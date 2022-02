Conflit Russie -Ukraine : comment la crise s'est-elle aggravée ?

La situation à la frontière entre l'Ukraine et la Russie est tendue depuis des semaines et la crise ne semble s'être aggravée que ces derniers jours.

Qu'y a-t-il de significatif dans le fait que le président Poutine reconnaisse l'indépendance de deux régions séparatistes ?

Lors d'une allocution télévisée prononcée tard dans la nuit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky explique que son pays souhaite la paix, mais déclare : "nous n'avons pas peur" et "nous ne céderons rien à personne". Kiev a maintenant besoin "d'actions de soutien claires et efficaces" de la part de ses partenaires internationaux.

"Il est très important de voir maintenant qui est notre véritable ami et partenaire, et qui continuera à faire peur à la Fédération de Russie avec des mots seulement", ajoute-t-il.

L'OTAN et l'UE condamnent la décision du président Poutine, et le président américain Joe Biden a déclaré qu'il allait imposer des sanctions à la Russie.

Qu'est-il arrivé aux effectifs des troupes russes ?

Les unités "commencent déjà à être chargées sur les transports ferroviaires et routiers et aujourd'hui, elles vont commencer à rejoindre leurs garnisons militaires", annonce un porte-parole du ministère russe de la défense.

Selon les estimations américaines, la Russie compte désormais plus de 150 000 soldats dans la région, y compris les forces séparatistes des régions de Donetsk et de Louhansk en Ukraine.

En 2014, la Russie a pris le contrôle du territoire ukrainien en Crimée et a soutenu les forces séparatistes qui combattent dans les régions orientales de Donbas et de Louhansk.

Le conflit dans l'est a fait plus de 14 000 morts et les groupes rebelles ont créé des républiques populaires autoproclamées à Donetsk et à Louhansk.