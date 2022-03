Psychologie : la peur obsessionnelle de ne pas faire les choses assez bien ?

Pour ceux qui en souffrent, cela les tourmente de ne pas bien faire les choses.

Le théologien du XVIe siècle, Martin Luther, était tourmenté par des pulsions de maudire Dieu et Jésus, et lorsqu'il priait, il était obsédé par les images du "cul du diable".

Saint Ignace, le jésuite portugais du même siècle, ne pouvait pas marcher sur deux morceaux de paille s'ils formaient une croix car ce serait manquer de respect au Christ.

Ils souffraient de conscience, une forme de trouble obsessionnel-compulsif (TOC ) qui, bien que documentée depuis des siècles, reste mal comprise.

Ceux qui en souffrent vivent tourmentés en pensant qu'ils violent constamment leurs croyances religieuses, éthiques ou morales, de l'obsession de ne pas bien prier à se punir d'être de mauvaises personnes pour ne pas avoir recyclé une feuille de papier.

Malheureusement, ce type de pensées intrusives peut inonder l'esprit des enfants, les submerger de sentiments de culpabilité, de confusion et d'insécurité, sans que les adultes s'en aperçoivent car, convaincus qu'ils sont irrémédiablement mauvais, ils n'osent pas parler.

Une vieille connaissance

Les archives historiques des symptômes de la conscience remontent aux XIVe et XVIe siècles.

À l'époque, on en parlait souvent dans un contexte religieux, car la religion jouait un rôle important dans la vie quotidienne. Les gens avaient l'habitude de partager leurs maux physiques et mentaux avec leurs personnalités religieuses locales.

" Ce sont les clercs de l'époque qui ont découvert la conscience —et le TOC— , lorsque les paroissiens allaient sans cesse chez les prêtres ou les rabbins pour demander s'ils faisaient bien les choses ou pour se confesser ou prier sans cesse, mais avec un sentiment d'anxiété" psychologue Patricia Thornton a déclaré à BBC Reel .

"Cela les a amenés à penser: 'Quelque chose ne va pas, ce n'est pas ce que Dieu voulait que vous ressentiez ou pensiez.'"

Pour Luther, c'était « le diable qui met ces idées dans la tête des gens et dit : '…Vous devez croire mieux. Vous devez croire davantage. Votre foi n'est pas très forte et elle est insuffisante ». Comme ça, je les ai rendus désespérés . »

Au 17ème siècle, Richard Baxter, un pasteur britannique, qui était considéré comme une source d'aide pour ceux qui éprouvaient des scrupules ou de la mélancolie - un autre terme pour décrire l'obsession - a écrit en détail sur cette condition.

"Certaines personnes mélancoliques et consciencieuses s'accusent, par pur scrupule; remettant en question presque tout ce qu'elles mangent, boivent, portent ou font, (se demandant) si ce n'est pas excessif ou trop agréable."

Martin Luther (1483-1546), le moine allemand, icône de la Réforme protestante, a été torturé par ses pensées intrusives.

"Scrupuleux vient du mot latin scrupulum , qui signifie" pierre pointue ", et cela ressemble à une pierre dans votre chaussure, mais dans ce cas, c'est à l'intérieur de vous et vous ne pouvez pas vous en débarrasser", a expliqué Annabella Hagen à BBC Reel . . , directrice clinique de Mindset Family Therapy, un centre basé dans l'Utah, aux États-Unis.

Le TOC et la conscience n'ont rien à voir avec la dévotion, a souligné Thornton.

Il ne s'agit pas de vos croyances religieuses ou morales ou de votre degré de religion ou d'éthique, car "il y a beaucoup de gens qui sont très religieux ou qui respectent leurs règles morales et qui ne souffrent pas de scrupules".

" Vous devez avoir la composante anxiété. Et cela entre en jeu avec la conviction qu'ils ne la pratiquent pas correctement."

"Quelqu'un peut ne pas être religieux mais se sentir très scrupuleux sur des choses comme : suis-je un assez bon citoyen ? Assez bon voisin ? Assez bon parent, enfant, etc. ?", a ajouté Hagen.

S'adressant à BBC Reel, Shay, qui souffre de difficulté et a été diagnostiqué au milieu de la trentaine, n'ayant demandé de l'aide qu'après être devenu parent, explique ce que cela fait à quelqu'un qui ne connaît pas le trouble :

Crédit photo, Getty Images

« Imaginez que vous détestez la couleur bleue et que c'est la pire chose au monde pour vous. Un jour, vous vous imaginez porter un costume bleu. Mais vous détestez cette couleur, alors pourquoi vous imagineriez-vous porter un costume bleu ? Qu'est-ce que cela signifie ? Que tu aimes vraiment la couleur bleue ?

"Et puis vous regardez dans ce cercle et tout ce à quoi vous pouvez penser est la couleur bleue, même si vous pensez un instant que vous n'y avez pas pensé. Est-ce que je vais un jour arrêter de penser à la couleur bleue ? Pour contrôler ma vie pour le reste de mes jours ? La seule chose à laquelle je vais pouvoir penser, c'est à la couleur bleue ?

"Et puis vous voyez d'autres personnes et tout ce que vous pouvez faire est de les imaginer portant du bleu.

"Vous vous dites : 'C'est complètement absurde. Pourquoi ai-je si peur de cela ?'

"Mais le TOC est si puissant qu'il peut remplacer cette voix rationnelle et dire:" Non , ce n'est pas une absurdité " . "

Comme une pierre dans votre chaussure, mais dans votre esprit.

Pour illustrer les effets du scrupule, le site Healthline donne des exemples , à commencer par des religieux accablés par ce trouble qui peuvent craindre ...

d'offenser Dieu

de commettre un péché

de prier mal

l'incompréhension des enseignements religieux

de faire certaines pratiques religieuses "incorrectement" (par exemple, un catholique convaincu qu'il ne se signe pas correctement)

Pour atténuer les sentiments d'anxiété ou de culpabilité, certains ont recours de manière compulsive à des rituels :

prière excessive

confessions fréquentes

Chercher du réconfort auprès des chefs religieux

Éviter les situations dans lesquelles des actes immoraux peuvent se produire

Certains symptômes de la conscience laïque incluent une inquiétude obsessionnelle à propos de :

Mentir, même involontairement (ce qui peut inclure la peur de mentir par défaut ou d'induire accidentellement des personnes en erreur)

Discriminer inconsciemment les gens

Agir de manière éthique par intérêt personnel, plutôt que d'être motivé pour aider les autres

Si les décisions éthiques qui sont prises sont vraiment les meilleures pour le bien commun

Que vous soyez vraiment une "bonne" personne ou non

Les rituels liés au scrupule moral peuvent être :

Faire des choses altruistes pour se "prouver" qu'ils sont une bonne personne

Partage excessif ou répétition d'informations pour éviter de mentir accidentellement aux gens

Des débats éthiques mentaux qui durent des heures

Refuser de prendre des décisions parce qu'ils ne peuvent pas vérifier quelle est la « meilleure » décision.

Que faire?

On estime que 2 % de la population mondiale souffre de TOC.

Des études montrent que la conscience est la cinquième forme la plus courante de TOC après la contamination, les pensées agressives, la symétrie et les préoccupations somatiques ( Journal of Obsessive-Compulsive Related Disorders, Jonathan Abramowitz, Ryan Jacoby; Chapel Hill).

Les experts disent qu'il faut être vigilant pour le détecter chez les jeunes.

"Les gens souffrent beaucoup. Ils essaient de ne pas faire d'erreurs du tout dans ce qu'ils considèrent être bien ou mal, et quand ils échouent, ils ressentent une anxiété intense, une profonde culpabilité, un immense doute de soi", a déclaré le psychologue clinicien américain Ezra Cowan à BBC Reel.

"S'améliorer avec n'importe quel type de TOC signifie accepter l'incertitude. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Vous devez dire" je ne sais pas "et continuer votre vie", a déclaré Thorton. "Mais ce" je ne sais pas "est très dérangeant car le TOC vous oblige à savoir, et vous ne pouvez jamais savoir."

Parfois, la conscience peut être difficile à identifier. La conscience qu'elle existe et l'aide de la communauté sont essentielles pour que les gens n'aient pas à souffrir en silence.

Les traitements courants sont la prévention de la réponse à l'exposition et la thérapie d'acceptation et d'engagement qui aident à développer la tolérance et l'acceptation des obsessions et des compulsions.

Selon Shay, "il y a des gens prêts à vous aider, et vous n'êtes pas seul. Vous faites face à vos peurs, puis vous apprenez à les traiter comme non pertinentes. C'est effrayant et c'est difficile, et ce n'est pas un remède du jour au lendemain, mais ça aide."