

Cependant, bien que les sans-abri ne soient pas monnaie courante dans la ville, on estime qu'environ 1 000 Singapouriens sont sans abri.

"J'ai regardé la télévision pour la première fois"

En février de cette année - le premier jour du Nouvel An lunaire - avec l'aide de l'équipe de son député local, M. Oh a reçu une nouvelle maison où vivre.

M. Liang a déclaré que l'équipe continuerait "d'aider M. Oh, notamment en recherchant une aide sociale à plus long terme [et en l'aidant à] retrouver sa femme et sa fille en Indonésie".

L'appartement d'une chambre qu'il partage maintenant avec un autre homme est petit et peu meublé.

Les quelques biens personnels de l'appartement ont été complétés par un réfrigérateur, une télévision, une bouilloire et un chauffe-eau donnés par des sympathisants.

M. Oh est particulièrement satisfait du chauffe-eau. Il avait l'habitude de se laver dans l'eau de l'étang à côté de son abri dans la forêt et trouvait l'eau du robinet trop froide.

Il travaille maintenant comme chauffeur, transportant des travailleurs étrangers d'un emploi à un autre, et fait parfois du jardinage, dit-il.

Son emménagement était également la première fois en plus de trois décennies qu'il célébrait le Nouvel An lunaire avec sa famille à Singapour.

"J'ai tellement mangé ! Et il y avait plein de plats que je n'avais pas goûtés depuis des années !", s'amuse-t-il.

"C'était merveilleux. J'ai aussi pu regarder la télévision pour la première fois en plus de 30 ans. J'ai tellement aimé ça."

Légende image, M. Oh dans sa nouvelle maison

Cependant, la liberté de vivre dans la forêt lui manque clairement encore, même s'il dit préférer vivre dans un appartement.

"J'ai vécu là-bas pendant tant d'années, alors oui, naturellement, ça me manque", a-t-il déclaré en hokkien, une langue chinoise.